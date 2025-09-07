Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (original)
Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 4 a sabato 6 settembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.
EUROPEAN QUALIFIERS – Domenica 7 le seguenti sfide: alle 15 Georgia-Bulgaria (Sky Sport Calcio e NOW), alle 18 Lituania-Olanda (Sky Sport Calcio e NOW) e Macedonia del Nord-Liechtenstein (Sky Sport Max e NOW). Cinque i match delle 20.45: Turchia-Spagna (Sky Sport Max e NOW) e, con Diretta Gol, anche Germania-Irlanda del Nord, Lussemburgo-Slovacchia, Polonia-Finlandia e Belgio-Kazakistan.
Lunedì 8 ancora grandi match alle 20.45: Croazia-Montenegro (Sky Sport Uno e NOW) e, con Diretta Gol, anche Kosovo-Svezia, Svizzera-Slovenia, Bielorussia-Scozia, Grecia-Danimarca e Gibilterra-Isole Faroer. A mezzanotte la differita della sfida tra Israele e Italia.
Martedì 9 settembre il giorno conclusivo. Alle 18 Azerbaigian-Ucraina (Sky Sport Calcio e NOW) e Armenia-Repubblica d’Irlanda (Sky Sport Arena e NOW). Alle 20.45 Serbia-Inghilterra (Sky Sport Uno e NOW) e, con Diretta Gol, anche i seguenti incontri: Francia-Islanda, Ungheria-Portogallo, Cipro-Romania, Bosnia Erzegovina-Austria, Norvegia-Moldavia e Albania-Lettonia.
LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI SU SKY E IN STREAMING SU NOW
EUROPEAN QUALIFIERS - CAMPIONATI DEL MONDO FIFA 2026
DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.
DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025
- Ore 15.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: GEORGIA vs BULGARIA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Andrea Calderoni
- Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: LITUANIA vs OLANDA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Matteo Marceddu
- Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: MACEDONIA DEL NORD vs LIECHTENSTEIN
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max (206)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Elia Faggion
- Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
Con Leo Di Bello e Massimo Marianella
Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
- Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: DIRETTA GOL
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.
- Germania vs Irlanda del Nord (Gir. A): Filippo Benincampi
- Lussemburgo vs Slovacchia (Gir. A): Pietro Scognamiglio
- Turchia vs Spagna (Gr. E): Daniele Barone
- Polonia vs Finlandia (Gr. G): Matteo Sfolcini
- Belgio vs Kazakistan (Gr. J): Federico Botti
- Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: TURCHIA vs SPAGNA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max (206)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Dario Massara
LUNEDI 8 SETTEMBRE 2025
- Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:30 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
Con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi
Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
- Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: DIRETTA GOL
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali
- Kosovo vs Svezia (Gir. B): Federico Zancan
- Svizzera vs Slovenia (Gir. B): Dario Massara
- Bielorussia vs Scozia (Gr. C): Filippo Benincampi
- Grecia vs Danimarca (Gr. C): Daniele Barone
- Gilbilterra vs Far Oer (Gr. L): Luca Mastrorilli
- Croazia vs Montenegro (Gr. L): Paolo Ciarravano
- Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: CROAZIA vs MONTENEGRO
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Federico Zanon
- Ore 24:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: ISRAELE vs ITALIA
Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio (202)
Streaming: differita su NOW e Sky Go
Telecronaca: Fabio Caressa e Giancarlo Marocchi
Inviato a Debrecen per collegamenti ed interviste: Peppe Di Stefano
MARTEDI 9 SETTEMBRE 2025
- Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: AZERBAIGIAN vs UCRAINA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Nicola Roggero
- Ore 18.00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: ARMENIA vs REPUBBLICA D'IRLANDA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena (204)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Biagio Liccardo
- Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
Con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Alessandro Costacurta
Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
- Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: DIRETTA GOL
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.
- Francia vs Islanda (Gr. D): Paolo Ciarravano
- Ungheria vs Portogallo (Gr. F):Antonio Nucera
- Cipro vs Romania (Gr. H): Filippo Benincampi
- Bosnia Herzegovina vs Austria (Gr. H): Daniele Barone
- Norvegia vs Moldavia (Gr. I): Dario Massara
- Serbia vs Inghilterra (Gr. K): Federico Zancan
- Albania vs Lettonia (Gr. K): Riccardo Morelli
- Ore 20.45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 6a Giornata: SERBIA vs INGHILTERRA
[in chiaro anche su Cielo TV - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Massimo Marianella
Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)
______________________________________
Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog
