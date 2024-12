Fremantle e Sky Italia estendono per due anni l'accordo per X Factor Italia

Sky Italia rimarrà la casa esclusiva di X Factor in Italia grazie a un nuovo contratto biennale firmato con Fremantle, che estende l'attuale accordo dopo un 2024 storico e memorabile.

Questo nuovo accordo garantirà altre due edizioni di X Factor, consolidando il successo di uno degli show più iconici. La finale 2024, trasmessa su Sky, NOW e TV8, ha segnato il record degli ultimi quattro anni, con una media di 1.765.000 spettatori, un incremento del +51% rispetto alla stagione precedente. Lo share televisivo totale ha raggiunto un eccezionale 8,6%, con ben 4.717.000 contatti unici.

Un evento rivoluzionario per lo show è stata la finale outdoor, che si è svolta a Napoli nella suggestiva Piazza del Plebiscito. Questo primo evento all'aperto nella storia internazionale di X Factor ha visto trionfare la giovane e talentuosa Mimì Caruso, mentre il pubblico di oltre 16.000 spettatori è stato incantato dalla performance live di Robbie Williams, che ha presentato il suo ultimo singolo “Forbidden Road”.

X Factor debutta su Sky nel 2011, rendendo l’Italia l’unico paese al mondo a ospitare il format su una pay tv. La versione italiana dello show è stata elogiata dallo stesso ideatore, Simon Cowell, che l’ha definita una delle migliori a livello globale. Nel corso degli anni, la squadra italiana ha introdotto diverse innovazioni che hanno reso lo show unico: X Factor on the Road, un viaggio attraverso l’Italia alla ricerca di nuove voci e talenti inediti; X Factor Daily, la striscia quotidiana che svela i momenti di preparazione dei concorrenti alle esibizioni live; Strafactor, il talent nel talent che ha portato alla ribalta artisti stravaganti, trasformandoli in vere e proprie icone pop. Inoltre, lo show si è distinto per un sistema di voto avanzatissimo e per la crescente interazione tra il pubblico e lo spettacolo, consolidando il suo ruolo di format innovativo e all’avanguardia.

L'edizione 2024 si è chiusa con una media di 2,4 milioni di spettatori nei sette giorni su Sky e TV8, un incremento del +22% rispetto all'anno precedente, consacrando questa stagione come la migliore degli ultimi quattro anni. Anche i social media hanno registrato numeri record: 57 milioni di interazioni social (+327% rispetto al 2023) e un totale di 1,6 miliardi di visualizzazioni organiche, un incremento del +208% rispetto alla stagione precedente.

Antonella d'Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia, ha dichiarato:

«Sky si spinge continuamente oltre i confini per i nostri clienti, che chiedono e si aspettano i migliori format di livello mondiale come X Factor. Non potremmo essere più orgogliosi dell'edizione 2024, che abbiamo ridefinito nel profondo, esaltandone l'essenza e la qualità dell'intrattenimento. La finale, ambientata nella storica Piazza del Plebiscito di Napoli, ha rappresentato una svolta epocale per il programma. Questo nuovo accordo con Fremantle ci permetterà di offrire ai nostri abbonati un accesso esclusivo a uno degli show di intrattenimento più amati in Italia, aumentando ulteriormente il suo appeal per raggiungere nuovo pubblico e nuovi fan.»

Marco Tombolini, Amministratore Delegato di Fremantle Italia, ha aggiunto:

«Questa estensione conferma la nostra lunga e fruttuosa partnership creativa con Sky. Continueremo a lavorare insieme per rendere X Factor ancora più grande e migliore, producendo show di intrattenimento di livello mondiale e trovando nuovi modi per coinvolgere il pubblico attraverso contenuti e tecnologie all'avanguardia.»



