SKY TG25: il nuovo programma di approfondimento di Sky TG24 con Alessio Viola

È in arrivo ‘SKY TG25’. Il nuovo programma di approfondimento settimanale di Sky TG24 condotto da Alessio Viola, con la cura editoriale di Franco Ferraro, in onda ogni sabato alle 16.00, a partire dal 19 ottobre. Per aggiungere una dimensione inedita al palinsesto, il canale all news offrirà ai propri telespettatori una inconsueta e ulteriore ora di riflessione e analisi dei fatti della settimana.

Questo nuovo spazio settimanale si inserisce nel palinsesto come la 25ma ora del canale all news e rappresenta un’opportunità per esplorare il dietro le quinte della notizia e capire cosa si cela all’interno del flusso continuo di informazioni. L’obiettivo di Sky TG25 è infatti quello di fermarsi a riflettere, di fare un passo indietro rispetto alla rapidità delle breaking news, per comprendere meglio la complessità del mondo che ci circonda.

Il programma si avvale dell’esperienza e della brillante capacità di analisi di Alessio Viola, che con il suo stile inconfondibile e la sua curiosità saprà dare una lettura originale e puntuale degli avvenimenti.

"Quante volte diciamo che una giornata non basta? Del resto, il flusso delle notizie non si ferma mai” - ha commentato lo storico anchorman del canale all news – “Cosi, dopo tante ore di diretta su Sky TG24, abbiamo pensato di aggiungerne una! Nasce così Sky TG25. Un’ora per approfondire i principali fatti dell’attualità, le tendenze, le manie e le cose che durante la settimana non hanno trovato sufficiente spazio per essere approfondite. Insomma, la 25ma ora di Sky TG24”.

Il tutto in un contesto dinamico, aperto al confronto, non solo per capire i fatti, ma per andare a fondo, con uno sguardo attento ai dettagli che spesso passano inosservati. Sky TG25 si propone quindi come un momento unico e prezioso per rallentare il ritmo frenetico della notizia in tempo reale e dedicare uno sguardo più attento e ragionato alle tematiche che hanno dominato l’attualità, ma anche a quei fatti meno visibili, che spesso sfuggono dai radar del quotidiano.

“SKY TG25”, IN ONDA TUTTI I SABATI, DAL 19 OTTOBRE, ALLE 16.00 SU SKY TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del DTT)

Hashtag ufficiale #skytg24

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive