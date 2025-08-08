Serie A Women’s Cup 2025, debutta su Sky e NOW il nuovo torneo del calcio femminile italiano

Sky continua a sostenere il movimento del calcio femminile, promuovendone crescita e visibilità. Un impegno che si rinnova con un altro grande appuntamento in programma nell’estate della Casa dello Sport: la prima edizione della Serie A Women’s Cup di calcio, al via venerdì 22 agosto in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Per ogni giornata della prima fase di questo torneo, novità assoluta nel panorama del calcio femminile nazionale, sui canali di Sky Sport saranno trasmesse in esclusiva alcune delle sfide più interessanti che vedranno in campo le squadre più seguite e titolate. La prima partita sarà quella tra il Parma e le campionesse d’Italia della Juventus. A fine settembre sarà poi la volta delle Final Four, con le 3 squadre vincenti dei gironi preliminari più la migliore seconda. Le due semifinali saranno live in esclusiva su Sky e NOW. Anche la finale sarà in diretta sui canali di Sky Sport.

Aggiornamenti e approfondimenti su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui profili social di Sky Sport.

SERIE A WOMEN’S CUP 2025 IN DIRETTA SU SKY E NOW

22-24 agosto Prima fase, 1ª giornata : Parma-Juventus

: 5-7 settembre Prima fase, 2ª giornata

12-14 settembre Prima fase, 3ª giornata

Fine settembre Final Four

