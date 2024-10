883 La Serie continua su Sky e NOW a conquistare il pubblico, stasera episodi 5 e 6

Dopo una prima settimana da record, continua il grande successo di HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883: terzo e quarto episodio della serie Sky Original di Sydney Sibilia si mantengono sopra 1 milione 300mila spettatori medi in una settimana, facendo registrare un +3% sulla performance dei primi due nella prima settimana e più 5 punti percentuali come permanenza del pubblico. I nuovi episodi, quinto e sesto, diretti da Francesco Ebbasta e Alice Filippi rispettivamente, saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW da venerdì 25 ottobre.

Un primo brano indovinato (“Non me la menare”), la vita a Milano, la sfida del primo album: i nuovi episodi della serie prodotta da Sky Studios e Groenlandia vedono Max e Mauro iniziare a fare sul serio.

SINOSSI EPISODI 5-6 - Max e Mauro arrivano a Milano, “Non me la menare” è piaciuta molto e ora devono scrivere un album. Viene affidato loro un produttore e una stanza in una casa condivisa e affollata da modelle. La vita a Milano è affascinante ed eccitante per due ragazzi di provincia, ma quel nuovo ambiente non aiuta il loro processo creativo. Riusciranno a scrivere e registrare l’album in tempo? Max e Mauro tornano a Pavia da sconfitti. Ispirati dalla noiosa vita di provincia scrivono “Con un deca” e chiamano subito il loro produttore Pierpaolo. Il pezzo funziona ma non è ancora abbastanza, ci vuole un’altra canzone, qualcosa di potente e deve arrivare in fretta. Accompagnando Pierpaolo, Max e Mauro trovano l’ispirazione per una nuova canzone, una che potrebbe cambiare la loro vita.

La serie, in otto episodi prodotti da Sky Studios e da Groenlandia - società del Gruppo Banijay, è un coming-of-age che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883. Max, interpretato dall’esordiente Elia Nuzzolo (Mike), e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli – Vostro Onore, Gli invisibili, Il filo sottile) sono due classici “underdog”: un nerd e un entusiasta che grazie alla musica diventano gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan.

“Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” è una serie di Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry), alla regia della sua prima serie, ed è da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Alice Filippi (Sul più bello, SIC) e Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k).

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Stasera in prima serata su Sky Serie e in streaming su NOW il quinto e il sesto episodio. Gli episodi già on demand sono disponibili anche in 4K HDR



