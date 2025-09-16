Sky Extra regala due biglietti cinema The Space agli utenti della nuova app My Sky

Per tutti gli abbonati che utilizzano la nuova app My Sky è disponibile una nuova iniziativa promossa da Sky Extra: due biglietti omaggio per vedere un film a scelta nelle sale del circuito The Space Cinema.

I biglietti possono essere richiesti all’interno della sezione Sky Extra dell’app My Sky e sono utilizzabili fino al 30 settembre 2025, in qualsiasi giorno della settimana, weekend inclusi. Consentono la visione di film italiani e internazionali su oltre 350 schermi distribuiti nei 35 multiplex The Space Cinema presenti in tutta Italia.

L’iniziativa ribadisce l’impegno di Sky a sostegno del cinema e della sua fruizione in sala, con l’obiettivo di valorizzare un’esperienza culturale e di intrattenimento che rimane unica e condivisa.

La nuova app My Sky, lanciata a giugno, è nata per offrire al cliente un’esperienza d’uso semplice, intuitiva e personalizzata. Consente di tenere facilmente sotto controllo i propri abbonamenti Sky TV, Sky Wifi e Sky Mobile, avere consigli sui contenuti più rilevanti di Sport, Cinema e Intrattenimento, ricevere assistenza dedicata e accedere a tanti vantaggi esclusivi, grazie a Sky Extra. I biglietti omaggio fanno parte proprio di questi vantaggi e rappresentano un pensiero di benvenuto all’interno dell’app, che sarà d’ora in poi la porta principale per scoprire il mondo Sky.

Per richiedere i biglietti e conoscere tutte le iniziative disponibili è sufficiente accedere all’app My Sky.