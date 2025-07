The Walking Dead: Dead City esclusiva Sky e NOW le stagioni 1 e 2, nuovo capitolo del franchise cult

Una Manhattan post-apocalittica, abbandonata e irraggiungibile, è lo scenario di THE WALKING DEAD: DEAD CITY, il nuovo spin-off dell’universo tratto dalla graphic novel cult di Robert Kirkman. La serie debutta in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 14 luglio. E non finisce qui: a partire dal 4 agosto, sempre su Sky Atlantic, arriverà anche la seconda stagione, trasmessa back-to-back. La nuova serie vede protagonisti due storici, acerrimi nemici, Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), costretti a un’alleanza forzata che promette scintille, tensione e momenti indimenticabili.

Per un’estate all’insegna della sopravvivenza, con questa nuova avventura si completa su Sky e NOW il THE WALKING DEAD UNIVERSE: disponibili, infatti, in esclusiva non solo la storica serie madre, ma anche gli spin-off THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE e, attualmente in onda, THE WALKING DEAD: DARYL DIXON.

Ambientata anni dopo gli eventi della serie originale, THE WALKING DEAD: DEAD CITY ritrova due personaggi iconici del franchise originale: Maggie Greene, vedova di Glenn Rhee, leader della colonia di Hilltop, e Negan Smith, ex leader dei Salvatori. Due vecchi nemici costretti ora a stringere una fragile alleanza per portare a termine una pericolosa missione. Insieme viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata, dove scoprono che la città in rovina è piena di morti e abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore. Ma, mentre i due si addentrano nelle profondità oscure della città infestata da vaganti, diventa evidente che i traumi del loro tumultuoso passato potrebbero rivelarsi una minaccia tanto grande quanto i pericoli del presente.

THE WALKING DEAD: DEAD CITY – La prima stagione dal 14 luglio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La seconda in arrivo dal 4 agosto

