Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 4 a sabato 6 settembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.

EUROPEAN QUALIFIERS – Domenica 7 le seguenti sfide: alle 15 Georgia-Bulgaria (Sky Sport Calcio e NOW), alle 18 Lituania-Olanda (Sky Sport Calcio e NOW) e Macedonia del Nord-Liechtenstein (Sky Sport Max e NOW). Cinque i match delle 20.45: Turchia-Spagna (Sky Sport Max e NOW) e, con Diretta Gol, anche Germania-Irlanda del Nord, Lussemburgo-Slovacchia, Polonia-Finlandia e Belgio-Kazakistan.

Lunedì 8 ancora grandi match alle 20.45: Croazia-Montenegro (Sky Sport Uno e NOW) e, con Diretta Gol, anche Kosovo-Svezia, Svizzera-Slovenia, Bielorussia-Scozia, Grecia-Danimarca e Gibilterra-Isole Faroer. A mezzanotte la differita della sfida tra Israele e Italia.

Martedì 9 settembre il giorno conclusivo. Alle 18 Azerbaigian-Ucraina (Sky Sport Calcio e NOW) e Armenia-Repubblica d’Irlanda (Sky Sport Arena e NOW). Alle 20.45 Serbia-Inghilterra (Sky Sport Uno e NOW) e, con Diretta Gol, anche i seguenti incontri: Francia-Islanda, Ungheria-Portogallo, Cipro-Romania, Bosnia Erzegovina-Austria, Norvegia-Moldavia e Albania-Lettonia.

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI SU SKY E IN STREAMING SU NOW

EUROPEAN QUALIFIERS - CAMPIONATI DEL MONDO FIFA 2026

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

Ore 15.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: GEORGIA vs BULGARIA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Calderoni



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Andrea Calderoni Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: LITUANIA vs OLANDA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Matteo Marceddu



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Matteo Marceddu Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: MACEDONIA DEL NORD vs LIECHTENSTEIN

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max (206)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Elia Faggion



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max (206) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Elia Faggion Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026

Con Leo Di Bello e Massimo Marianella

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Con Leo Di Bello e Massimo Marianella Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: DIRETTA GOL

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.



- Germania vs Irlanda del Nord (Gir. A): Filippo Benincampi

- Lussemburgo vs Slovacchia (Gir. A): Pietro Scognamiglio

- Turchia vs Spagna (Gr. E) : Daniele Barone

- Polonia vs Finlandia (Gr. G): Matteo Sfolcini

- Belgio vs Kazakistan (Gr. J) : Federico Botti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali. - Filippo Benincampi - Pietro Scognamiglio - : Daniele Barone - Matteo Sfolcini - : Federico Botti Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: TURCHIA vs SPAGNA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max (206)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara

LUNEDI 8 SETTEMBRE 2025

Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:30 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026

Con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: DIRETTA GOL

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali



- Kosovo vs Svezia (Gir. B): Federico Zancan

- Svizzera vs Slovenia (Gir. B) : Dario Massara

- Bielorussia vs Scozia (Gr. C): Filippo Benincampi

- Grecia vs Danimarca (Gr. C) : Daniele Barone

- Gilbilterra vs Far Oer (Gr. L) : Luca Mastrorilli

- Croazia vs Montenegro (Gr. L): Paolo Ciarravano





Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali - Federico Zancan - : Dario Massara - Filippo Benincampi - : Daniele Barone - : Luca Mastrorilli - Paolo Ciarravano Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: CROAZIA vs MONTENEGRO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zanon



Ore 24:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: ISRAELE vs ITALIA

Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: differita su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa e Giancarlo Marocchi

Inviato a Debrecen per collegamenti ed interviste: Peppe Di Stefano

MARTEDI 9 SETTEMBRE 2025

Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: AZERBAIGIAN vs UCRAINA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Nicola Roggero Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: ARMENIA vs REPUBBLICA D'IRLANDA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena (204)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Biagio Liccardo



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena (204) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Biagio Liccardo Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026

Con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Alessandro Costacurta

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Alessandro Costacurta Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: DIRETTA GOL

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.



- Francia vs Islanda (Gr. D): Paolo Ciarravano

- Ungheria vs Portogallo (Gr. F): Antonio Nucera

- Cipro vs Romania (Gr. H) : Filippo Benincampi

- Bosnia Herzegovina vs Austria (Gr. H) : Daniele Barone

- Norvegia vs Moldavia (Gr. I): Dario Massara

- Serbia vs Inghilterra (Gr. K): Federico Zancan

- Albania vs Lettonia (Gr. K) : Riccardo Morelli



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali. Paolo Ciarravano - Antonio Nucera - : Filippo Benincampi - : Daniele Barone - Dario Massara - Federico Zancan - : Riccardo Morelli Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: SERBIA vs INGHILTERRA

[in chiaro anche su Cielo TV - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive