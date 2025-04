Sky Sport-Serie A News, novità sul canale 200 per il finale di stagione più avvincente di sempre

Stiamo assistendo a un campionato di Serie A equilibratissimo e siamo pronti a vivere un finale di stagione come quasi mai se ne erano visti. Tutto è ancora aperto e possibile: c’è il testa a testa scudetto fra Inter e Napoli, appaiate in vetta a cinque turni dalla fine; ci sono sette squadre in corsa per un posto in Europa (che sia Champions, Europa o Conference League) e altrettante a lottare per salvarsi.

Vista la straordinarietà di questa classifica, da oggi e fino al termine del campionato su Sky Sport andrà in onda una programmazione speciale per accompagnare gli abbonati attraverso questo incredibile finale di stagione del calcio italiano. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, due edizioni di Sky Sport 24 (canale 200) saranno decidati alle notizie dai campi, alle ultime di formazione, alle parole dei giocatori, agli approfondimenti tattici sulle squadre coinvolte in questa appassionante volata finale.

I due spazi si chiameranno "Sky Sport – Serie A News" e andranno in onda alle ore 15.00 e alle ore 19.00, con replica alle 23.30 su Sky Sport Calcio. Un focus sulla Serie A che si aggiunge a quanto già Sky Sport fa come grande copertura sulle coppe europee, sulla Serie B e sulla Serie C. Perché chi entra nella Casa dello Sport di Sky è sempre al centro della notizia.

