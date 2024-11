Sky rinnova partnership con Amazon: Prime Video resta disponibile sui dispositivi in Italia

Sky e Amazon hanno annunciato oggi una nuova estensione della loro collaborazione a lungo termine che vedrà Prime Video continuare a essere disponibile sui dispositivi Sky. L'estensione significa che i clienti Sky di Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Italia e Svizzera con un abbonamento a Prime Video potranno guardare le serie TV, i film e lo sport in diretta più famosi e premiati di Sky e Prime Video, tutto in un unico posto.

Nick Herm, Chief Business Officer di Sky, ha dichiarato:

«Noi di Sky vogliamo offrire alle persone una piattaforma di aggregazione che permetta loro di avere tutte le app e i canali preferiti in un unico luogo. Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con Prime Video, in modo che i clienti Sky possano continuare a godere dei suoi pluripremiati contenuti su tutti i nostri dispositivi».

Barry Furlong, VP, Prime Video Europe,ha aggiunto:

«Sappiamo che i clienti Prime Video apprezzano la possibilità di accedere a tutte le loro serie TV preferite, ai film e allo sport in diretta da Prime Video mentre guardano Sky. È un ottimo momento sia per i clienti Prime Video che per quelli Sky per sintonizzarsi sulla nostra line-up di TV e film imperdibili, oltre naturalmente al calcio della UEFA Champions League nel Regno Unito, in Germania e in Italia».

Ancora una volta Prime Video conferma il suo ruolo di player chiave in Italia, con un costante lavoro sui contenuti, che ha l’obiettivo di offrire ai propri spettatori storie sempre nuove e avvincenti, con altissimi standard produttivi, e con astri nascenti e professionisti affermati dietro e davanti alla macchina da presa, che garantiscono una forte identità locale e nel contempo un grande slancio internazionale. Tutto questo grazie alla stretta collaborazione con i più prestigiosi partner locali e internazionali e alla sperimentazione di sempre nuovi modelli produttivi.

Il risultato è un ricco catalogo di show, serie e film italiani e internazionali a cui si aggiunge anche lo sport in diretta, con la miglior partita del mercoledì sera di UEFA Champions League, fino alla stagione 2026 - 2027. Accanto a questa offerta si aggiungono anche il Prime Video Store, che offre i film più recenti per acquisto o noleggio, fra cui, in arrivo nel 2025, Inside Out 2, Deadpool 3, Mufasa, Bad Boys 4 e Il Gladiatore II, e i Prime Video Channels, grazie ai quali i clienti Prime possono aggiungere all’abbonamento i loro canali preferiti, per un’esperienza di intrattenimento a 360 gradi e sempre più innovativa.

Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime.