Livorno - Ternana opening day della Serie C SkyWiFi 2025-2026 in diretta su Sky Sport e NOW

La Serie C Sky Wifi 2025-26 prenderà il via il prossimo 22 agosto alle 21:15. L’opening day vedrà protagonista lo Stadio Armando Picchi di Livorno, dove gli amaranto neopromossi affronteranno la Ternana, finalista dell’ultimo playoff, aprendo il nuovo campionato con un cerimoniale dedicato e una produzione televisiva a dieci camere da vivere su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

A dar voce alla partita sarà Antonio Nucera, con Luca Mastrorilli inviato a bordocampo e la regia di Federico Fazzini. La squadra di Sky Sport racconterà una sfida che manca dal 2016, quando in Serie B terminò con l’1-0 per gli amaranto firmato Biagianti, mentre l’ultimo confronto in C – vinto dal Livorno per 5-3 con tripletta di Bonaldi – risale al 1996.

Con la partita dell’Ardenza prende il via un torneo coinvolgente, tutto da seguire sui canali Sky Sport e Rai Sport, con approfondimenti e speciali durante tutta la stagione.

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. 

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

1ª Giornata di Andata – 22-25 Agosto 2025

La prima giornata prenderà il via venerdì 22 agosto con diverse sfide del Girone B, tutte alle ore 21:15: l'Arezzo ospiterà il Forlì, il Livorno affronterà la Ternana, il Perugia giocherà contro il Guidonia Montecelio, il Pineto sfiderà il Vis Pesaro, e la Sambenedettese incontrerà il Bra .

Sabato 23 agosto vedrà in campo diverse squadre del Girone A, tutte alle 18:00 o 21:00: alle 18:00 la Giana Erminio giocherà con il Trento e l'Alcione Milano con la Triestina; alle 21:00 scenderanno in campo Albinoleffe contro Dolomiti Bellunesi, Lecco contro Ospitaletto Franciacorta e Union Brescia contro Arzignano Valchiampo. Nel Girone B, sempre sabato, si terranno: Ascoli contro Pianese e Carpi contro Juventus Next Gen alle 18:00; Ravenna contro Campobasso e Rimini contro Gubbio alle 21:00; e Torres contro Pontedera alle 17:30.Per il Girone C, sabato si giocheranno: Cavese contro Catania, Foggia contro Sorrento, Potenza contro Audace Cerignola, Siracusa contro Monopoli, e Trapani contro Latina.

Domenica 24 agosto sarà il turno di altre partite del Girone A: alle 18:00 la Pergolettese affronterà il Renate e il Virtus Verona il Cittadella; alle 21:00 scenderanno in campo la L.R. Vicenza contro il Lumezzane e la Pro Patria contro la Pro Vercelli. Nel Girone C, sempre domenica: alle 18:00 il Giugliano affronterà il Potenza, la Latina giocherà contro l'Atalanta U23, e il Sorrento contro la Cavese; alle 21:00 il Casarano incontrerà il Trapani, il Catania il Foggia, e il Monopoli il Cosenza.

La giornata si concluderà lunedì 25 agosto, con l'incontro del Girone A tra Novara e Inter U23 alle 20:30, posticipato per la concomitanza con un altro evento nella città di Novara. Nel Girone C, lunedì sera si terranno le seguenti partite, tutte alle 21:00: Audace Cerignola contro AZ Picerno, Casertana contro Team Altamura, Crotone contro Benevento, e Salernitana contro Siracusa .

