Vivi il tuo Natale con le storie di Sky, la nuova campagna natalizia 2024

“Vivi il tuo Natale con le storie di Sky”. È questo il concept alla base della nuova campagna di Sky lanciata oggi, martedì 3 dicembre. Su Sky infatti è possibile vivere il grande cinema grazie all’offerta di Sky Cinema e le migliori serie TV in esclusiva e targate Sky Original.

Lo spot racconta una tipica giornata di Natale della famiglia Sky, radunata intorno alla tavola e ai giochi in compagnia, mentre interagisce direttamente con i contenuti Sky che scorrono sugli schermi. Mentre il padre entra in sala da pranzo con la prima portata, i bambini sul divano sentono il profumo delle lasagne e così anche Po, il protagonista di Kung Fu Panda 4, disponibile dal 4 gennaio su Sky Cinema, che i bambini stanno guardando sul tablet. Nel quarto capitolo della saga campione d’incassi, Po affronta la sua ultima missione prima di diventare leader spirituale: sconfiggere la Camaleonte, una maga in grado di assumere le sembianze di chiunque.

A tavola, mentre tutta la famiglia gusta le pietanze, alla domanda “è buono?” risponde dalla TV Matteo Oscar Giuggioli, alias Mauro Repetto nella serie Sky Original Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883,ora disponibile in esclusiva su Sky: “Ma questo è un piatto da ristorante!”. La serie Sky Original racconta una storia di musica e di grande amicizia sullo sfondo dei mitici anni ’90. La storia di un successo travolgente, imprevisto e imprevedibile: quello di due ragazzi di Pavia - Max e Mauro - che in pochi anni diedero vita a una delle band più amate e iconiche della storia della musica italiana.

Tra un piatto e l’altro, ecco che la nonna fa al nipote la classica domanda, “Ma quindi che lavoro fai?”, ed egli, lanciando un’occhiata d’intesa alla TV, lascia rispondere nientemeno che Timothée Chalamet, protagonista di Wonka, dal 25 dicembre su Sky Cinema. Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, l’iconico romanzo di Roald Dahl, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l'amato Willy Wonka che conosciamo oggi.

Si sente il suono di un nuovo messaggio arrivare sul cellulare della figlia e la madre, che la vede sorridere, chiede: “Chi era?”. Quando la figlia risponde “Solo un amico…”, dalla TV accesa su The Fall Guy, ora disponibile su Sky Cinema, Ryan Gosling aggiunge “Dobbiamo approfondire un po’…”. Nel film, che lo vede protagonista al fianco di Emily Blunt, Ryan Gosling interpreta uno stuntman di Hollywood reduce da un incidente che ha segnato la sua carriera, che indaga sulla misteriosa scomparsa di una star del cinema e rimane coinvolto in un complotto, mentre cerca di riconquistare la sua ex.

È il momento del panettone e come sempre a qualcuno i canditi non piacciono: ma si è in buona compagnia stavolta! Lo stesso Salvatore Esposito nei panni di Vincenzo Palmieri ammette infatti “Neanche io sono un fan…”, da una scena tratta da Piedone – Uno sbirro a Napoli, ora disponibile in esclusiva su Sky Cinema. Un nuovo, originale poliziesco in quattro appuntamenti tra le vie di Napoli targato Sky Original con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo.

E per finire la tombola: mentre la zia tenta la fortuna acquistando tre cartelle in più, Eddie Redmayne, il protagonista di The Day of the Jackal, la nuova serie Sky Original ora disponibile in esclusiva su Sky, dalla TV commenta “devo uscire di qui prima di finire in bancarotta”; e quando il nonno esulta per la quaterna, anche sullo schermo della TV vediamo Zendaya esultare insieme a lui in una scena tratta da Dune - Parte Due, ilsecondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo Dune di Frank Herbert, con Timothée Chalamet e Zendaya, dall’1 gennaio su Sky Cinema. Nel deserto tra i nomadi Fremen, il giovane Paul Atreides inizia il suo viaggio spirituale per diventare Muad’dib, il messia, mentre una guerra santa aleggia sulla galassia.

Questi sono solo alcuni dei film disponibili nei prossimi mesi su Sky. L’offerta di Sky non finisce infatti qui: ecco alcuni degli altri titoli che sono disponibili o lo saranno prossimamente: The Walking Dead – The Ones Who Live, serie Sky Exclusive dal 30 dicembre in esclusiva su Sky, primo spin-off della serie cult che riparte della relazione fra Rick Grimes e Michonne; Dune: Prophecy, serie Sky Exclusive con Emily Watson, ora disponibile in esclusiva su Sky e ambientata 10.000 anni prima della saga cinematografica, tratta dall’ampio universo di Dune creato dall'acclamato autore Frank Herbert; la nuova stagione di The White Lotus, disponibile prossimamente in esclusiva su Sky.

La campagna pubblicitaria, ideata e realizzata dalla Sky Creative Agency Italia, sarà declinata su tutti i mezzi. La strategia e il planning offline sono a cura di Wavemaker.

