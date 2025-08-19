Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Champions 2025/26 - Diretta Sky e NOW Playoff Andata: Palinsesto e Telecronisti

martedì, 19 agosto 2025

Champions 2025/26 - Diretta Sky e NOW Playoff Andata: Palinsesto e TelecronistiTornano le sfide internazionali di qualificazione alla UEFA Champions League 2025/2026 su Sky e in streaming su NOW. Martedì 19 e mercoledì 20 agosto, l’andata dei playoff della massima competizione europea.

Martedì alle 21 saranno tre le partite valide per un posto nell’urna di Nyon che il prossimo 28 agosto definirà la League Phase della nuova edizione: Rangers-Club Brugge (Sky Sport Calcio e NOW), Ferencvaros-Qarabag (Sky Sport Arena e NOW) e Stella Rossa-Pafos (Sky Sport 251 e NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta di Bodoe Glimt-Sturm Graz (Sky Sport Calcio e NOW), Celtic-Kairat Almaty (Sky Sport 251 e NOW) e Basilea-Copenhagen (Sky Sport 252 e NOW).

Mercoledì alle 21 anche Fenerbache-Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

CALCIOMERCATO – Torna anche Calciomercato-L’Originale, in diretta da Malé, in Val di Sole-Trentino, location che ospiterà il programma fino a venerdì 22 agosto. Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna tornano a parlare delle trattative estive che entrano nelle fasi più concitate e appassionanti, con gli ospiti e i collegamenti dai ritiri delle squadre e il postpartita dei match validi per i playoff di UEFA Champions League. Il programma, scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli, continuerà anche l’ultima settimana del mese, con la città di Siracusa a fare da palcoscenico dal 25 al 29 agosto.

CHAMPIONS 2025/26 DIRETTA - PLAYOFF ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata  di Champions su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

MARTEDÌ 19 AGOSTO 2025

  • ore 21 RANGERS vs CLUB BRUGGE [visibile agli abbonati Sport e/o Calcio]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202 
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Manuel Favia
    Nei 2 precedenti del 1993, un pari e una vittoria dei Rangers. Scozzesi ai preliminari di UCL per la 5a stagione di fila. I belgi non li disputavano da 5 stagioni.

  • ore 21  FERENCVAROS vs QARABAG [visibile agli abbonati Sport e/o Calcio]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio
    Nei 2 precedenti del 2022, una vittoria del Qarabag (1-3) e un pareggio (1-1). Gli unghesi non possano i preliinari di UCL da 4 stagioni, gli azeri da 7.

  • ore 21 STELLA ROSSA vs PAFOS [visibile agli abbonati Sport e/o Calcio]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Giovanni Poggi

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO 2025

  • ore 21 BODOE GLIMT vs STURM GRAZ [visibile agli abbonati Sport e/o Calcio]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Gioele Anni
    Nessun precedente fra i due club. Norvegesi ai preliminari di Champions League per la quarta volta. Austriaci ai terzi preliminari di UCL nelle ultime 4 stagioni.

  • ore 21  CELTIC vs KAIRAT ALMATY [visibile agli abbonati Sport e/o Calcio]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251 
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Elia Faggion
    Nessun precedente. Il Celtic non disputava i preliminari di UCL da 3 stagioni. Kazachi ai terzi preliminari di Champions League, con un passaggio nel 2021.

  • ore 21  BASILEA-COPENHAGEN [visibile agli abbonati Sport e/o Calcio]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 252 
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Andrea Menon

