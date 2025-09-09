Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Trenitalia Regionale e X Factor 2025: un treno speciale e tanta musica in viaggio verso la finale di Napoli

martedì, 09 settembre 2025

Trenitalia Regionale e X Factor 2025: un treno speciale e tanta musica in viaggio verso la finale di NapoliTrenitalia (Gruppo FS) conferma per il secondo anno consecutivo, attraverso il brand Regionale, la partnership con X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che riparte l’11 settembre su Sky e in streaming su NOW

Per annunciare la collaborazione, è stato presentato alla stazione di Milano Centrale un treno Regionale con livrea dedicata, che riporta il messaggio “X Factor Accende il talento. Viaggia con la musica” insieme ai volti dei giudici e della conduttrice Giorgia. Lo show andrà in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky e NOW, sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in replica ogni martedì su TV8.

All’evento di lancio hanno partecipato Maria Annunziata Giaconia (Direttore Operations Regionale), Roberta Graziosi (Responsabile Product Marketing Trenitalia), Luca Centurioni (Sky Media Marketing Director), Chiara Marelli (Head of Marketing Entertainment & OOH Sky Media), Roberta Zamboni (Global Head of Branded Content & Sponsorship Fremantle), i quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi, oltre alla conduttrice Giorgia.

La partnership sottolinea l’impegno di Trenitalia Regionale nel dialogare con le nuove generazioni e nel promuovere una mobilità sostenibile, legando questi valori alla diffusione della musica in tutta Italia.

Il Regionale Trenitalia accompagnerà gli aspiranti concorrenti nel viaggio verso Milano per partecipare alle Audizioni. Inoltre, ogni venerdì dal 24 ottobre al 28 novembre, gli showcase “Music Tracks” porteranno in stazione a Milano Centrale gli artisti eliminati dai Live Show, offrendo loro la possibilità di esibirsi dal vivo subito dopo l’uscita dal programma. Sarà anche l’occasione per mostrare al pubblico di X Factor 2025 l’ammodernamento della flotta Regionale, al servizio quotidiano di studenti, lavoratori e viaggiatori.

Dal 1° al 15 ottobre, gli iscritti al programma X-GO potranno partecipare al concorso “Direzione X FACTOR” e vincere i biglietti per la finale di X Factor 2025, in programma in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Con questa e altre iniziative, Trenitalia conferma il proprio impegno nel connettere le persone con i grandi eventi musicali, sportivi e culturali, sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale e della promozione turistica.

 

