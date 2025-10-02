Sky Sport Motori Weekend (2 - 5 Ottobre) F1 Singapore e MotoGP Indonesia (anche streaming NOW)

Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con due appuntamenti asiatici per F1 e MotoGP.

F1 IN NOTTURNA – Diciottesimo appuntamento stagionale per la F1 che scende in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore,da vivere in esclusiva suSky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 12.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 11.30, la seconda alle 15. Sabato, alle 11.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 15 partono le qualifiche. Domenica, alle 14, al via la gara in notturna. Nel weekend in pista anche la F1 Academy.

Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

MOTOMONDIALE A MANDALIKA –Nuovo appuntamento anche per la MotoGP, impegnata sul circuito di Mandalika per il Gran Premio di Indonesia. Il weekend inizia con la conferenza stampa piloti giovedì alle 11.30. Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 4.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 8.55, le prequalifiche. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.05, la seconda sessione di prove con la lotta alla pole che parte alle 4.45. Sabato mattina alle 8.55 il momento della Sprint, mentre domenica, alle 9, il semaforo verde della gara. Nel weekend in pista anche Moto2 e Moto3. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Il fine settimana sarà tutto da vivere con collegamenti e interviste speciali già dai primi giorni della settimana sul canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport.

DOVI, LA SERIE – Nel weekend del Motomondiale le nuove puntate di “Dovi”, la serie dedicata alla carriera di Andrea Dovizioso. Venerdì alle 11 su Sky Sport MotoGP e NOW l’ottava puntata, “Cavallo Nero”, con alcuni dei duelli più belli del 2017, mentre alle 11.15 il nono episodio, “Desmodovi”, che ripercorre gli anni in Ducati. Subito dopo, alle 11.30, sarà il momento del decimo e ultimo episodio della serie, “04 Park”, con il sogno di Dovizioso che diventa realtà: un parco con pista di motocross e minicross.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP DI SINGAPORE IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

GIOVEDI 2 OTTOBRE 2025

Ore 12.30: Conferenza stampa piloti

Ore 16.15: Paddock Live Pit Walk

Ore 16.30: 4 amici al box – Kimi e Toto

VENERDI 3 OTTOBRE 2025

Ore 9.05: F1 Academy - Prove Libere

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12:55 F1 Academy - Qualifiche

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: F1 – Prove Libere 2

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live Show

Ore 17: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 4 OTTOBRE 2025

Ore 8.55: F1 Academy – Gara 1

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14.15: Warm Up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1 - Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live Show

DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

Ore 9.20: F1 Academy – Gara 2

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: F1 - Gara

Ore 16: Paddock Live Post-Gara

Ore 16.30: Debriefing

Ore 17: Notebook

Ore 17.15: Race Anatomy

MOTOMONDIALE: GP DI INDONESIA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 2 OTTOBRE 2025

Ore 11.30: Conferenza stampa piloti

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 14.30: Racebook

NOTTE TRA GIOVEDI 2 E VENERDI 3 OTTOBRE 2025

Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 4.40: MotoGP -Prove Libere 1

Ore 5.40: Paddock Live

Ore 7.10: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 8: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 10.15: Paddock Live Show

Ore 10.45: Talent Time

Ore 11: Dovi – La Serie episodio 8 “Cavallo Nero”

Ore 11.15: Dovi – La Serie episodio 9 “Desmodovi”

Ore 11.30: Dovi – La Serie episodio 10 “04 Park”

NOTTE TRA VENERDI 3 E SABATO 4 OTTOBRE 2025

Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 4.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 5.40: Paddock Live

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 6.40: Moto3 – Qualifiche

Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 8.55: MotoGP - Sprint

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 4 E DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

Ore 4.35: Warm Up MotoGP

Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6 Moto3 - Gara

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.15: Moto2 – Gara

Ore 8.15 – Paddock Live

Ore 8.30: Grid

Ore 9: MotoGP - Gara

Ore 10: Zona Rossa

Ore 11: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



NOTTE TRA VENERDI 3 E SABATO 4 OTTOBRE 2025

04:50 Motori MotoGP GP Indonesia: Qualifiche DIRETTA

05:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

SABATO 4 OTTOBRE 2025

06:00 Motori I racconti di Valentino Welkom 2004 - La sfida

06:30 Motori MotoGP Paddock Live Live

06:50 Motori Moto3 GP Indonesia: Qualifiche DIRETTA

07:45 Motori Moto2 GP Indonesia: Qualifiche DIRETTA

08:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 04/10/2025 DIRETTA

09:00 Motori MotoGP GP Indonesia: Sprint Race DIRETTA

09:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA

[...]

17:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

18:00 Motori F1 GP Singapore: Qualifiche

19:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

09:45 Motori MotoGP GP Indonesia: Sprint Race

10:30 Motori MotoGP Paddock Live

11:00 Motori Pre Gara Moto3

11:05 Motori Moto3 GP Indonesia: Gara

11:45 Motori Podio Gara Moto3

12:00 Motori MotoGP Paddock Live

12:15 Motori Pre Gara Moto2

12:20 Motori Moto2 GP Indonesia: Gara

13:05 Motori Podio Gara Moto2

13:15 Motori Paddock Live: Gara GP Indonesia

13:30 Motori MotoGP Grid

14:00 Motori Pre Gara Motogp

14:05 Motori MotoGP GP Indonesia: Gara

14:50 Motori Podio Gara Motogp

15:00 Motori MotoGP Zona Rossa

15:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

17:00 Motori F1 GP Singapore: Gara

18:45 Motori F1 Podio

19:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!