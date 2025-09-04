Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sky Italia
giovedì, 04 settembre 2025 | Ore: 16:00

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 4 a sabato 6 settembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.

EUROPEAN QUALIFIERS – Giovedi 4 Settembre apre la quinta giornata di qualificazioni, con otto partite in programma: alle 16 Kazakistan-Galles (Sky Sport Calcio e NOW); alle 18 Georgia-Turchia (Sky Sport Calcio e NOW) e Lituania-Malta (Sky Sport Arena e NOW). Alle 20.45 cinque match da vivere in contemporanea con Diretta Gol (Sky Sport Calcio e NOW): Slovacchia-Germania, Lussemburgo-Irlanda del Nord, Bulgaria-Spagna, Olanda-Polonia e Liechtenstein-Belgio.

Venerdì 5 settembre alle 20.45 Ucraina-Francia (Sky Sport Max e NOW) e, con Diretta Gol,altri 8 incontri: Svizzera-Kosovo, Slovenia-Svezia, Danimarca-Scozia, Grecia-Bielorussia, Islanda-Azerbaigian, Moldavia-Israele, Montenegro-Repubblica Ceca e Isole Faroer-Croazia. Italia-Estonia saràtrasmessa in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio e NOW.

Sabato 6in campo le seguenti nazionali: alle 15 Lettonia-Serbia (Sky Sport Arena e NOW), alle 18 Armenia-Portogallo (Sky Sport Calcio e NOW) e Inghilterra-Andorra (Sky Sport Max e NOW). Alle 20.45 toccherà a Repubblica d’Irlanda-Ungheria (Sky Sport Max e NOW) e, con Diretta Gol, anche San Marino-Bosnia Erzegovina e Austria-Cipro.

AMICHEVOLI – In scena anche le grandi amichevoli internazionali. Giovedi 4, alle 18, l’incontro tra Norvegia e Finlandia, in onda su Sky Sport Max e in streaming su NOW, mentre venerdì 5 settembre alle 20, scenderanno in campo Romania e Canada (Sky Sport 251 e in streaming su NOW).

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI SU SKY E IN STREAMING SU NOW

EUROPEAN QUALIFIERS - CAMPIONATI DEL MONDO FIFA 2026

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

GIOVEDI 4 SETTEMBRE 2025

  • Ore 16.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: KAZAKISTAN vs GALLES
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Filippo Benincampi
    Gruppo J con Macedonia prima a quota 8, Galles secondo con 7 punti, Belgio 4, Kazakistan 3 e Liechtenstein 0. Vittoria del Galles nell'unico precedente.
     
  • Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: GEORGIA vs TURCHIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Paolo Redi
    Gruppo E con Bulgaria e Spagna. Turchi imbattuti nei 3 precedenti (amichevoli escluse) con il bilancio di 2 vittorie e un pareggio.
     
  • Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: LITUANIA vs MALTA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena (204)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Elia Faggion
    Gruppo G con Finlandia prima a quota 7, Olanda e Polonia 6, Lituania 2 e Malta 1. Nei 3 precedenti (amichevoli escluse) un successo Lituania e 2 pareggi.
     
  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
    Con Leo Di Bello e Stefano De Grandis
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.

    - Slovacchia vs Germania (Gir. A): Riccardo Gentile
    - Lussemburgo vs Irlanda del Nord (Gir. A): Filippo Benincampi
    - Bulgaria vs Spagna (Gir. E):Antonio Nucera
    - Olanda vs Bulgaria (Gir. G): Dario Massara
    - Liechtenstein vs Belgio (Gir. J): Nicolò Ramella
     
  • Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: OLANDA vs POLONIA
    [in chiaro anche su Cielo TV - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena (204)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Federico Zancan
     Gruppo G con Finlandia prima a quota 7, Olanda e Polonia 6, Lituania 2 e Malta 1. Nei 15 precedenti (amichevoli escluse) Olanda in vantaggio 8 a 3, 4 pareggi.
     
  • Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: SLOVACCHIA vs GERMANIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max (206)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Pietro Nicolodi
    Gruppo A con Irlanda del Nord e Lussemburgo. Nei 3 precedenti (amichevoli escluse) la Germania ha sempre vinto con 9 gol fatti e appena 2 subiti.

VENERDI 5 SETTEMBRE 2025

  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:15 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
    Con Leo Di Bello e Stefano De Grandis, Massimo Gobbi
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.

    - Svizzera vs Kosovo (Gir. B): Manuel Favia
    - Slovenia vs Svezia (Gir. B): Calogero Destro
    - Danimarca vs Scozia (Gir. C): Giovanni Poggi
    - Grecia vs Bielorussia (Gir. C): Alberto Pucci
    - Ucraina vs Francia (Gir. D): Dario Massara
    - Islanda vs Azerbaigian (Gr. D): Riccardo Morelli
    - Moldavia vs Israele (Gir. I): Elia Faggion
    - Montenegro vs Repubblica Ceca (Gir. L): Paolo Redi
    - Far oer vs Croazia (Gir. L): Andrea Menon
     
  • Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: UCRAINA vs FRANCIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max (206)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Stefano Borghi
    Gruppo D con Azerbaigian e Islanda. Nei 9 precedenti (amichevoli escluse) 3 vittorie della Francia, 5 pareggi e un solo successo dell'Ucraina.
     
  • Ore 24:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: NORVEGIA vs ITALIA
    Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: differita su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Fabio Caressa e Massimo Gobbi
    Inviato a Bergamo: Peppe Di Stefano
    Gruppo I con Norvegia prima a quota 12 punti, Israele 6, Italia ed Estonia 3, Moldavia 0. In 7 sfide (compresa un’amichevole) gli azzurri hanno sempre vinto

SABATO 6 SETTEMBRE 2025

  • Ore 15.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: LETTONIA vs SERBIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena (204)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Manuel Favia
    Gruppo K con Inghilterra prima a quota 9 punti, Albania 5, Serbia e Lettonia 4, Andorra 0. I lettoni di Paolo Nicolato affrontano i serbi di Dragan Stojkovic
     
  • Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: ARMENIA vs PORTOGALLO
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Antonio Nucera
    Gruppo F con Irlanda e Ungheria. Nei 6 precedenti, il Portogallo non ha mai perso con il bilancio di 4 vittorie e 2 pareggi, 9 gol fatti e 4 subiti.
     
  • Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: INGHILTERRA vs ANDORRA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max (206)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Massimo Marianella
    Gruppo K. Inglesi primi a quota 9, Albania 5, Serbia e Lettonia 4, Andorra 0. L' Inghilterra ha vinto i 7 precedenti con 26 gol fatti e nessuna rete subita.
     
  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
    Con Leo Di Bello e Stefano De Grandis
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.

    - Repubblica d'Irlanda vs Ungheria (Gr. F): Nicolò Ramella
    - San Marino vs Bosnia Erzegovina (Gr. H): Federico Botti
    - Austria vs Cipro (Gr. H): Paolo Redi
     
  • Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 5a Giornata: REPUBBLICA D'IRLANDA vs UNGHERIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max (206)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Matteo Marceddu
    Gruppo F con Armenia e Portogallo. Nei 4 precedenti (amichevoli escluse) 2 vittorie dell' Ungheria, 1 pareggio e un successo della Repubblica d'Irlanda.

PARTITE AMICHEVOLI

GIOVEDI 4 SETTEMBRE 2025

  • Ore 18 Amichevole: NORVEGIA vs FINLANDIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max (206)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Federico Botti
    Amichevole n. 65 con il bilancio di 39 vittorie Norvegia, 16 pareggi e 10 successi della Finlandia. L'ultima amichevole nel 2022 terminata 1-1.

VENERDI 5 SETTEMBRE 2025

  • Ore 20 Amichevole: ROMANIA vs CANADA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Federico Zanon

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

