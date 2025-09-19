Nicolas Maupas protagonista in L’Amore in Teoria, in prima TV su Sky Cinema e NOW

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Arriva in prima TV su Sky Cinema L’AMORE IN TEORIA, una commedia sentimentale firmata da Luca Lucini con Nicolas Maupas, in onda venerdì 19 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Prodotto da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Netflix, tratta da un soggetto di Gennaro Nunziante e con la sceneggiatura firmata da Amina Grenci e Teresa Fraioli, L’AMORE IN TEORIA è una storia di crescita, disillusione e scoperta che mette al centro le emozioni dei giovani adulti. Nicolas Maupas, al suo debutto da protagonista sul grande schermo dopo i successi in serie TV come Mare Fuori e Un professore, interpreta Leone, un ragazzo idealista che si troverà a mettere in discussione tutto ciò che credeva sull’amore. Accanto a lui Martina Gatti, Caterina De Angelis, Francesco Colella e la partecipazione straordinaria di Francesco Salvi, nei panni di un senzatetto-filosofo che diventa guida inaspettata per il protagonista.

Luca Lucini – regista del cult Tre metri sopra il cielo – torna a raccontare le sfumature dei sentimenti di una nuova generazione, tra insicurezze, contraddizioni e desideri autentici restituendo un ritratto generazionale sincero e attuale, dove le relazioni si intrecciano tra fragilità, desideri e paure.

La colonna sonora include un brano inedito di Tananai, Alibi, scritto appositamente per il film.

SINOSSI - Leone (Nicolas Maupas) è il fidanzato perfetto: gentile, educato, rispettoso. È stato il primo della classe a scuola e lo è anche ora che studia Filosofia all’università. I genitori di Carola (Caterina De Angelis) lo adorano, convinti che lei abbia finalmente lasciato Manuel, il ragazzo poco raccomandabile con cui usciva. In realtà, Leone per Carola è solo una copertura mentre lei continua a frequentare Manuel. Ed è proprio a causa di questa situazione che Leone si ritrova costretto ai servizi sociali, dopo essere stato accusato ingiustamente di un crimine commesso invece da Manuel. Eppure, questa svolta inaspettata nasconde una scoperta meravigliosa: quella del primo amore, con Flor (Martina Gatti), un’attivista ambientale, forte e libera. Quando Leone sembra aver finalmente dimenticato Carola però, lei piomba di nuovo nella sua vita. Diviso tra l’amore vero e quello da sempre immaginato, Leone troverà la sua strada grazie anche ai consigli di Meda (Francesco Salvi), un senzatetto che gli insegnerà la filosofia dell’amore, dei sentimenti e della vita al di là dei libri.

L’AMORE IN TEORIA | venerdì 19 settembre in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

 

