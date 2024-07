Dream Team: La Leggenda del Basket, docuserie su Sky Documentaries e NOW

Una docuserie di cinque episodi sulla creazione e il trionfo della squadra di basket più leggendaria di tutti i tempi: il Dream Team statunitense del 1992, che partecipò per la prima volta alle Olimpiadi di Barcellona vincendo la medaglia d’oro e segnando una svolta epocale. In esclusiva su Sky Documentaries, Dream Team, da venerdì 26 luglio alle 21.15 in streaming solo su NOW e disponibile on demand si avvale di materiali inediti e interviste audio ai campioni mai pubblicate prima.

Icone del calibro di Magic Johnson, Charles Barkley e Michael Jordan, che hanno dominato la competizione vincendo otto partite su otto, incantando i fan di tutto il mondo e rimanendo ancora oggi indimenticabili. La vittoria olimpica contribuì infatti in modo decisivo a promuovere l’immagine della NBA in tutto il mondo. Una generazione di talenti che ha trasformato la NBA in una potenza economica e culturale, andando oltre i pregiudizi e cambiando per sempre la percezione del basket, innalzandolo al centro dello sport mondiale.

A più di 30 anni dai Giochi Olimpici di Barcellona, la docuserie, ispirata dal libro di Jack McCallum, ricorda la migliore squadra di pallacanestro di sempre.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive