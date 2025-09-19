4,1 milioni di spettatori per la prima giornata di UEFA Champions League su Sky e NOW

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
4,1 milioni di spettatori per la prima giornata di UEFA Champions League su Sky e NOWGrande esordio per la UEFA Champions League 2025/2026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo turno della League Phase del torneo che, tra martedì e giovedì, fa registrare 4 milioni 170 mila spettatori medi complessivi in total audience*.

Ieri sera, il match d’esordio del Napoli contro il Manchester City – dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 – ha mediato 1 milione 67 mila spettatori in total audience*, con il 5,7% di share tv* e 2 milioni 154 mila spettatori unici**.

Mercoledì ottimi dati per Liverpool-Atletico Madrid – dalle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in chiaro su TV8 – visto da 998 mila spettatori medi in total audience*, con il 5,3% di share tv* e 3 milioni 791 mila contatti unici**. Sempre mercoledì, PSG-Atalanta – dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 – ha cumulato 263 mila spettatori medi in total audience* con l’1,45% di share tv* e oltre 1 milione 400 mila contatti unici**.

Juventus-Borussia Dortmund di martedìil match più visto della prima giornata, con 1 milione 152 mila spettatori medi complessivi in total audience*, 2 milioni 90 mila contatti unici** e il 6,1% di share tv*.

Ottimi i dati anche per Diretta Gol, che per questa prima giornata ha mediato quasi 900 mila spettatori** complessivi per i match delle 21.

Inoltre, ascolti al top anche per gli studi,con Champions League Show che raccoglie nel complesso 602 mila spettatori medi** per i prepartita e oltre 1 milione 307 mila spettatori medi** per i post. 

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go

