Immagine di NOW trasforma Piazza Gae Aulenti in evento Multisensoriale: 3000 Persone per la Brand Experience Sky - Scopri di più su Sky Italia

NOW trasforma Piazza Gae Aulenti in evento Multisensoriale: 3000 Persone per la Brand Experience Sky

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
lunedì, 15 settembre 2025 | Ore: 17:48

Si è conclusa con grande successo l’inedita brand experience di NOW, il servizio streaming di Sky, che da venerdì 12 a domenica 14 settembre ha trasformato Piazza Gae Aulenti a Milano in un vero e proprio laboratorio multisensoriale. Oltre 3000 partecipanti hanno “assaggiato” la varietà dei contenuti della piattaforma streaming di Sky in modo unico e sorprendente.

Il pop-up store, un imponente distributore di caramelle alto più di dieci metri, è stato il cuore dell’iniziativa: un luogo in cui curiosi, fan e appassionati hanno potuto vivere un’esperienza originale tra le caramelle con i gusti inediti ispirati ai programmi più iconici di NOW.

L’entusiasmo del pubblico ha caratterizzato tutte le giornate dell’evento, grazie anche alla presenza di volti amati di Sky e NOW, che hanno contribuito a renderle ancora più speciali. In tantissimi hanno partecipato venerdì all’appuntamento con Calciomercato – L’Originale insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna; grande seguito anche sabato per l’incontro con Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli, protagonisti di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883; mentre domenica la performance live di Jake La Furia ha chiuso l’evento con un momento di forte partecipazione e coinvolgimento.

L’iniziativa, ideata e realizzata dalla Sky Creative Next Gen, il team della Sky Creative Agency nato dalla Gen Z per la Gen Z, ha confermato la capacità di NOW di avvicinarsi a un pubblico sempre più giovane e curioso, grazie a un format innovativo che ha unito fisico e digitale, gioco e scoperta. Un’esperienza che ha raccontato l’identità del brand in modo coinvolgente, trasformando la varietà dei contenuti in un percorso emozionante e immersivo.

Dopo il grande successo di Milano, il viaggio di NOW non si ferma e, nelle prossime settimane, farà tappa a Napoli, per continuare a portare al pubblico tutta la varietà e il “gusto” dei suoi contenuti.

CREDITS

  • Agency: Sky Creative Italy
  • Director Sky Creative Italy: Andrea Toscano
  • Head of Brand, Creative strategy and Next Gen: Claudia Strada
  • Creative Director: Sara Bottani
  • Head of Production&Operations: Annalisa Orsi
  • Head of Business: Manuela Bandiera
  • Account Director: Maddalena Alessi, Chiara Serra
  • Executive producer: Sara Benvenuto, Giorgio Zattoni, Manuela Mombelli
  • Art director: Roberto Columpsi, Camilla Bortolotti
  • Copywriter: Giulia Basile, Alessandro Erik Adorno
  • Designer: Youssef Zridi, Serafina Preziosa
  • Produzione Gelee: Pasticceria Rapisardi
  • Confezionamento: Drink&Taste
  • Allestimento: Innscena
  • Illustrazioni: Matteo Cara

 

