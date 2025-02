Uomini e Dei: Le Meraviglie del Museo Egizio, in Esclusiva su Sky Arte e NOW

Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio è il documentario Sky Original sulla storia del più antico Museo al mondo dedicato all’antica civiltà, in esclusiva dal 8 febbraio su Sky Arte alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Un affascinante viaggio alla scoperta del Museo Egizio di Torino, a 200 anni dalla sua fondazione, che si svelerà attraverso gli oltre 40.000 reperti, tra cui sfingi, statue monumentali, amuleti e sarcofagi, testimoni di una civiltà millenaria. Insieme all’inconfondibile voce del Premio Oscar® Jeremy Irons ripercorreremo il corso del Nilo, da Giza fino a Luxor, sulle tracce dei grandi esploratori e archeologi del passato: Donati, Drovetti, Schiapparelli. Andando a ritroso nel tempo, alla metà del 1500, quando i Savoia, per dare prestigio alla loro capitale, riscrissero il mito delle origini egizie di Torino. Grazie alle testimonianze di esperti come Christian Greco, Direttore del Museo, e Evelina Christillin, Presidente, il documentario esplora i criteri di raccolta che hanno portato alla creazione delle pregiatissime collezioni e il lungo percorso che ha trasformato il Museo in un punto di riferimento internazionale.

Arricchito dalla colonna sonora originale di Remo Anzovino, eseguita dall’Orchestra Sinfonica Accademia Naonis, Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio svela la grandezza e il mistero di una civiltà straordinaria, offrendo una nuova prospettiva sul leggendario Museo Egizio di Torino.

UOMINI E DEI. LE MERAVIGLIE DEL MUSEO EGIZIO il documentario Sky Original, in esclusiva sabato 8 febbraio su Sky Arte alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand. Prodotto da 3D Produzioni, Nexo Digital e Sky in collaborazione con il Museo Egizio, è diretto da Michele Mally, che firma il soggetto con Matteo Moneta, autore della sceneggiatura.

