Dopo le emozioni del Tennis a Roma, sport senza sosta nell'estate 2025 di Sky e NOW

In arrivo su Sky più di 90 competizioni di ogni tipo per oltre 6.000 ore di diretta. Tennis grande protagonista con il grande appuntamento di Wimbledon, in esclusiva, e gli US Open in estate, oltre a una serie di ben 42 tornei, tutti da vivere su Sky. Nella Casa dello Sport, tennis e attualità, ma senza dimenticare la Storia, con la “S” maiuscola, quella al centro di Tennis Heroes, la nuova Produzione Originale in 10 episodi in cui si ricompone la mitica coppia Adriano Panatta-Paolo Bertolucci: per la prima volta il mitico doppio insieme in tv in un format originale dedicato al tennis, che ritrarrà i grandi protagonisti di ieri e di oggi. Tra gli eventi attesi oltre il tennis, le battute finali delle Coppe Europee di calcio, con le sfide decisive attese a fine mese: il 31 maggio a Monaco di Baviera si assegna il titolo della massima competizione europea, tutto in diretta su Sky, così come le finali di UEFA Europa League e UEFA Conference League, rispettivamente il 21 e il 28 maggio a Bilbao e Breslavia, oltre alla finale di UEFA Super Cup il 13 agosto a Udine. Senza perdere di vista i campionati nazionali e internazionali: il 28 rush finale in Serie A e Premier League, e a giugno le sfide decisive in Serie C.

Ed è solo l’inizio di una caldissima estate di sport su Sky: proseguono i brividi dei motori, tra i protagonisti assoluti dell’estate grazie ai 21 Gran Premi di Formula 1 e MotoGP (oltre a tutti i Round di Superbike e molto altro ancora), con tante tappe italiane tra Imola, Mugello, Monza e Misano. Anche il basket in primo piano: si assegnano i titoli in Turkish Airlines Euroleague e NBA, mentre si avvicinano l’Europeo femminile (18-29 giugno) e quello maschile (27 agosto-14 settembre). Per il rugby è il momento degli incontri internazionali, con la doppia sfida Sudafrica-Italia a luglio e tanti spettacolari test match. Poi i meeting di atletica leggera più appassionanti, fino alle finali di Diamond League a Zurigo a fine agosto, il volley con le Final Four di Champions League maschile dal 16 al 18 maggio in Polonia, oltre ai tornei di golf più leggendari, dal PGA Championship allo US Open, dall’Open d’Italia al The Open Championship, per arrivare alla Ryder Cup in programma a settembre. Nella Casa dello Sport sarà possibile assistere anche allo spettacolo del Mondiali di judo (13-20 giugno), dei tornei del Premier Padel, del baseball MLB e tanto altro ancora.

A tutto questo si aggiungono il ritorno di Calciomercato – L’Originale in versione on tour e le grandi Produzioni Originali Sky Sport dedicate al calcio con Federico Buffa, Giorgio Porrà e Paolo Di Canio.

IL GRANDE TENNIS DI SKY: DAGLI INTERNAZIONALI A WIMBLEDON IN ESCLUSIVA - Oltre gli Internazionali. Il giro del mondo del tennis su Sky prosegue, dopo gli Internazionali d’Italia, con una serie di 42 tornei, tra maschili e femminili, per oltre 4 mila ore di tennis in diretta. L’ATP Tour continuerà – tra gli altri - con l’ATP 500 di Amburgo (18-24 maggio), il torneo maschile del Roland Garros (diretta Eurosport, 25 maggio-8 giugno), gli ATP 500 del Queen’s e di Halle (16-22 giugno), il torneo maschile di Wimbledon (30 giugno-13 luglio), l’ATP 500 di Washington (21-27 luglio), i Masters 1000 di Toronto (27 luglio-7 agosto) e Cincinnati (7-18 agosto) fino all’appuntamento con gli US Open maschili (24 agosto-7 settembre). Nel WTA Tour spiccano il WTA 500 di Strasburgo (18-24 maggio), il torneo femminile del Roland Garros (diretta Eurosport, 25 maggio-8 giugno), l’ATP 500 del Queen’s (9-15 giugno), il WTA 500 di Berlino (16-22 giugno), il WTA 500 di Bad Homburg (22-28 giugno), il torneo femminile di Wimbledon (30 giugno-12 luglio), il WTA 500 di Washington (21-27 luglio), l’ATP 1000 di Montreal (27 luglio-7 agosto), il WTA 1000 di Cincinnati (7-18 agosto), l’ATP 500 di Monterrey (18-23 agosto), per chiudere con gli US Open femminili (24 agosto-6 settembre). Su Sky Sport Tennis proseguirà la serie di appuntamenti di Sky Tennis Club che in ogni puntata, grazie a ospiti di altissimo livello, analizzerà tutto ciò che ruota intorno al mondo del tennis, dall’attualità alla tecnica.

LE COPPE EUROPEE E IL CALCIO DI SKY: ARRIVANO I GOL DECISIVI - Saranno tutti giorni decisivi quelli in arrivo per le tre Coppe Europee: dopo le semifinali di UEFA Champions League,il trofeo verrà assegnato a Monaco di Baviera la sera di sabato 31 maggio. La UEFA Europa League vedrà invece l’atto finale a Bilbao mercoledì 21 maggio, mentre la UEFA Conference League sarà consegnata a Breslavia mercoledì 28 maggio. Le tre attesissime finali saranno in diretta su Sky, con pre e postpartita dedicati e studi di approfondimento e analisi.

Senza dimenticare che le squadre che trionferanno in UEFA Champions League e in UEFA Europa League si ritroveranno a Udine, mercoledì 13 agosto, per la Uefa Super Cup, in diretta esclusiva su Sky e NOW.

Le sfide decisive stanno per arrivare anche per i campionati nazionali e internazionali: il prossimo 25 maggio si chiuderà il campionato di Serie A Enilive, di cui Sky trasmette tre partite a turno. Scudetto, pass per le Coppe e salvezza saranno in palio fino all’ultimo minuto. Stessa data anche per la chiusura della Premier League, in esclusiva su Sky Sport fino al 2028. La Serie C NOW proseguirà con la fase a eliminazione diretta, i play off e i play out, fino alle finali promozione del 2 e del 7 giugno.

Le Produzioni Originali. Le storie indimenticabili del calcio saranno al centro delle Produzioni Originali Sky Sport in arrivo nelle prossime settimane.

Uno stadio leggendario, Goodison Park, sta per chiudere per sempre i cancelli: il passato e i ricordi dell’impianto dell’Everton saranno al centro della puntata di Di Canio Premier Special: Goodison Park, la storia è già futuro , in onda e on demand da venerdì 23 maggio.

, in onda e on demand da venerdì 23 maggio. Sono trascorsi 40 anni dalla tragica notte dello stadio Heysel di Bruxelles, dove prima della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool persero la vita 39 persone. La serie Heysel. La tragedia, in onda su Sky Sport e on demand da giovedì 29 maggio, racconterà in sei episodi una assurda strage che nessuno deve dimenticare.

LA GRANDE ESTATE DI EVENTI NON STOP SU SKY SPORT - La primavera/estate di Sky Sport sarà infinitamente ricca di eventi ed emozioni. In arrivo ben 21 Gran Premi tra F1 e MotoGP, più tutto il resto. In particolare, il mondiale di Formula 1 proseguirà la sua corsa con tanti appuntamenti suggestivi, a partire dal 25 maggio, sulle strade di Monte-Carlo. Da non perdere anche le tappe di Silverstone (6 luglio), Spa (27 luglio) e Monza (7 settembre). Anche la MotoGP renderà indimenticabili i weekend su Sky: si correrà – tra gli altri - Silverstone (25 maggio), Mugello (22 giugno), Assen (29 giugno), Brno (20 luglio) fino a Misano (14 settembre). I motori saranno caldissimi anche in Superbike, con 5 Round tra cui l’appuntamento italiano a Misano dal 13 al 15 giugno. Negli USA si decide la stagione Indycar, con 12 gare tra cui la leggendaria 500 miglia di Indianapolis il 25 maggio, mentre nel Mondiale Rally si contano ben 7 weekend di gara tra cui la tappa italiana, con il Rally di Sardegna dal 5 all’8 giugno. Dai motori al basket, che proprio in estate assegnerà i titoli più prestigiosi: attesa la Final Four dell’Euroleague tra il 23 e il 25 maggio, così come le NBA Finals che scatteranno il 5 giugno, tutte da vedere su Sky. Terminata la stagione dei club, partirà quella delle Nazionali: si tiferà per le Azzurre ai Campionati europei FIBA femminili, dal 18 al 29 giugno, mentre gli Europei FIBA maschili prenderanno il via il 27 agosto per terminare il 14 settembre. L’atletica leggera resta la “regina” degli sport olimpici, con il meglio dei meeting internazionali in programma proprio su Sky: dalle tappe della prestigiosa Diamond League fino alle finali di Zurigo del 27 e 28 agosto, ma anche le tappe “gold” del World Continental Tour. E ancora, il volley con le Final Four di Champions League maschile dal 16 al 18 maggio in Polonia (con Perugia grande favorita per la vittoria finale). Un canale dedicato, Sky Sport Golf, per i tornei del DP Tour. In arrivo PGA Championship (15-18 maggio), US Open (12-15 giugno), Open d’Italia (26-29 giugno), The Open Championship (17-20 luglio) fino allo straordinario evento della Ryder Cup 2025, che si svolgerà a New York dal 26 al 28 settembre.

La stagione del rugby va a terminare per gli impegni delle squadre di club, con la conclusione di United Rugby Championship (finale il 14 giugno) e di Super Rugby Pacific (finale il 21 giugno). In estate tornerà in campo la Nazionale Azzurra, che affronterà due volte il Sudafrica (il 5 e 12 luglio), in diretta su Sky così come altri 8 test match - tra cui la serie di 3 sfide tra All Blacks e Francia - e tutto il Rugby Championship (con All Blacks, Argentina, Sudafrica e Australia), dal 16 agosto.

Su Sky spazio anche ai tornei del circuito mondiale del Premier Padel: l’appuntamento da non perdere è il Major di Roma, in programma dal 9 al 15 giugno, con i migliori del mondo in campo.

Negli Stati Uniti lo sport estivo per eccellenza è il baseball: su Sky ogni settimana due sfide della regular season MLB, per arrivare ai play off che porteranno fino alle World Series, a settembre.

E ancora, anche le arti marziali avranno uno spazio importante nella Casa dello Sport: Sky proporrà infatti in diretta i Campionati del Mondo di judo, che si svolgeranno a Budapest dal 13 al 20 giugno.

NUOVE TAPPE PER CALCIOMERCATO L’ORIGINALE ON TOUR - Dal 2 giugno su Sky e in streaming su NOW torna uno dei più iconici programmi dell’estate di Sky Sport, Calciomercato – L’Originale, che anche quest’anno attraverserà l’Italia da nord a sud toccando alcune delle località più note della penisola. Il trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna racconterà con l’inconfondibile stile le trattative del mercato e i principali eventi calcistici dell’estate da 9 splendide località: Olbia, San Pantaleo (2-6 giugno), Golfo Aranci (9-13 giugno), Gorizia, Friuli Venezia Giulia (16-20 giugno), Alassio (23-27 giugno); Roma Capitale-Ostia (30 giugno-4 luglio), Fano (7-11 luglio), Reggio Calabria (14-18 luglio), Val di Sole-Trentino (18-22 agosto) e il gran finale a Siracusa (25-29 agosto). Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli - avrà ancora una volta la musica al centro delle spensierate serate estive, partendo dalla nuova canzone che introdurrà ogni sera il dibattito e le notizie tra gli ospiti che popoleranno il programma, “Fino alla fine del mare”, scritta e interpretata da Alessandro Bonan con l’arrangiamento di Leonardo Lagorio. Calciomercato – L’Originale andrà in onda ogni sera, dal lunedì al venerdì, dal 2 giugno al 18 luglio e dal 19 al 29 agosto alle 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

