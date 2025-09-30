EuroLeague ed EuroCup al via su Sky Sport Basket e NOW: Milano, Virtus, Venezia e Trento protagoniste

Su Sky e in streaming su NOW parte lo spettacolo dei canestri europei, con una settimana di grande basket in esclusiva in arrivo su Sky Sport Basket, il nuovo canale dedicato alla pallacanestro italiana, europea e alla NBA, destinazione unica per tutti gli appassionati di questo grande sport. Da martedì 30 settembre, ben 9 sfide in 4 giorni tra Euroleague ed Eurocup, con 4 squadre italiane impegnate per 4 serate di basket con le stelle della pallacanestro europea.

Al commento il dream team del racconto del basket di Sky Sport, con Marco Belinelli nuovo Ambassador di Sky Sport Basket nel quintetto di assi formato da Chicca Macchi, Andrea Meneghin, Davide Pessina e Matteo Soragna.

L’EUROLEGA SU SKU SPORT - All’appassionante torneo continentale di basket, con i venti club più prestigiosi d’Europa, anche quest’anno prendono parte due squadre italiane: l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Bologna. La prima giornata scatta domani, martedì 30 settembre, con due sfide appassionanti: Stella Rossa-EA7 Emporio Armani Milano, in diretta alle 20 su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 19.30, e Virtus Bologna-Real Madrid, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena, con prepartita dalle 20. Il giorno dopo, mercoledì 1° ottobre, completa il turno Fenerbahce-Paris, in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 19.45.

Per la seconda giornata, giovedì 2 ottobre, torna in campo l’EA7 Emporio Armani Milano, in casa del Partizan Belgrado: diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 20. Alle 20.45, in diretta su Sky Sport Max una classica del basket europeo: Real Madrid-Olympiacos. Venerdì 3 ottobre si chiude la seconda giornata della stagione regolare con due sfide: alle 20.15 su Sky Sport Arena la diretta di Panathinaikos-Barcellona; alle 20.30 su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 20, Valencia-Virtus Bologna.

Martedì 30 settembre, la prima giornata di regular season di BKT EuroCup, il torneo continentale in esclusiva su Sky Sport che vede di fronte 20 tra i migliori club internazionali. Due le squadre italiane impegnate: Umana Reyer Venezia, nel gruppo A e Dolomiti Energia Trento, nel gruppo B.

Martedì 30 settembre, Il turno inaugurale vedrà l’Umana Reyer Venezia ospitare l’Aris Salonicco, alle 20.30 su Sky Sport Mix. Mercoledì 1° ottobre alle 20 su Sky Sport Basket l’esordio anche per Dolomiti Energia Trento, opposta a Bourg en Bresse.

Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo dell’EuroLeague e della BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

IL GRANDE BASKET SU SKY SPORT – L’avvio in esclusiva di EuroLeague ed Eurocuprappresenta il primo atto di una stagione continentale che promette spettacolo nella Casa dello Sport di Sky con protagonista il nuovo canale Sky Sport Basket, che riunisce in una destinazione unica per gli appassionati la pallacanestro italiana, europea e statunitense. La Serie A - LBA (con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. Inoltre, tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Coppa Italia), al via nel prossimo weekend (4/5 ottobre) è uno degli importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket, che comprende anche le nuove grandi sfide della NBA. Tutto in solo canale: Sky Sport Basket.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

LA PROGRAMMAZIONE DI EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY E NOW

Martedì 30 settembre

In diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 19.30,

Stella Rossa-EA7 Emporio Armani Milano

(telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, interviste di Gaia Accoto, in studio Dalila Setti e Matteo Soragna)





(telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, interviste di Gaia Accoto, in studio Dalila Setti e Matteo Soragna) In diretta alle 20.45 su Sky Sport Arena e NOW, con prepartita dalle 20,

Virtus Bologna-Real Madrid

(telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, interviste di Giulia Cicchinè, in studio Dalila Setti e Matteo Soragna)

Mercoledì 1° ottobre

In diretta alle 19.45 su Sky Sport Arena e NOW

Fenerbahce-Paris

(telecronaca di Giovanni Poggi)

Giovedì 2 ottobre

In diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 20,

Partizan Belgrado-EA7 Emporio Armani Milano

(telecronaca di Andrea Solaini e Matteo Soragna, interviste di Gaia Accoto, in studio Dalila Setti e Andrea Meneghin)





(telecronaca di Andrea Solaini e Matteo Soragna, interviste di Gaia Accoto, in studio Dalila Setti e Andrea Meneghin) In diretta alle 20.45 su Sky Sport Max e NOW Real Madrid-Olympiacos

(telecronaca di Davide Fumagalli)

Venerdì 3 ottobre

In diretta alle 20.15 su Sky Sport Arena e NOW

Panathinaikos-Barcellona

(telecronaca di Paolo Redi)





(telecronaca di Paolo Redi) In diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 20,

Valencia-Virtus Bologna

(telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina, interviste di Giulia Cicchinè, in studio Dalila Setti e Matteo Soragna)

LA PROGRAMMAZIONE DI BKT EUROCUP IN ESCLUSIVA SU SKY E NOW

Martedì 30 settembre

In diretta alle 20.30 su Sky Sport Mix e NOW

Umana Reyer Venezia-Aris

(telecronaca di Andrea Solaini, in studio Dalila Setti-Matteo Soragna)

Mercoledì 1° ottobre