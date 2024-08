Sorteggi Champions League e Puskas Academia - Fiorentina. Diretta TV8, Sky Sport, NOW

I SORTEGGI DELLA NUOVA

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025

Dalle 17.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 24, TV8 e in streaming su NOW

NUOVO FORMAT E NUOVO SORTEGGIO PER LA PRIMA VOLTA CON

5 SQUADRE ITALIANE:

INTER, MILAN, JUVENTUS, ATALANTA E BOLOGNA

in studio MARIO GIUNTA insieme a FABIO CAPELLO, ALESSANDRO COSTACURTA, FABIO CARESSA e PAOLO CONDÒ

Dopo i sorteggi, dalle 21, il ritorno dei playoff di UEFA Conference League

PUSKAS AKADEMIA-FIORENTINA

Su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, TV8 e in streaming su NOW

Inizia la nuova UEFA Champions League 2024/2025 tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 29 agosto dal Grimaldi Forum di Montecarlo, i sorteggi della massima competizione europea che decideranno le sfide della prima fase del torneo. A partire dalle 17.45 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, Mario Giunta condurrà lo studio per seguire gli accoppiamenti delle 36 squadre del torneo in compagnia del suo top team di ospiti, tra cui Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Fabio Caressa e Paolo Condò. Sguardo speciale per le squadre italiane che, per la prima volta, saranno 5: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Alla fine del sorteggio, le dichiarazioni a caldo dei dirigenti dei top team europei dagli inviati sul posto. La nuova UEFA Champions League inizierà ufficialmente il 17 settembre, quando debutterà il nuovo format con ancora più partite e più scontri tra le big già nella prima fase. Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025, dai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025.

FASCIA 1 : Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Liverpool, Inter , Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona

: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Liverpool, , Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona FASCIA 2: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta , Juventus , Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar Donetsk, Milan

Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, , , Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar Donetsk, FASCIA 3 : Feyenoord, Sporting, Psv Eindhoven, Salisburgo, Young Boys, Celtic, Dinamo Zagabria, Stella Rossa, Lille

: Feyenoord, Sporting, Psv Eindhoven, Salisburgo, Young Boys, Celtic, Dinamo Zagabria, Stella Rossa, Lille FASCIA 4: Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest, Slovan Bratislava

Le fasce sono quattro in base al coefficiente e col nuovo sorteggio si procederà con due passaggi, Partendo dalle nove squadre di prima fascia, si procede allo step iniziale: una squadra viene estratta manualmente tra le palline, quindi un software dedicato estrae in modo casuale le sue 8 avversarie, due per fascia. Club dopo club, si proseguirà con le altre fasce in ordine decrescente finché tutte le squadre non saranno sorteggiate contro un avversario. Il software decide casualmente anche le squadre che giocano in casa e in trasferta. Le squadre affronteranno due avversarie di una stessa fascia giocando una partita in casa e una in trasferta. Il software segue alcuni principi, per garantire che le squadre non ne affrontino una della stessa federazione nazionale e che affrontino al massimo due club di un'altra federazione.Oltre a garantire una procedura piuttosto rapida, che dovrebbe impiegare poco più di mezz'ora, l'uso del computer eviterà che possano crearsi incastri e dinamiche fallaci dovuti al diverso formato del torneo. Durante il sorteggio, infatti, il software controlla sempre che in nessun momento possa verificarsi una situazione di stallo. Nella fase campionato le squadre non possono affrontare avversari del proprio Paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due squadre appartenenti alla stessa federazione.

Un breve ripasso per ricordare in breve il passaggio dalla fase a gironi alla fase a campionato: col passaggio da 32 a 36 partecipanti, infatti, non ci saranno più i gruppi a cui eravamo abituati ma un unico grande girone da 36 squadre la cui classifica finale determinerà le qualificate alla fase a eliminazione diretta che, invece, resterà con lo stesso modello. Ogni squadra affronterà 8 avversarie, due per ogni fascia: le prime 8 della classifica generale andranno direttamente agli ottavi come teste di serie, mentre chi si piazzerà tra il 9° e 24° posto disputerà i playoff (quelle tra il 9° e 16° posto sfideranno le squadre tra il 17° e il 24°). Le squadre classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate da ogni competizione Uefa. La posizione del seeding determina il percorso di ogni club nella fase a eliminazione diretta, dai play-off fino alla finale. Più in alto finiscono le squadre in classifica e più alta sarà la loro posizione del seeding.

Anche se le squadre conosceranno tutti i loro avversari entro la fine del sorteggio, per date e orari delle partite bisognerà aspettare sabato 31 agosto. L'Uefa preferisce attendere per evitare sovrapposizioni di calendario con club di Europa e Conference League che giocano nelle stesse città.

1^ giornata : 17–19 settembre 2024

: 17–19 settembre 2024 2^ giornata : 1/2 ottobre 2024

: 1/2 ottobre 2024 3^ giornata : 22/23 ottobre 2024

: 22/23 ottobre 2024 4^ giornata : 5/6 novembre 2024

: 5/6 novembre 2024 5^ giornata : 26/27 novembre 2024

: 26/27 novembre 2024 6^ giornata : 10/11 dicembre 2024

: 10/11 dicembre 2024 7^ giornata : 21/22 gennaio 2025

: 21/22 gennaio 2025 8^ giornata : 29 gennaio 2025

: 29 gennaio 2025 Playoff : 11/12 febbraio (andata) e 18/19 febbraio 2025 (ritorno)

: 11/12 febbraio (andata) e 18/19 febbraio 2025 (ritorno) Ottavi di finale : 4/5 marzo (andata) e 11/12 marzo 2025 (ritorno)

: 4/5 marzo (andata) e 11/12 marzo 2025 (ritorno) Quarti di finale : 8/9 aprile (andata) e 15/16 aprile 2025 (ritorno)

: 8/9 aprile (andata) e 15/16 aprile 2025 (ritorno) Semifinali : 29/30 aprile (andata) e 6/7 maggio 2025 (ritorno)

: 29/30 aprile (andata) e 6/7 maggio 2025 (ritorno) Finale: 31 maggio 2025 all'Allianz Arena di Monaco

PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE – Al termine dei sorteggi continua il grande calcio europeo di Sky e NOW, con il ritorno dei playoff di Conference League Puskas Akademia-Fiorentina. La squadra di Raffaele Palladino scenderà in campo alle 21, con prepartita a partire dalle 20.30 su TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW.

GIOVEDÌ 29 AGOSTO

ore 17.45 Sorteggio Uefa Champions League 2024 / 2025

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8)

Sky Sport 24, Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Prepartita playoff UEFA Conference League





Ore 21 Uefa Conference League Playoff Ritorno: PUSKAS AKADEMIA vs FIORENTINA (and. 3-3)

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Ungheresi per la prima storica qualificazione europea. Viola per la 3a di fila in questa competizione. Beffati all'andata da un 3-3 all'89o minuto.





Grande attesa per le notti europee, con 8 squadre italiane protagoniste della stagione alle porte. Ben 527 match totali per le tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla nuova UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale a partire dal 17 settembre, quando debutterà ufficialmente il nuovo format con ancora più partite e più scontri tra le big già nella prima fase e, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025,dai play off dei preliminari di agosto, il 20/21 e 27/28, ai primi incontri della nuova classifica unicafino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Rivoluzione nel format anche per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 partite da vivere in esclusiva su Sky e NOW grazie a Diretta Gol, a partire dal 25 settembre.

Torna l'appuntamento con la UEFA Champions League. La padrona di casa è la signora dell’Europa di Sky Federica Masolin, alla conduzione del suo Champions League Show il martedì e il mercoledì di Coppa dalle 20 e dalle 23 e, per la prima giornata, anche il giovedì. Nello studio pre e postpartita, i campioni della squadra di Sky Sport analizzeranno i match del giorno mentre gli inviati saranno sui campi per le interviste e gli aggiornamenti live. Le notizie da tutti i campi saranno affidate a Mario Giunta, insider della competizione con statistiche e curiosità. Le Coppe proseguono il giovedì con gli studi di UEFA Europa League (anche il mercoledì nella settimana esclusiva) e di UEFA Conference League a partire dalle 20 e dalle 23. In un’ideale linea di continuità rispetto alla Champions, anche di giovedì si divideranno la conduzione Mario Giunta, per i pre e i post partita, e Federica Masolin, che condurrà una nuova rubrica in chiusura della settimana delle Coppe europee: After Party – Best of Europe, il programma che in un’ora, dalle 23.30, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di UEFA Champions, Europa e Conference League, con i commenti di chi ha vissuto e raccontato per Sky Sport tutte le emozioni delle partite. In studio anche un nuovo volto di Sky Sport, la giovane creator Lisa Offside.