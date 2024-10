Weekend Anni '90 a Milano per il lancio della Serie Sky e NOW sugli 883 con Max Pezzali

Weekend pieno di soprese, quello in arrivo, per tutti i nostalgici degli anni ’90, per i fan degli 883 e quanti aspettano trepidanti il debutto di “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, la prima serie diretta da Sydney Sibilia.

In occasione del debutto della serie prodotta da Sky Studios e Groenlandia, il 4 e il 5 ottobre in centro a Milano dalle 10.00 in via Celestino 9, Sky e NOW invitano tutti a una esclusiva experience anni ’90: una due giorni di evento per rivivere gli esordi della mitica band al centro della serie Sky Original in partenza l’11 ottobre. Special guest Max Pezzali, che chiuderà sabato sera la grande festa di lancio della serie.

Quanti parteciperanno saranno accolti nella “Casa dei Fiori Pezzali”, la fioreria dove un giovanissimo Max aiutava i suoi genitori, a Pavia, prima di raggiungere il successo. Varcare le porte del negozio di fiori sarà per i partecipanti come ritornare ai primi anni ’90: una volta dentro si ritroveranno direttamente al centro del dancefloor del Celebrità, la discoteca resa immortale dalla celebre canzone degli 883, dove potranno scatenarsi in sfide di karaoke sulle note dei successi della band, oppure spostarsi al Jolly Blue, l’iconica sala giochi ricreata per l’occasione con moltissimi degli arcade e dei flipper dell’epoca, o ancora divertirsi con i gadget e le installazioni legate a quegli anni così importanti per la carriera dei Max Pezzali e Mauro Repetto.

In più, la sera del 5 ottobre dalle 21.00 il Celebrità ospiterà sul suo dancefloor il party più esclusivo degli anni '90, facendo ballare tutti con i dischi di Alex Farolfi di Radio Deejay.? Non mancherà, come detto, Max Pezzali, che insieme a Federico Russo intratterrà i partecipanti all’evento.

Per partecipare basterà registrarsi su DICE e scoprire la parola d’ordine da comunicare all’ingresso. Le iscrizioni all’experience diurna saranno aperte il 26 settembre, mentre quelle al party di sabato sera si apriranno il 28 settembre.

Experience ideata e sviluppata dalla Sky Creative Agency. L’evento è reso possibile grazie alla partecipazione di: Fratelli Branca distillerie S.p.A., Wella Professionals, PepsiCo, Big Babol e Chupa Chups, Nintendo, BasicNet (Kappa), Acqua Valmora, Mirato (Bon Bons Malizia), Arbre Magique. Media Partner: Radio Deejay.

Agency: Sky Creative Italy

Director Sky Creative Italy: Andrea Toscano

Creative Director: Mario Esposito / Domenico Montemurro

Head of Business: Manuela Bandiera

Head of Production: Annalisa Orsi

Account Director: Elena Amedoroù

Art director: Dada? G?kçen/ Matteo Cara/ Germana Laudanna

Copywriter: Niccolò Bossi/ Giulia Basile/Emanuele Accurli

Executive Producer: Sara Benvenuto / Giorgio Zattoni

Print Designer: Serafina Preziosa, Youssef Zridi

Scenografia: Eva Stomper

Allestimenti: Inn Scena

Trivia: Cabinaa

