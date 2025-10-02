Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky Sport Motori Weekend (2 - 5 Ottobre) F1 Singapore e MotoGP Indonesia (anche streaming NOW)

giovedì, 02 ottobre 2025 | Ore: 06:00

Sky Motori

Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky in streaming su NOW con due appuntamenti asiatici per F1 e MotoGP.

F1 IN NOTTURNA – Diciottesimo appuntamento stagionale per la F1 che scende in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore,da vivere in esclusiva suSky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 12.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 11.30, la seconda alle 15. Sabato, alle 11.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 15 partono le qualifiche. Domenica, alle 14, al via la gara in notturna. Nel weekend in pista anche la F1 Academy.

Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

MOTOMONDIALE A MANDALIKA –Nuovo appuntamento anche per la MotoGP, impegnata sul circuito di Mandalika per il Gran Premio di Indonesia. Il weekend inizia con la conferenza stampa piloti giovedì alle 11.30. Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 4.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 8.55, le prequalifiche. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.05, la seconda sessione di prove con la lotta alla pole che parte alle 4.45. Sabato mattina alle 8.55 il momento della Sprint, mentre domenica, alle 9, il semaforo verde della gara. Nel weekend in pista anche Moto2 e Moto3. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Il fine settimana sarà tutto da vivere con collegamenti e interviste speciali già dai primi giorni della settimana sul canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport.

DOVI, LA SERIE – Nel weekend del Motomondiale le nuove puntate di “Dovi”, la serie dedicata alla carriera di Andrea Dovizioso. Venerdì alle 11 su Sky Sport MotoGP e NOW l’ottava puntata, “Cavallo Nero”, con alcuni dei duelli più belli del 2017, mentre alle 11.15 il nono episodio, “Desmodovi”, che ripercorre gli anni in Ducati. Subito dopo, alle 11.30, sarà il momento del decimo e ultimo episodio della serie, “04 Park”, con il sogno di Dovizioso che diventa realtà: un parco con pista di motocross e minicross.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP DI SINGAPORE IN ESCLUSIVA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

GIOVEDI 2 OTTOBRE 2025

  • Ore 12.30: Conferenza stampa piloti
  • Ore 16.15: Paddock Live Pit Walk
  • Ore 16.30: 4 amici al box – Kimi e Toto

VENERDI 3 OTTOBRE 2025

  • Ore 9.05: F1 Academy - Prove Libere
  • Ore 11.15: Paddock Live
  • Ore 11.30: F1 - Prove Libere 1
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 12:55 F1 Academy - Qualifiche
  • Ore 14.45: Paddock Live
  • Ore 15: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 16: Paddock Live
  • Ore 16.30: Paddock Live Show
  • Ore 17: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 4 OTTOBRE 2025

  • Ore 8.55: F1 Academy – Gara 1
  • Ore 11.15: Paddock Live
  • Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 14.15: Warm Up
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 15.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live
  • Ore 16.45: Paddock Live Show

DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

  • Ore 9.20: F1 Academy – Gara 2
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 14: F1 - Gara
  • Ore 16: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 16.30: Debriefing
  • Ore 17: Notebook
  • Ore 17.15: Race Anatomy

MOTOMONDIALE: GP DI INDONESIA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

 

GIOVEDI 2 OTTOBRE 2025

  • Ore 11.30: Conferenza stampa piloti
  • Ore 14.15: Paddock Pass
  • Ore 14.30: Racebook

NOTTE TRA GIOVEDI 2 E VENERDI 3 OTTOBRE 2025

  • Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 4.40: MotoGP -Prove Libere 1
  • Ore 5.40: Paddock Live
  • Ore 7.10: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 8: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 10.15: Paddock Live Show
  • Ore 10.45: Talent Time
  • Ore 11: Dovi – La Serie episodio 8 “Cavallo Nero”
  • Ore 11.15: Dovi – La Serie episodio 9 “Desmodovi”
  • Ore 11.30: Dovi – La Serie episodio 10 “04 Park”

NOTTE TRA VENERDI 3 E SABATO 4 OTTOBRE 2025

  • Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 3
  • Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 3
  • Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 4.45: MotoGP - Qualifiche
  • Ore 5.40: Paddock Live
  • Ore 6.30: Paddock Live
  • Ore 6.40: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche
  • Ore 8.30: Paddock Live
  • Ore 8.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 9.45: Paddock Live Show
  • Ore 10.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 4 E DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

  • Ore 4.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 6 Moto3 - Gara
  • Ore 7: Paddock Live
  • Ore 7.15: Moto2 – Gara
  • Ore 8.15 – Paddock Live
  • Ore 8.30: Grid
  • Ore 9: MotoGP - Gara
  • Ore 10: Zona Rossa
  • Ore 11: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8
 

NOTTE TRA VENERDI 3 E SABATO 4 OTTOBRE 2025

  • 04:50 Motori MotoGP GP Indonesia: Qualifiche DIRETTA
  • 05:40 Motori MotoGP Paddock Live  DIRETTA

SABATO 4 OTTOBRE 2025

  • 06:00 Motori I racconti di Valentino Welkom 2004 - La sfida
  • 06:30 Motori MotoGP Paddock Live  Live
  • 06:50 Motori Moto3 GP Indonesia: Qualifiche DIRETTA
  • 07:45 Motori Moto2 GP Indonesia: Qualifiche DIRETTA
  • 08:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 04/10/2025 DIRETTA
  • 09:00 Motori MotoGP GP Indonesia: Sprint Race DIRETTA
  • 09:45 Motori MotoGP Paddock Live Show  DIRETTA
  • [...]
  • 17:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche  
  • 18:00 Motori F1 GP Singapore: Qualifiche
  • 19:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche  

DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

  • 09:45 Motori MotoGP GP Indonesia: Sprint Race
  • 10:30 Motori MotoGP Paddock Live
  • 11:00 Motori Pre Gara Moto3
  • 11:05 Motori Moto3 GP Indonesia: Gara
  • 11:45 Motori Podio Gara Moto3
  • 12:00 Motori MotoGP Paddock Live
  • 12:15 Motori Pre Gara Moto2
  • 12:20 Motori Moto2 GP Indonesia: Gara
  • 13:05 Motori Podio Gara Moto2
  • 13:15 Motori Paddock Live: Gara GP Indonesia
  • 13:30 Motori MotoGP Grid
  • 14:00 Motori Pre Gara Motogp
  • 14:05 Motori MotoGP GP Indonesia: Gara
  • 14:50 Motori Podio Gara Motogp
  • 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa
  • 15:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara
  • 17:00 Motori F1 GP Singapore: Gara
  • 18:45 Motori F1 Podio
  • 19:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara 

