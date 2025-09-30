Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › EuroLeague ed EuroCup al via su Sky Sport Basket e NOW: Milano, Virtus, Venezia e Trento protagoniste
Immagine di EuroLeague ed EuroCup al via su Sky Sport Basket e NOW: Milano, Virtus, Venezia e Trento protagoniste - Scopri di più su Sky Italia

EuroLeague ed EuroCup al via su Sky Sport Basket e NOW: Milano, Virtus, Venezia e Trento protagoniste

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
martedì, 30 settembre 2025 | Ore: 06:00

Su Sky in streaming su NOW parte lo spettacolo dei canestri europei, con una settimana di grande basket in esclusiva in arrivo su Sky Sport Basket, il nuovo canale dedicato alla pallacanestro italiana, europea e alla NBA, destinazione unica per tutti gli appassionati di questo grande sport. Da martedì 30 settembre, ben 9 sfide in 4 giorni tra Euroleague ed Eurocup, con 4 squadre italiane impegnate per 4 serate di basket con le stelle della pallacanestro europea.

Al commento il dream team del racconto del basket di Sky Sport, con Marco Belinelli nuovo Ambassador di Sky Sport Basket nel quintetto di assi formato da Chicca Macchi, Andrea Meneghin, Davide Pessina e Matteo Soragna.

L’EUROLEGA SU SKU SPORT - All’appassionante torneo continentale di basket, con i venti club più prestigiosi d’Europa, anche quest’anno prendono parte due squadre italiane: l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Bologna. La prima giornata scatta domani, martedì 30 settembre, con due sfide appassionanti: Stella Rossa-EA7 Emporio Armani Milano, in diretta alle 20 su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 19.30, e Virtus Bologna-Real Madrid, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena, con prepartita dalle 20. Il giorno dopo, mercoledì 1° ottobre, completa il turno Fenerbahce-Paris, in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 19.45.

Per la seconda giornata, giovedì 2 ottobre, torna in campo l’EA7 Emporio Armani Milano, in casa del Partizan Belgrado: diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 20. Alle 20.45, in diretta su Sky Sport Max una classica del basket europeo: Real Madrid-Olympiacos. Venerdì 3 ottobre si chiude la seconda giornata della stagione regolare con due sfide: alle 20.15 su Sky Sport Arena la diretta di Panathinaikos-Barcellona; alle 20.30 su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 20, Valencia-Virtus Bologna.

Martedì 30 settembre, la prima giornata di regular season di BKT EuroCup, il torneo continentale in esclusiva su Sky Sport che vede di fronte 20 tra i migliori club internazionali. Due le squadre italiane impegnate: Umana Reyer Venezia, nel gruppo A e Dolomiti Energia Trento, nel gruppo B.

Martedì 30 settembre, Il turno inaugurale vedrà l’Umana Reyer Venezia ospitare l’Aris Salonicco, alle 20.30 su Sky Sport Mix. Mercoledì 1° ottobre alle 20 su Sky Sport Basket l’esordio anche per Dolomiti Energia Trento, opposta a Bourg en Bresse.

Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo dell’EuroLeague e della BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

IL GRANDE BASKET SU SKY SPORT – L’avvio in esclusiva di EuroLeague ed Eurocuprappresenta il primo atto di una stagione continentale che promette spettacolo nella Casa dello Sport di Sky con protagonista il nuovo canale Sky Sport Basket, che riunisce in una destinazione unica per gli appassionati la pallacanestro italiana, europea e statunitense. La Serie A - LBA (con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. Inoltre, tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Coppa Italia), al via nel prossimo weekend (4/5 ottobre) è uno degli importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket, che comprende anche le nuove grandi sfide della NBA. Tutto in solo canale: Sky Sport Basket.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

LA PROGRAMMAZIONE DI EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY E NOW

Martedì 30 settembre

  • In diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 19.30,
    Stella Rossa-EA7 Emporio Armani Milano
    (telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, interviste di Gaia Accoto, in studio Dalila Setti e Matteo Soragna)

  • In diretta alle 20.45 su Sky Sport Arena e NOW, con prepartita dalle 20,
    Virtus Bologna-Real Madrid
    (telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, interviste di Giulia Cicchinè, in studio Dalila Setti e Matteo Soragna)

Mercoledì 1° ottobre

  • In diretta alle 19.45 su Sky Sport Arena e NOW
    Fenerbahce-Paris
     (telecronaca di Giovanni Poggi)

Giovedì 2 ottobre

  • In diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 20,
    Partizan Belgrado-EA7 Emporio Armani Milano
     (telecronaca di Andrea Solaini e Matteo Soragna, interviste di Gaia Accoto, in studio Dalila Setti e Andrea Meneghin)

  • In diretta alle 20.45 su Sky Sport Max e NOW Real Madrid-Olympiacos
    (telecronaca di Davide Fumagalli)

Venerdì 3 ottobre

  • In diretta alle 20.15 su Sky Sport Arena e NOW
    Panathinaikos-Barcellona
     (telecronaca di Paolo Redi)

  • In diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 20,
    Valencia-Virtus Bologna
    (telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina, interviste di Giulia Cicchinè, in studio Dalila Setti e Matteo Soragna)

LA PROGRAMMAZIONE DI BKT EUROCUP IN ESCLUSIVA SU SKY E NOW

Martedì 30 settembre

  • In diretta alle 20.30 su Sky Sport Mix e NOW
    Umana Reyer Venezia-Aris
     (telecronaca di Andrea Solaini, in studio Dalila Setti-Matteo Soragna)

Mercoledì 1° ottobre

  • In diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW
    Dolomiti Energia Trento-Bourg en Bresse
    (telecronaca di Geri De Rosa e Laura Macchi)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • EuroLeague ed EuroCup al via su Sky Sport Basket e NOW: Milano, Virtus, Venezia e Trento protagoniste

    Su Sky e in streaming su NOW parte lo spettacolo dei canestri europei, con una settimana di grande basket in esclusiva in arrivo su Sky Sport Basket, il nuovo canale dedicato alla pallacanestro italiana, europea e alla NBA, destinazione unica per tutti gli appassionati di questo grande sport. Da martedì 30 settembre, ben 9 sfide in 4 giorni tra Euroleague ed Eurocup, con 4 squadre italiane impegnate per 4 serate di basket con le stelle della...
    S
    Sky Italia
    martedì, 30 settembre 2025

  • Serie A Unipol 2025/26: al via con LBATV e il ritorno su Sky Sport per rilanciare basket italiano

    È stata presentata oggi a Bologna, presso la Torre Unipol, la nuova stagione del campionato di Serie A, anche quest'anno targato Unipol, che prenderà ufficialmente il via sabato 4 ottobre 2025 con l'anticipo Pallacanestro Trieste – Trapani Shark. La conferenza è stata aperta da Gianmaria Restelli, Responsabile External Communication and Corporate Image di Unipol: "Siamo molto contenti di essere ancora al fianco di Lega Basket Serie A...
    S
    Sport
    lunedì, 29 settembre 2025

  • Sky Cinema e NOW - Le Assaggiatrici in prima TV dramma intenso nella Germania 1943

    Arriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV “LE ASSAGGIATRICI”, il nuovo film di Silvio Soldini, in onda lunedì 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Girato in lingua tedesca e ambientato nella Germania del 1943, LE ASSAGGIATRICI racconta una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale. Prodotto da Lionello Cerri e Cristiana...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 29 settembre 2025

  • Le conferme di TV8 GialappaShow, Foodish con Joe Bastianich e Celebrity Chef con Alessandro Borghese

    Su TV8 riparte la stagione dei MOTORI e torna il GRANDE CALCIO EUROPEOTornano GIALAPPASHOW, FOODISH, CELEBRITY CHEFe da novembre la novità LOVE BUGSSu CIELO SKY SPORT 24 NIGHT Riparte la stagione televisiva di TV8, basata sull'intrattenimento di qualità e per tutta la famiglia, e il grande sport. In autunno, per la prima volta in chiaro, i big show di Sky come X Factor e Pechino Express, in onda in queste settimane, e una delle serie Sky Original di...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Le novità 2025-2026 sui canali Factual Sky - Arte, Documentaries, Nature, Crime, Classica, Adventure

    La nuova stagione dei canali factual di Sky è un viaggio sorprendente tra arte, musica e crime: BILLY JOEL; MY MOM JAYNE; VITTORIO DE SICA. IERI, OGGI E DOMANI, IL DELITTO DI VIA POMA e LUCIO FONTANA – THE FINAL CUT L'offerta factual di Sky: un universo di storie vere, emozioni forti e grandi protagonisti. La nuova stagione si apre con una proposta ricca e variegata: documentari d'autore, crime appassionanti e ritratti indimenticabili. Su Sky Arte,...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Novità Sky Cinema e NOW 2025-26: Petra 3, BarLume 13, Wicked, Mission Impossible 8 e i film più attesi

     Su Sky Cinema i blockbuster più attesi, il miglior cinema internazionale e italiano e tanti titoli in esclusiva: le avventure di MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING, UN FILM MINECRAFT, JURASSIC WORLD: LA RINASCITA e MICKEY 17, l’autenticità di FUORI e le nuove storie Sky Original di PETRA con Paola Cortellesi, I DELITTI DEL BARLUME e PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI Sky Cinema si conferma, stagione dopo stagione, come...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Sky 2025-2026: tutte le serie nei prossimi mesi in esclusiva streaming NOW con titoli attesissimi

    Grandi novità internazionali e Sky Original attesissimiI grandi ritorni dei cult HBO EUPHORIA e HOUSE OF THE DRAGON,  THE PAPER con Sabrina Impacciatore, IT: WELCOME TO DERRY, ALL HER FAULT, AMADEUS, UNDER SALT MARSHTra gli Original italiani in arrivo i nuovi episodi di CALL MY AGENT – ITALIA, GOMORRA – LE ORIGINI, AVVOCATO LIGAS, NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, ROSA ELETTRICA Quella appena partita...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Sky tutti i grandi show in esclusiva su NOW, da Bruno Barbieri a Pechino Express e MasterChef Italia

    Su Sky Uno l’intrattenimento con i grandi show e i cult più amati: già disponibiliX FACTOR 2025 e 4 HOTEL, arrivano la nuova stagione di MASTERCHEF ITALIA e gli episodi inediti di 4 RISTORANTI, torna QUATTRO MATRIMONI e una nuova versione di CUCINE DA INCUBO La stagione dell'intrattenimento Sky ha appena preso il via e già si preannuncia spettacolare e carica di novità. C'è Bruno Barbieri già in...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Sky Content Factory e i nuovi vodcast originali: crime, economia, sport, storie per ampliare informazione digitale

    Nasce la Content Factory di Sky, un laboratorio trasversale che mette in dialogo news, sport, cultura e intrattenimento con l'obiettivo di sviluppare format originali, in sintonia con le nuove abitudini di consumo e con l'evoluzione del linguaggio audiovisivo. Il progetto debutta con il lancio dei vodcast originali, una forma espressiva che unisce la profondità narrativa del podcast alla forza delle immagini, ampliando le possibilità di racconto e...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Sky TG24 rinnova palinsesto, rilancia Il Confronto e Live In per una stagione di grande informazione

    La nuova stagione di Sky TG24 con il ritorno dei Confronti e i grandi eventi sul territorio come Live In Roma  Sky TG24 riparte, sotto la guida di Fabio Vitale, con un palinsesto che unisce autorevolezza e innovazione, confermando la missione della testata: raccontare il presente con un'informazione di qualità, affidabile e ricca di approfondimenti, capace di affrontare i grandi temi del nostro tempo. Con oltre 7.000 ore di diretta all'anno, di cui...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Sherlock Holmes, Martedi 30 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Sherlock Holmes, la spettacolare rilettura firmata Guy Ritchie del leggendario detective, con Robert Downey Jr. e Jude Law impegnati in un'indagine tra magia nera e misteriosi delitti che minacciano Londra. Sempre alle 21:15,...
     martedì, 30 settembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 28 Settembre - 4 Ottobre: X Factor Bootcamp, Ocean’s, Suits LA

    GUIDA TV SKY / NOW | 28 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La settimanai apre domenica 28 settembre c...
     lunedì, 29 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Le assaggiatrici, Lunedi 29 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15/canale 301) e in seconda serata su Sky Cinema Drama HD (ore 21.45/canale 308) arriva Le assaggiatrici, il dramma di Silvio Soldini con Elisa Schlott, che racconta la vicenda di Rosa, una giovane tedesca del 1943 costretta a diventare assaggiatrice dei...
     lunedì, 29 settembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Domenica 28 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo FINALE, Ciclismo, Calcio Under 20

    In vista del weekend, Domenica 28 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è ...
     domenica, 28 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: The Beekeeper, Domenica 28 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) esplode l’azione con The Beekeeper, il nuovo adrenalinico action-thriller diretto da David Ayer. Jason Statham è un ex agente segreto che, dopo la tragica morte della sua vicina vittima di una truffa, scatena una...
     domenica, 28 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨