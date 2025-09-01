RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 da Verona in diretta su Sky Uno, TV8 e NOW

Ritorna il Power Hits Estate di RTL 102.5, l'evento musicale più atteso dell'estate italiana. Stasera, all'Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d'Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l'airplay radiofonico, decretando il Power Hit dell'estate 2025. La nona edizione del Power Hits Estate all'Arena di Verona ha registrato il tutto esaurito già pochi giorni dopo l'apertura delle vendite, confermando il successo straordinario e lo status dell’evento come uno dei principali appuntamenti musicali d’Italia.

Il Power Hits Estate di RTL 102.5 sarà una celebrazione della musica e degli artisti che hanno dominato le classifiche estive, con un cast eccezionale: ALFA, ANNA, ANNALISA, BLANCO, BOOMDABASH, BRESH, CARL BRAVE, CLARA, COEZ, DARDUST, ELODIE, FABIO ROVAZZI, FABRI FIBRA, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, FUCKYOURCLIQUE, GABRY PONTE, GAIA, GIGI D’ALESSIO, IRAMA, LEVANTE, LOREDANA BERTÈ, LUCIO CORSI, MARI FROES, NOEMI, ORIETTA BERTI, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, SAL DA VINCI, SALMO, SARAH TOSCANO, SAYF, SERENA BRANCALE, TANANAI, THE KOLORS, TREDICI PIETRO. A sorpresa si uniscono al cast: GIORGIA, MARCO MENGONI, MODÀ, PATTY PRAVO e PINGUINI TATTICI NUCLEARI.

La speciale classifica di RTL 102.5 e EarOne: la collaborazione tra RTL 102.5 ed EarOne realizza le classifiche basate su voti degli ascoltatori e dati sull’airplay radiofonico rilevati su oltre 150 emittenti italiane. Lunedì 23 giugno 2025 sono state lanciate due classifiche: settimanale, che decreta il brano primo classificato ogni settimana, e generale, che assegna il Power Hit dell’estate 2025.

I premi del Power Hits Estate di RTL 102.5:

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 - FIMI , al singolo italiano più venduto (20 giugno – 28 agosto 2025) – a ANNA per “DÉSOLÉE”

, al singolo italiano più venduto (20 giugno – 28 agosto 2025) – a per “DÉSOLÉE” Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 - PMI , al singolo indipendente più suonato dalle radio (23 giugno – 29 agosto 2025) – a ALFA per “A me mi piace” (ft. Manu Chao)

, al singolo indipendente più suonato dalle radio (23 giugno – 29 agosto 2025) – a per “A me mi piace” (ft. Manu Chao) Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 - SIAE , al brano più suonato in eventi musicali in Italia (23 giugno – 29 agosto 2025) – a DOMENICO MODUGNO per “Nel blu dipinto di blu”

, al brano più suonato in eventi musicali in Italia (23 giugno – 29 agosto 2025) – a per “Nel blu dipinto di blu” Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2025 , all’album più venduto (30 agosto 2024 – 28 agosto 2025) – a LAZZA per “LOCURA”

, all’album più venduto (30 agosto 2024 – 28 agosto 2025) – a per “LOCURA” Premio RTL 102.5 Power Hits Platino – a PATTY PRAVO, omaggio a un pilastro della musica italiana.

I conduttori del Power Hits Estate di RTL 102.5: Paola Di Benedetto e Matteo Campese, voci del programma The Flight. Prima dello show, Jessica Brugali, Diego Zappone e Simone Palmieri intratterranno il pubblico fino all’inizio dello spettacolo.

Venue e produzione: l’Arena di Verona ospita per il nono anno consecutivo il Power Hits Estate, con la produzione esecutiva di Fabio Marcantelli, line-up musicale di Lina Pintore, testi di Angelo Baiguini e Carolina Russi Pettinelli, lighting design e dop di Francesco De Cave, direttore di produzione Luigi Vallario, regia Luigi Antonini.

Diretta: a partire dalle 21:00, in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 digitale terrestre, 736 Sky), su Radio Zeta (canale 266 digitale terrestre, 735 Sky), su RTL 102.5 Play, Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8. Il team social garantirà copertura backstage e contenuti esclusivi, con red carpet seguito da Niccolò Giustini e Cecilia Songini in diretta dalle 20:00 su RTL 102.5 Play.

Hashtag ufficiale: #RTL1025phe25

RTL 102.5 sui social: Instagram: @rtl102.5, TikTok: @rtl1025, Facebook: RTL 102.5, X: @rtl1025, LinkedIn: RTL 102.5

Partner: Telepass (title sponsor Red Carpet), Prosecco Doc (title sponsor area Hospitality), Tescoma, Gin Zen e Divani&Divani by Natuzzi (partner tecnici).