Fayna Sky Sport Insider: «Fano L’Originale: tra mare, tartufi, sogni surreali e colpi di mercato»

Settimana intensa e spettacolare quella vissuta a Fano, città che ormai è diventata una seconda casa per la squadra di Sky Calciomercato L’Originale. Un luogo in cui si mescolano cultura, mare, ospitalità e colpi di scena, dentro e fuori dal campo. Tra dirette mozzafiato in location suggestive, incursioni in spiaggia, cacce al tartufo, sogni deliranti e talk show sotto le stelle, la tappa marchigiana si è confermata un concentrato unico di emozioni, contenuti e racconti. Ma non è mancato il calcio vero, quello fatto di trattative, nomi caldi e affari in divenire: mentre le grandi si muovono tra conferme e rilanci, il mercato si intreccia con la vita e con i luoghi che attraversiamo. Fano è la prova che il racconto del calcio può uscire dagli stadi e trovare nuove cornici, nuove storie, nuovi sapori.

LA NUOVA TOURNÈE - Saranno 9 le splendide località che ospiteranno i racconti delle trattative di mercato, con l’inimitabile format ricco di notizie e al tempo stesso leggero e spensierato: si parte subito con Olbia, San Pantaleo (2-6 giugno), con la seconda settimana ancora in terra sarda, a Golfo Aranci (9-13 giugno). La terza settimana si aprirà in Friuli Venezia Giulia a Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, dal 16 al 20 giugno. Ultima settimana di giugno ad Alassio (23-27 giugno), prima di sbarcare in Centro Italia a Ostia-Lido di Roma, dal 30 giugno al 4 luglio. Appuntamento a Fano, nelle Marche, dal 7 all’11 luglio, mentre sarà Reggio Calabria l’ultima meta prima della sosta (14-18 luglio). Il rush finale di agosto riparte dalla Val di Sole-Trentino dal 18 al 22 agosto, con l’ultima settimana itinerante che si terrà a Siracusa dal 25 al 29 agosto.

NOTIZIE E MUSICA – Alessandro Bonan sarà ancora una volta alla conduzione del programma, che durante la tournée ospiterà giornalisti e talent di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale. Aggiornamenti continui grazie ai contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti sempre in prima linea con le ultime dai luoghi caldi del mercato estivo. Occhi sempre aperti sui contenuti provenienti da web e social, con Fayna pronto a svelare ogni tipo di curiosità.

Come sempre, non solo notizie, perché la musica è uno dei pilastri di Calciomercato - L’Originale, a partire dalla nuova canzone, “Fino alla fine del mare” che, come un tormentone, introdurrà ogni giorno il dibattito e le notizie. Scritta e interpretata da Alessandro Bonan, con l’arrangiamento di Leonardo Lagorio, la canzone riporta immediatamente nella dimensione del viaggio in nave, nel più autentico spirito estivo che caratterizza il programma, con la serenità tipica delle giornate della bella stagione e l’atmosfera rilassata che accompagnerà il trio, i loro ospiti e le notizie di mercato durante il viaggio attraverso l’Italia.

IL PODCAST – Riparte dal 3 giugno anche "Buongiorno Calciomercato", il podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio: ogni mattina dopo L'Originale, il tempo di un caffè per scoprire le ultime notizie di calciomercato e tutto quello che succederà durante la giornata. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati.

Durante tutto il calciomercato, inoltre, aggiornamenti continui anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Calciomercato – L’Originale è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

FANO, DIETRO LE QUINTE DI SKY CALCIOMERCATO L'ORIGINALE

di Valerio Spinella (Fayna) - Sky Sport Insider



"Chi va a Fano va sano e va lontano". Nel 2023 - per noi di Calciomercato L'Originale - Fano fu la scoperta, nel 2024 la conferma, oggi la posso definire la certezza. Ormai siamo di casa in questa città delle Marche in cui, in pochi minuti a piedi, si passa da un centro storico che conserva ancora circa 600 metri delle antiche mura risalenti al 28/27 a.C. al mare. Il set in cui si svolge la diretta è uno tra i più suggestivi del nostro tour: la ex Chiesa di San Francesco, una chiesa sconsacrata dal momento che il tetto fu smontato nel 1934 dopo che c'erano stati dei crolli. Ma come vi racconterò il 'piano B', ovvero la soluzione scelta in caso di pioggia, è altrettanto potente.

Lunedì 7 giugno La nostra settimana fanese inizia con una convocazione in spiaggia, giusto per ricordarci che Fano è 'terra di mare'. Siamo ospiti dei Bagni Carlo, uno stabilimento a meno di dieci minuti in infradito dal centro storico. Il clima è fantastico, il che non è scontato perché sono i giorni in cui tra nubifragi e temperature bollenti non è facile trovare pace in Italia. Il nostro primo pranzo si svolge tutti insieme all'ombra di un gazebo: mentre Gianluca Di Marzio fa il pieno di notizie, Bonan prepara i temi della puntata serale che vedrà ospiti lo 'Zio' Bergomi, Massimo Marianella e Max Menetti, reduce da una epica vittoria nella serie delle finali scudetto del campionato di basket lituano.

NOTIZIE DEL GIORNO Il Milan aspetta una risposta dal Brugge per Jashari e offre 15 milioni allo Strasburgo per Doue. La Roma si muove per Wesley, El Aynaoui, Ferguson e Rios. Immobile ha trovato l'accordo con il Bologna.

Martedì 8 luglio Questa mattina da Fano ci siamo diretti verso Acqualagna facendo però prima una tappa davanti alla diga del fiume Candigliano, nella riserva naturale statale 'Gola del Furlo', riserva piccola come dimensioni ma di importanza nazionale per via della presenza e nidificazione costante dell'aquila reale. Purtroppo noi non l'abbiamo vista, ma ci siamo rifatti spostandoci nel bosco per un'esperienza che non dimenticheremo mai. Il merito è di 'Acqualagna Tartufi' che ci ha organizzato una vera e propria caccia al tartufo, con due esperti cavatori che ci hanno affidato i loro cani, Lilla e Moro. È stato un trionfo, abbiamo riempito la nostra tasca sinistra di pepite, mentre dalla destra attingevamo biscotti premio destinati ai nostri cagnoloni. Acqualagna è famosa nel mondo come capitale del tartufo fresco tutto l'anno. Oggi abbiamo imparato che non esistono solo tartufo nero e tartufo bianco. Solo Acqualagna infatti vanta una produzione naturale diversificata in ben nove tipologie di tartufo: tartufo nero pregiato, tartufo nero invernale, tartufo bianchetto, tartufo nero estivo, tartufo nero uncinato, tartufo bianco pregiato, tartufo nero moscato, tartufo nero ordinario e tartufo nero liscio. Ogni tipologia ha il suo periodo di raccolta e si distingue per aspetto e aroma. Rientrati in città da questa escursione, dopo un pranzo ovviamente a base di tartufi, troviamo un temporale estivo che ci costringe a ripararci anche per la diretta delle 23. Il set passa dalla ex Chiesa di San Francesco alla chiesa di San Pietro in Valle, anch'essa sconsacrata. I nostri tecnici sistemano luci e postazioni a tempo di record e la puntata è salva.

NOTIZIE DEL GIORNO L'Inter fissa a non meno di 30 milioni di euro il prezzo per Calhanoglu. Per l'attacco spunta il nome di Nkunku, al momento impegnato con il Chelsea al Mondiale per Club. Valentin Carboni verso il Genoa. La Roma pensa a Wesley e ragiona sul prestito di Ferguson dal Brighton. Svilar prolunga fino al 2030. Il Milan riceve un "no" dallo Strasburgo per Doué. I rossoneri hanno nel mirino anche Boniface.

Mercoledì 9 luglio L'agenzia 'Comunica' che ci organizza gli spostamenti a Fano e dintorni ci fa conoscere una nuova spiaggia, Cala Bianca. Qui troviamo un mare agitato perfetto per i surfisti ma un po' meno per noi, che ci dividiamo tra beach tennis e ping pong. Il beach tennis mi esalta, non avrei mai smesso. Il torneo di ping pong invece mi offre su un piatto d'argento la prima pagina dell'Originalino di domani: nasce la leggenda di Teo-Ting. Dopo il pranzo al Cala Bianca avevamo programmato una visita ad Open House, una cooperativa sociale che è nata da 4 soci fondatori, con lo scopo di creare occasioni di inclusione sociale e lavorativa per giovani con disabilità intellettiva. Giovani che arrivano qui nel momento in cui finisce la scuola. Valentina Sorce ci ha illustrato il progetto di questa comunità che crede nel valore della diversità, ci ha parlato degli Open House Lab, che sono dei laboratori di avvio al lavoro dove circa 20 ragazzi si sperimentano in vari contesti lavorativi. E di Openhouse Farm, l'azienda agricola sociale dove vengono coltivati ortaggi biologici che vengono venduti. Open House è anche fattoria didattica, per i bambini. E poi c'è il bar, aperto nel periodo estivo. Ci saremmo intrattenuti ore in questo incantevole luogo ma in serata eravamo attesi al Circolo Tennis Trave per la premiazione del 1° torneo di calcio a 5 'L'Originale Femminile', organizzato dalla società Carissimi. Alle 23 la diretta è scoppiettante e tra i nostri ospiti sul palco c'è anche Luciano Darderi, il cui nonno paterno era originario di Fano. Tra le sue risposte nella consueta 'intervista Ultraveloce' Luciano dichiara il suo amore per Maradona, che vince anche su Messi.

NOTIZIE DEL GIORNO Il capocannoniere della Serie A nonché punta della Nazionale, Mateo Retegui, ha ceduto alle sirene arabe: giocherà all'Al-Qadsiah, affare da 65 milioni di euro. Il Napoli stringe per Beukema, la Roma punta gli occhi su Mavropanos del West Ham.

Giovedì 10 luglio Questa mattina avevamo in agenda una delicata riunione di lavoro e abbiamo scelto come punto di ritrovo il Baretto. Puntualissimi Di Marzio e Marocchi, un po' meno Buccia, ma poi si è fatto perdonare. Il nodo da sciogliere riguardava la presenza di Marchegiani per la diretta serale sul palco dell'Originale: era in forte ballottaggio con Victor Osimhen ma il voto di Marocchi si è rivelato decisivo. Nel pomeriggio eravamo attesi al centro commerciale Fano Center. E cosa fai quando vai al centro commerciale? SHPENDI! Che sorpresa trovare Christian Shpendi, l'attaccante del Cesena, un ragazzo d'oro. In questo incontro aperto al pubblico abbiamo improvvisato una puntata alternativa dell'Originale, condotta da Giancarlo Marocchi. Gli 'interrogati' eravamo Bonan, Di Marzio ed io, per fortuna le domande non erano troppo difficili. C'è stata una bella interazione con i presenti, addirittura alcuni gestori di negozi hanno abbandonato la loro postazione per unirsi a noi lasciando la cassa incustodita. Poco prima del tramonto, appuntamento in prima fila all'Angolo Originale al Bastione Sangallo, per il talk 'Sport e sportivi fanesi', dedicato alle eccellenze del territorio. Protagonisti il pilota fanese di Superbike Marco Gaggi e Lollo Marcantognini, fresco vincitore del campionato di calcio amputati.

NOTIZIE DEL GIORNO Ufficiale il trasferimento di Theo Hernandez all'Al-Hilal, la squadra araba allenata da Simone Inzaghi. Napoli e Galatasaray cercano una soluzione per il trasferimento di Osimhen. Il Betis di Siviglia è a Milano per due trattative: Emerson Royal sponda Milan e Asllani sponda Inter. In uscita dai nerazzurri anche Sebastiano Esposito, vicino al Cagliari.

Venerdì 11 luglio Questa mattina dovevamo andare a Cartoceto, però non mi è suonata la sveglia e sono rimasto intrappolato in un brutto sogno: lo definirei proprio un incubo. Mi trovavo in un campo di grano inseguito da una mietitrice guidata da Bucciantini. Non riuscivo a correre, continuavo a cadere e 'Buccia' si avvicinava minaccioso con la sua mortale macchina agricola, ho il nitido ricordo di lui con una spiga di grano in bocca, aveva l'occhio iniettato di sangue… voleva farmi fuori! Poi finalmente suona la sveglia: l'inconfondibile sound della Banda di Cartoceto decreta la mia salvezza. Forse è anche questo un sogno... perché ho in testa l'immagine di Leo che porta lo stendardo della banda, come se fosse il capo dei musicanti. Ma cosa abbiamo mangiato ieri sera? Perché ho queste visioni? Poi spunta un cartello: Cantina Galiardi, un luogo sicuro e pacifico abitato da persone ospitali che si offrono di insegnarmi a impastare il pane. Apprendo la tecnica dai maestri del Pastificio Montagna, il resto lo fa la magia del lievito madre. Dopo di me si cimenta Marchegiani, con le sue mani da portiere è tutto più facile. Mentre Di Marzio e Marchetti testano l'olio di Cartoceto, veniamo catapultati in un pranzo da sogno. L'incantevole chef Lucio Pompili cucina per noi un quintale di tagliatelle al ragù di Cartoceto e accende un braciere delle dimensioni di un disco volante. È tutto incredibile, un inno alla gioia e a questa terra meravigliosa, orgoglio nazionale.

NOTIZIE DEL GIORNO Per Osimhen il Napoli vuole 75 milioni e il Galatasaray ne ha offerti 70: situazione bloccata, sullo sfondo Al-Hilal e Juventus. Il Napoli intanto ha scelto Lucca, mentre per il centrocampo della Juve spunta il nome di André del Wolverhampton.