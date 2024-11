NOW, il servizio streaming Sky vince TikTok Ad Awards 2024 con la campagna 'Commenti Indie'

Nello scenario incantevole del Palazzo del Ghiaccio di Milano, si è svolta la terza edizione dei TikTok Ad Awards, un evento che celebra i brand e le agenzie protagonisti delle campagne pubblicitarie più innovative e d’impatto pensate per la piattaforma. A spiccare su tutti è stato NOW, il servizio streaming di Sky, che ha conquistato il titolo di Greatest TikTok Italia grazie alla campagna "Commenti Indie". L'iniziativa, ideata dall'agenzia BCube (parte del Publicis Groupe Italia) e promossa da Wavemaker Italy (gruppo WPP), ha trasformato i commenti spontanei degli utenti NOW su TikTok in una canzone indie, esaltando il senso di appartenenza e autenticità della community.

La giuria, composta da esperti del settore, ha premiato la campagna per la sua capacità di catturare pienamente l’essenza della piattaforma, celebrando la creatività e il coinvolgimento della community di TikTok. Questo riconoscimento apre le porte a NOW per rappresentare l’Italia al Grand Prix Europeo, in programma a Lisbona il prossimo 27 novembre, durante il quale sarà scelta la migliore campagna a livello europeo.

Adriano Accardo, Managing Director di Global Business Solutions per TikTok Sud Europa, ha commentato con entusiasmo:

"Siamo entusiasti di dare il via alla terza edizione dei TikTok Ad Awards! TikTok è il luogo dove idee originali e campagne autentiche incontrano i trend, catturando l’immaginazione e ispirando azioni reali. Le numerose candidature ricevute da brand e agenzie dimostrano la forza di contenuti capaci di lasciare il segno. I nostri vincitori hanno saputo cogliere l’essenza di una creatività autentica, trasformandola in valore concreto e crescita per il loro business."

Stefania Siani, CEO e COO di Serviceplan Italia nonché Presidente di ADCI Art Director’s Club Italiano, ha aggiunto:

"È con soddisfazione che condivido le mie riflessioni su questa giuria dei TikTok Ad Awards. Quest'anno abbiamo visto un numero crescente di progetti con uno standard migliorato nella qualità delle case history iscritte e dei picchi creativi interessanti che hanno generato un profondo dibattito. Molti lavori si sono distinti per la capacità di catturare l’essenza della piattaforma nelle diverse fasi del funnel con un approccio TikTok driven: su tutti il progetto 'NOW', che ha sfruttato il trend di creare canzoni partendo dai commenti degli utenti, trasformando così un fenomeno virale in un'opportunità creativa unica di generare un forte legame emotivo tra brand e utenti. Sono certa che i premi che abbiamo indicato saranno di ispirazione per spingere ad esplorare nuove modalità di comunicazione all’interno di un contesto di comunicazione dinamico e in continua evoluzione."

I vincitori sono stati selezionati da una giuria composta da esponenti dei principali gruppi di creativi italiani, tra cui Stefania Siani (Serviceplan Italia), Paola Aureli (Omnicom Media Group), Fabiola Baglieri (Content Creator), Carola Bracci (Ogilvy Italia) e altri noti professionisti del settore. L’evento, che ha premiato le idee più innovative e le campagne che meglio hanno saputo interpretare lo spirito di TikTok, si conferma come un appuntamento di grande rilevanza per il mondo della comunicazione e del marketing digitale.



