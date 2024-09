Achille Lauro - One Night Show: Concerto-Evento al Teatro Arcimboldi su Sky e NOW

Arriva giovedì 5 settembre su Sky e in streaming su NOW Achille Lauro – One Night Show, concerto-evento tenutosi al Teatro Arcimboldi di Milano con l’accompagnamento dell’Orchestra della Magna Grecia.

Una performance coinvolgente, grazie alla presenza dell’ensemble sinfonico, che si sviluppa con lo spiccato spirito artistico di Achille Lauro, a pochi giorni dal suo debutto ufficiale al tavolo dei giudici di X Factor 2024, che avverrà giovedì 12 sempre su Sky e in streaming su NOW

Achille Lauro – One Night Show è un concerto che va al di là della musica, un vero e proprio percorso musicale e visivo - atteso per giovedì 5 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - in cui l’artista ripercorre i brani più celebri del suo repertorio - da Cadillac e Latte+, da Me ne frego e Rolls Royce a C’est la Vie – e regala visivamente al pubblico un pezzo del suo cuore, creando un’opera d’arte NFT attraverso la rilevazione dei battiti del cuore e delle emozioni provate dall’artista durante l’esibizione, tracciate grazie a sensori e strumentazioni hi-tech applicate sul suo corpo.

Una performance di musica e arte in cui Achille Lauro racconterà se stesso e porterà tutta la sua arte. Proprio come farà una settimana dopo, sedendosi al tavolo – insieme a Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi – della giuria di X Factor 2024, show Sky Original prodotto da Fremantle, che quest’anno sarà condotto da Giorgia.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive