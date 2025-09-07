Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
Immagine di Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Scopri di più su Sky Italia

Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sky Italia
domenica, 07 settembre 2025 | Ore: 11:30

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 4 a sabato 6 settembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.

EUROPEAN QUALIFIERS – Domenica 7 le seguenti sfide: alle 15 Georgia-Bulgaria (Sky Sport Calcio e NOW), alle 18 Lituania-Olanda (Sky Sport Calcio e NOW) e Macedonia del Nord-Liechtenstein (Sky Sport Max e NOW). Cinque i match delle 20.45: Turchia-Spagna (Sky Sport Max e NOW) e, con Diretta Gol, anche Germania-Irlanda del Nord, Lussemburgo-Slovacchia, Polonia-Finlandia e Belgio-Kazakistan.

Lunedì 8 ancora grandi match alle 20.45: Croazia-Montenegro (Sky Sport Uno e NOW) e, con Diretta Gol, anche Kosovo-Svezia, Svizzera-Slovenia, Bielorussia-Scozia, Grecia-Danimarca e Gibilterra-Isole Faroer. A mezzanotte la differita della sfida tra Israele e Italia.

Martedì 9 settembre il giorno conclusivo. Alle 18 Azerbaigian-Ucraina (Sky Sport Calcio e NOW) e Armenia-Repubblica d’Irlanda (Sky Sport Arena e NOW). Alle 20.45 Serbia-Inghilterra (Sky Sport Uno e NOW) e, con Diretta Gol, anche i seguenti incontri: Francia-Islanda, Ungheria-Portogallo, Cipro-Romania, Bosnia Erzegovina-Austria, Norvegia-Moldavia e Albania-Lettonia.

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI SU SKY E IN STREAMING SU NOW

EUROPEAN QUALIFIERS - CAMPIONATI DEL MONDO FIFA 2026

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! 5,99€ per il primo meseCon NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive  

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

  • Ore 15.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: GEORGIA vs BULGARIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Andrea Calderoni
     
  • Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: LITUANIA vs OLANDA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Matteo Marceddu
     
  • Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: MACEDONIA DEL NORD vs LIECHTENSTEIN
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max (206)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Elia Faggion
     
  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
    Con Leo Di Bello e Massimo Marianella
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.

    - Germania vs Irlanda del Nord (Gir. A): Filippo Benincampi
    - Lussemburgo vs Slovacchia (Gir. A): Pietro Scognamiglio
    - Turchia vs Spagna (Gr. E): Daniele Barone
    - Polonia vs Finlandia (Gr. G): Matteo Sfolcini
    - Belgio vs Kazakistan (Gr. J): Federico Botti
     
  • Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: TURCHIA vs SPAGNA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max (206)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Dario Massara

LUNEDI 8 SETTEMBRE 2025

  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:30 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
    Con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali

    - Kosovo vs Svezia (Gir. B): Federico Zancan
    - Svizzera vs Slovenia (Gir. B): Dario Massara
    - Bielorussia vs Scozia (Gr. C): Filippo Benincampi
    - Grecia vs Danimarca (Gr. C): Daniele Barone
    Gilbilterra vs Far Oer (Gr. L): Luca Mastrorilli
    - Croazia vs Montenegro (Gr. L): Paolo Ciarravano

  • Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: CROAZIA vs MONTENEGRO
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Federico Zanon
     
  • Ore 24:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: ISRAELE vs ITALIA
    Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: differita su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Fabio Caressa e Giancarlo Marocchi
    Inviato a Debrecen per collegamenti ed interviste: Peppe Di Stefano

MARTEDI 9 SETTEMBRE 2025

  • Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: AZERBAIGIAN vs UCRAINA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Nicola Roggero
     
  • Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: ARMENIA vs REPUBBLICA D'IRLANDA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena (204)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Biagio Liccardo
     
  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
    Con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Alessandro Costacurta
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.

    - Francia vs Islanda (Gr. D): Paolo Ciarravano
    - Ungheria vs Portogallo (Gr. F):Antonio Nucera
    - Cipro vs Romania (Gr. H): Filippo Benincampi
    - Bosnia Herzegovina vs Austria (Gr. H): Daniele Barone
    - Norvegia vs Moldavia (Gr. I): Dario Massara
    - Serbia vs Inghilterra (Gr. K): Federico Zancan
    - Albania vs Lettonia (Gr. K): Riccardo Morelli
     
  • Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: SERBIA vs INGHILTERRA
    [in chiaro anche su Cielo TV - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)   
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Massimo Marianella

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! 5,99€ per il primo meseCon NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive  

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 4 a sabato 6 settembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. EUROPEAN QUALIFIERS – Domenica 7 le seguenti sfide: alle 15 Georgia-Bulgaria (Sky Sport Calcio e NOW), alle 18 Lituania-Olanda...
    S
    Sky Italia
    domenica, 07 settembre 2025

  • Bruno Barbieri 4 Hotel su Sky e NOW: nuova stagione, otto tappe italiane e il bonus che cambia tutto

    Bruno Barbieri torna a raccontare e ad arbitrare le sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, il viaggio nell’hôtellerie italiana che riparte con nuovi episodi inediti dal 7 settembre, ogni domenica in esclusiva su Sky e in in streaming su NOW. Lo Chef stellato guida ancora una volta la competizione – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che in ogni episodio vede in gara 4 strutture ricettive, diverse per storia, stile e filosofia alberghiera,...
    S
    Sky Italia
    domenica, 07 settembre 2025

  • Domenica di sport totale Sky NOW: MotoGP, F1 Monza, Basket Italia-Slovenia e Tennis Sinner-Alcaraz

    Domenica 7 settembre sarà un giorno imperdibile da passare su Sky Sport senza soluzione di continuità. Dalla MotoGP con l'attesissimo Gran Premio di Catalunya, alla gara di Formula 1 sul circuito di Monza, dall'ottavo di finale dell'Eurobasket che vedrà l'Italia sfidare la Slovenia a, dulcis in fundo, la finale dello US Open. Orari e canali per non perdere neanche un momento Si inizia subito dopo pranzo, alle 14.00, con...
    S
    Sky Italia
    domenica, 07 settembre 2025

  • Champions League a Napoli: la Coppa arriva in città, foto e incontri con Caressa grazie a Sky

    Il calcio non è solo uno sport: è passione, sogni e ricordi che restano impressi per sempre. E, a settembre, Napoli avrà un appuntamento speciale con la leggenda: la coppa ufficiale della Champions League farà tappa in città, pronta a farsi ammirare da vicino da tutti i tifosi. Tre appuntamenti, in tre location. Giovedì 11 settembre: Napoli, Negozio Sky, Via Chiaia 28 Venerdì 12 e sabato 13...
    S
    Sky Italia
    sabato, 06 settembre 2025

  • Addio alle smartcard Tiger su tivùsat: dal 2026 stop al supporto, come continuare a vedere i canali

    Il settore televisivo, come molti altri ambiti a forte componente tecnologica, è in costante evoluzione: gli schermi diventano sempre più grandi e performanti, i contenuti audio e video raggiungono standard qualitativi sempre più elevati, la distribuzione si amplia su una pluralità di piattaforme (satellite, digitale terrestre, streaming), mentre gli strumenti di contrasto alla pirateria si rafforzano. In questo scenario, alcune tecnologie risultano...
    S
    Satellite / Estero
    venerdì, 05 settembre 2025

  • Discovery in chiaro canale 37 DTT dal 5 Ottobre: avventura, misteri e grandi storie gratis per tutti

    Arriva DISCOVERY, il nuovo canale del gruppo Warner Bros. Discovery, disponibile in chiaro sul canale 37 del DTT. A partire dal 5 ottobre uno dei brand televisivi più riconoscibili al mondo si prepara ad un nuovo capitolo approdando per la prima volta sul digitale terrestre free, visibile gratuitamente. Un canale per tutti, ricchissimo di contenuti, con una nuova veste grafica e un’offerta premium per un pubblico più ampio. Un traguardo che rinnova la missione...
    D
    Digitale Terrestre
    venerdì, 05 settembre 2025

  • DAZN sigla accordo quinquennale con ACB per Liga Endesa, Copa del Rey e Supercopa Endesa

    DAZN, piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo, annuncia in Spagna un nuovo accordo con ACB per trasmettere in esclusiva il miglior basket spagnolo – Liga Endesa, Supercopa Endesa e Copa del Rey – per le prossime cinque stagioni. L'accordo stretto in Spagna prevede, inoltre, l'esclusiva sui diritti di trasmissione internazionali di uno dei campionati di basket più competitivi e seguiti d'Europa per cinque...
    D
    DAZN
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Tech Talk Speciale IBC 2025: IA, Monetizzazione e Canali FAST guidano la trasformazione

    Guarda in forma integrale  - TECH TALK: Speciale IBC 2025 Amsterdam  Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale. Media Partner: Digital-News.it. La nuova stagione dei Tech Talk si è aperta con un appuntamento cruciale per l'industria dei media, puntando i riflettori sull'IBC (International Broadcasting Convention) di Amsterdam, l'evento che, secondo gli addetti ai lavori, segna la vera fine...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 4 a sabato 6 settembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. EUROPEAN QUALIFIERS – Giovedi 4 Settembre apre la quinta giornata di qualificazioni, con otto partite in programma: alle 16...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (4 - 7 Settembre) | F1 Italia Monza, MotoGP Catalogna, SuperBike Francia

    Questa settimana su Sky e in streaming su NOW arriva uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale di Formula 1, che il 7 settembre fa tappa a Monza per il Gran Premio d’Italia. Un weekend da non perdere, che Sky seguirà minuto per minuto con una grande marcia d’avvicinamento fatta di interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti live dal Tempio della Velocità. Una copertura live minuto per minuto garantita anche dal...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 04 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Domenica 7 Settembre: finale Mondiale Volley Italia-Turchia, Eurobasket Italia-Slovenia

    In vista del weekend, Domenica 7 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è l...
     domenica, 07 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Sonic 3: Il film, Domenica 7 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Il ritmo incalzante di Sonic 3: Il film accende la prima serata di Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e, per chi preferisce la fascia family, torna alle 21.45 su Sky Cinema Family HD (canale 304). Jim Carrey e James Marsden accompagnano il riccio bl...
     domenica, 07 settembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 06 settembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 6 Settembre 2025: Mondiali Volley Femminile Semifinale ITALIA - Brasile (Rai1)

    In vista del weekend, Sabato 6 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&e...
     sabato, 06 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Contraband, Sabato 6 Settembre 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. L’adrenalina di Contraband domina la prima serata di Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), dove Mark Wahlberg veste i panni di un ex contrabbandiere che, per proteggere la famiglia, si immerge nuovamente nel sottobosco criminale tra New Orleans e Panama in una corsa contro il tem...
     sabato, 06 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨