Prima TV Sky Cinema e NOW 'Priscilla' di Sofia Coppola - On demand in 4K

Arriva in esclusiva su Sky Cinema l’ultimo film di Sofia Coppola, PRISCILLA, in onda lunedì 26 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Tratto dall’autobiografia di Priscilla Presley “Elvis and Me”, il film narra il racconto alternativo e privato di una delle donne più famose e invidiate al mondo, la regina simbolica del rock and roll americano, la cui storia tuttavia è stata a lungo eclissata dal calore travolgente e dalla luce dei riflettori puntati solo sul marito, Elvis. Scritto e diretto da Sofia Coppola, la pellicola vede protagonisti Cailee Spaeny nel ruolo di Priscilla, che le è valso la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile al Festival di Venezia 2023, e Jacob Elordi in quello del re del rock, Elvis. Il film è una produzione The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, con American Zoetrope in collaborazione con Sky. Prodotto da Sofia Coppola, P.G.A. Lorenzo Mieli, P.G.A. Youree Henley, P.G.A.

SINOSSI - Quando l’adolescente Priscilla Beaulieu incontra a una festa Elvis Presley, l’uomo, che e? già una superstar del rock’n’roll, nel privato le si rivela come qualcuno di completamente diverso: un amore travolgente, un alleato nella solitudine e un amico vulnerabile. Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola ci racconta il lato nascosto di un grande mito americano, nel lungo corteggiamento e nel matrimonio turbolento con Elvis. Una storia iniziata in una base dell’esercito tedesco e proseguita nella sua immensa tenuta a Graceland. Una storia fatta di amore, sogni e fama.

COLLEZIONE: FILM DA LEONI - In occasione dell’81. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre in prima e seconda serata su Sky Cinema Due in programmazione 18 film premiati nelle edizioni precedenti, tra cui spiccano, oltre a PRISCILLA, la prima visioneGREEN BORDER (Premio Speciale della Giuria 2023), il racconto potente e brutale della crisi dei rifugiati al confine polacco firmato dalla regista Agnieszka Holland, in onda martedì 3 settembre alle 21:15; la prima visione LA VERITÀ SECONDO MAUREEN K. in omaggio a Isabelle Huppert, Presidente della Giuria 2024, e THE WAY BACK diretto da Peter Weir, che quest’anno riceverà il Leone d’oro alla carriera.

All’interno della collezione sono da non perdere: IO CAPITANO, l’odissea contemporanea firmata Matteo Garrone, Leone d’argento 2023 per la regia a Matteo Garrone, e interpretata da Seydou Sarr che aveva ottenuto il Premio Marcello Mastroianni; le pellicole di Emanuele Crialese NUOVOMONDO, Leone d’argento 2006, e TERRAFERMA, Premio Speciale della Giuria a Venezia 2011; la storia grottesca È STATO IL FIGLIO diretto da Daniele Ciprì, premiato per il Miglior contributo tecnico 2012, e interpretato da Toni Servillo e Fabrizio Falco, vincitore del Premio Marcello Mastroianni; il viaggio nel cuore della ‘ndrangheta ANIME NERE, Premio Pasinetti 2014; la crisi del comunismo secondo Nanni Moretti PALOMBELLA ROSSA, Premio Filmcritica 1989; la storia ispirata alla vita del regista Claudio Noce, PADRENOSTRO con Pierfrancesco Favino, anche lui vincitore della Coppa Volpi nel 2020; e la pellicola che ha fatto ottenere al regista Luca Guadagnino il Leone d’argento 2023, BONES AND ALL con la vincitrice del Premio Mastroianni 2023 Taylor Russell, Timothée Chalamet e Mark Rylance.

Ma ancora STILL LIFE, vincitore del Premio Orizzonti 2013 per la migliore regia a Uberto Pasolini; il film di Darren Aronofsky, Leone d’oro a Venezia 2008, THE WRESTLER con Mickey Rourke; PIETÀ, il dramma di Kim Ki-duk, vincitore del Leone d’oro 2012; e la crime story HOLLYWOODLAND, Coppa Volpi migliore interpretazione maschile a Ben Affleck. Si prosegue con PHILOMENA (miglior sceneggiatura 2013); THE MASTER (Leone d’argento 2012 a Paul Thomas Anderson e Coppa Volpi a Joaquin Phoenix); L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD (Coppa Volpi 2007 a Brad Pitt) e MARE DENTRO (Leone d’argento 2004 e Coppa Volpi a Javier Bardem).



PRISCILLA, lunedì 26 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

