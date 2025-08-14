Sky Sport Motori Weekend (14 - 17 Agosto 2025) MotoGP Austria e Motocross MXGP Svezia
In arrivo un nuovo weekend a due ruote da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP e MXGP.
MOTOMONDIALE AL RED BULL RING – Da giovedì 14 a domenica 17 agosto,appuntamento in diretta esclusiva con la tredicesima prova – e prima tappa dopo la pausa estiva - del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio d’Austria, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16. Venerdì, alle 10.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 14.55, le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove libere. Dopodiché, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. Nel weekend in pista anche Moto2, Moto3 e Moto E. Il racconto della MotoGP è affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
MXGP IN SVEZIA – Nel fine settimana di motori nella Casa dello Sport di Sky torna l’MXGP, che fa tappa a Uddevalla per il GP di Svezia (sedicesimo impegno della stagione). Domenica, su Sky Sport Arena e NOW, appuntamento alle 14 con Gara 1, mentre alle 17, live su Sky Sport MotoGP e NOW, Gara 2.
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
MOTOMONDIALE: IL GP D’AUSTRIA
SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW
Giovedì 14 agosto
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti
Venerdì 15 agosto
- Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 16 agosto
- Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3
- Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3
- Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.10: Moto E – Gara 1
- Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP - Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
- Ore 17: Moto E – Gara 2 (differita)
Domenica 17 agosto
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy
MOTOCROSS MXGP SVEZIA
LIVE SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MOTOGP E NOW
Domenica 17 agosto
- Ore 14: Gara 1
- Ore 17: Gara 2