The Fall Guy: Ryan Gosling ed Emily Blunt Prima TV Sky - Action-Comedy on demand 4K

Arriva in prima TV su Sky l’originale action-comedy con Ryan Gosling ed Emily Blunt, THE FALL GUY, in onda lunedì 11 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 su Sky Cinema Action),in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Dal regista e vero stuntman David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2, Atomica Bionda) arriva una nuova, avvincente action-comedy con un cast stellare; una lettera d'amore agli action-movie e a tutti coloro che contribuiscono a realizzarli lavorando duramente e passando spesso in secondo piano: THE FALL GUY. Ispirato alla serie televisiva di successo degli anni '80, THE FALL GUY vede protagonisti il candidato all'Oscar® Ryan Gosling (Barbie, La La Land, Drive) e la candidata all'Oscar® Emily Blunt (Oppenheimer, A Quiet Place – Un posto tranquillo, Sicario), la vincitrice dell'Emmy Hannah Waddingham (Ted Lasso) e il vincitore del Golden Globe Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train).

SINOSSI - Diretto da David Leitch, THE FALL GUY racconta la storia di Colt Seavers (Ryan Gosling), uno stuntman un po’ acciaccato che viene richiamato in servizio quando Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), il protagonista di un film ad alto budget diretto da Jody Moreno (Emily Blunt) - la ex di Colt - scompare.

COLLEZIONE ON DEMAND – ACTION COMEDY - In occasione della prima TV di THE FALL GUY, Sky Cinema propone una ricca collezione on demand di film in cui adrenalina e risate creano un mix esplosivo: in evidenza la prima TV DRIVE-AWAY DOLLS,una commedia “pulp” firmata da Ethan Coen, OPERATION FORTUNE, film Sky Original con Jason Statham, Josh Hartnett e Hugh Grant diretti da Guy Ritchie, e COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD, con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.



THE FALL GUY, lunedì 11 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 su Sky Cinema Action), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive