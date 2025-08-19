Champions 2025/26 - Diretta Sky e NOW Playoff Andata: Palinsesto e Telecronisti

Tornano le sfide internazionali di qualificazione alla UEFA Champions League 2025/2026 su Sky e in streaming su NOW. Martedì 19 e mercoledì 20 agosto, l’andata dei playoff della massima competizione europea.

Martedì alle 21 saranno tre le partite valide per un posto nell’urna di Nyon che il prossimo 28 agosto definirà la League Phase della nuova edizione: Rangers-Club Brugge (Sky Sport Calcio e NOW), Ferencvaros-Qarabag (Sky Sport Arena e NOW) e Stella Rossa-Pafos (Sky Sport 251 e NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta di Bodoe Glimt-Sturm Graz (Sky Sport Calcio e NOW), Celtic-Kairat Almaty (Sky Sport 251 e NOW) e Basilea-Copenhagen (Sky Sport 252 e NOW).

Mercoledì alle 21 anche Fenerbache-Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

CALCIOMERCATO – Torna anche Calciomercato-L’Originale, in diretta da Malé, in Val di Sole-Trentino, location che ospiterà il programma fino a venerdì 22 agosto. Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna tornano a parlare delle trattative estive che entrano nelle fasi più concitate e appassionanti, con gli ospiti e i collegamenti dai ritiri delle squadre e il postpartita dei match validi per i playoff di UEFA Champions League. Il programma, scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli, continuerà anche l’ultima settimana del mese, con la città di Siracusa a fare da palcoscenico dal 25 al 29 agosto.

CHAMPIONS 2025/26 DIRETTA - PLAYOFF ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

MARTEDÌ 19 AGOSTO 2025

ore 21 RANGERS vs CLUB BRUGGE [visibile agli abbonati Sport e/o Calcio]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Manuel Favia

Nei 2 precedenti del 1993, un pari e una vittoria dei Rangers. Scozzesi ai preliminari di UCL per la 5a stagione di fila. I belgi non li disputavano da 5 stagioni.





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Nei 2 precedenti del 2022, una vittoria del Qarabag (1-3) e un pareggio (1-1). Gli unghesi non possano i preliinari di UCL da 4 stagioni, gli azeri da 7.





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Poggi

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO 2025

ore 21 BODOE GLIMT vs STURM GRAZ [visibile agli abbonati Sport e/o Calcio]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gioele Anni

Nessun precedente fra i due club. Norvegesi ai preliminari di Champions League per la quarta volta. Austriaci ai terzi preliminari di UCL nelle ultime 4 stagioni.





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Elia Faggion

Nessun precedente. Il Celtic non disputava i preliminari di UCL da 3 stagioni. Kazachi ai terzi preliminari di Champions League, con un passaggio nel 2021.





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Menon

