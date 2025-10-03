Back in the Game, la nuova serie Reale Mutua, racconta storie di sport e vita su Sky Sport

Si intitola “Back in the Game” la nuova serie firmata Reale Mutua, punto di riferimento nel settore assicurativo salute e benessere, e condotta dalla medaglia d’oro olimpica Jury Chechi e in onda su Sky Sport Arena a partire dal 13 ottobre alle ore 19.30.

Il format, composto da 12 puntate – le prime 8 trasmesse su Sky Sport e le successive disponibili sui canali digital di Reale Mutua – è pensato per raccontare come la strada verso il successo non sia mai un percorso solitario, ma un viaggio di condivisione che lascia sempre un impatto positivo sugli altri e sulla collettività.

“Back in the Game” porta in tv storie autentiche di sport e di vita, con l’obiettivo di offrire al pubblico intrattenimento, ispirazione e spunti concreti per affrontare la quotidianità con più consapevolezza e positività. Nelle puntate, infatti, tutti i protagonisti raccontano com’è nata la loro vocazione, chi sono stati i compagni e i punti di riferimento fondamentali lungo il percorso, i segreti della loro longevità sportiva e come riuscivano a sentirsi sicuri nei momenti decisivi, sempre con la consapevolezza che lo sport è la prima assicurazione per una vita sana e radiosa.

A guidare ogni episodio del branded content è Jury Chechi, simbolo intramontabile di disciplina e determinazione. Non un semplice intervistatore, ma un compagno di viaggio capace di aprire conversazioni sincere e senza filtri, trasformando domande e silenzi in spazi di confronto autentico e chiacchierando con gli ospiti come se si trovassero in spogliatoio.

“In ogni incontro mi sono trovato di fronte a storie che vanno oltre lo sport: racconti di vita capaci di toccare corde profonde, in cui successi e difficoltà diventano parte di un percorso umano prima ancora che professionale - dichiara Jury Chechi. Il valore di ‘Back in the Game’ è proprio questo: la possibilità di far emergere la forza della condivisione e il coraggio di mostrarsi per quello che si è davvero, perché è sempre il momento per rimettersi in gioco nello sport come nella vita. Grazie a Reale Mutua, che ha creduto in questo progetto, ho potuto vivere un’esperienza che non è solo televisiva, ma un’occasione di confronto che lascia un segno positivo in chi racconta e in chi ascolta”.

Il format alterna momenti informali e confidenziali a prove fisiche e giochi: dal “True Partners”, che mette alla prova l’intesa degli intervistati, fino al temutissimo “Under Pressure”, in cui Jury Chechi diventa coach inflessibile e incalza gli ospiti con una raffica di domande originali mentre affrontano esercizi fisici complessi. Ogni incontro si chiude con una riflessione finale: un pensiero autentico lasciato dall’ospite come dono al pubblico.

Con “Back in the Game”, Reale Mutua mette in luce valori che la contraddistinguono da sempre – fiducia, responsabilità, resilienza e umanità – incarnati nelle vite straordinarie dei protagonisti.

Michele Quaglia, Direttore Commerciale e Brand Reale Group, afferma:

“Con ‘Back in the Game’ vogliamo mostrare come lo sport sappia generare un impatto che va oltre la performance, perché insegna a ritrovare fiducia, affrontare le difficoltà e condividere esperienze che uniscono. Per Reale Mutua significa sostenere percorsi che rafforzano salute e benessere, con l’obiettivo di creare valore non solo per le persone ma anche per la collettività in cui vivono”.

Con questo progetto Reale Mutua consolida ancora una volta il proprio sostegno allo sport, una delle più importanti forme per tutelare la salute e il benessere, affinché diventino sempre più obiettivi accessibili e condivisi.

CALENDARIO E OSPITI

13 ottobre – Sara Errani | Ore 19.30, Sky Sport Arena

Icona del tennis azzurro, racconta l’emozione di vivere l’attuale “era Sinner” e ripercorre le tappe della sua carriera: dagli inizi alla Nick Bollettieri Academy, alla formazione in Spagna, fino al legame con coach Pablo Lozano. Svela i segreti che l’hanno resa una delle più grandi doppiste di sempre, capace di costruire alchimie vincenti con Roberta Vinci, Jasmine Paolini e Andrea Vavassori. Non manca un momento intenso, in cui apre il cuore a Jury Chechi sul periodo più difficile della sua vita, la squalifica per doping, trasformata in spinta al riscatto. Tra risate, ricordi e prove fisiche, Sara mostra la forza di chi ha saputo sempre tornare in gioco, anche sotto pressione… persino a testa in giù.

Messaggio finale: i traguardi si costruiscono rialzandosi una volta in più delle cadute.





Icona del tennis azzurro, racconta l’emozione di vivere l’attuale “era Sinner” e ripercorre le tappe della sua carriera: dagli inizi alla Nick Bollettieri Academy, alla formazione in Spagna, fino al legame con coach Pablo Lozano. Svela i segreti che l’hanno resa una delle più grandi doppiste di sempre, capace di costruire alchimie vincenti con Roberta Vinci, Jasmine Paolini e Andrea Vavassori. Non manca un momento intenso, in cui apre il cuore a Jury Chechi sul periodo più difficile della sua vita, la squalifica per doping, trasformata in spinta al riscatto. Tra risate, ricordi e prove fisiche, Sara mostra la forza di chi ha saputo sempre tornare in gioco, anche sotto pressione… persino a testa in giù. Messaggio finale: i traguardi si costruiscono rialzandosi una volta in più delle cadute. 20 ottobre – Gigi Buffon

Il portiere più iconico della storia azzurra ripercorre la sua carriera: dagli esordi al Mondiale 2006, fino al ruolo attuale in Nazionale.

Messaggio finale: la grandezza non è nelle vittorie, ma nell’ispirare gli altri.





Il portiere più iconico della storia azzurra ripercorre la sua carriera: dagli esordi al Mondiale 2006, fino al ruolo attuale in Nazionale. Messaggio finale: la grandezza non è nelle vittorie, ma nell’ispirare gli altri. Fabio Caressa

Voce storica del calcio, si racconta tra telecronache in metrica, sodalizi leggendari con Beppe Bergomi e aneddoti di vita familiare.

Messaggio finale: la leadership nasce dall’ascolto e dalla capacità di fare squadra.





Voce storica del calcio, si racconta tra telecronache in metrica, sodalizi leggendari con Beppe Bergomi e aneddoti di vita familiare. Messaggio finale: la leadership nasce dall’ascolto e dalla capacità di fare squadra. Marco Belinelli

Primo italiano a conquistare l’anello NBA, ripercorre una carriera straordinaria senza rimpianti, tra sacrifici, incontri memorabili e il ritorno a Bologna.

Messaggio finale: anche i sogni più lontani diventano reali con determinazione e umiltà.





Primo italiano a conquistare l’anello NBA, ripercorre una carriera straordinaria senza rimpianti, tra sacrifici, incontri memorabili e il ritorno a Bologna. Messaggio finale: anche i sogni più lontani diventano reali con determinazione e umiltà. Lillo

Comico amatissimo e sportivo mancato, svela lati inediti della sua vita: dal sodalizio con Greg agli hobby nascosti, dal valore della risata al rapporto con il pubblico.

Messaggio finale: saper sorridere delle proprie sfide è il modo migliore per vincerle.





Comico amatissimo e sportivo mancato, svela lati inediti della sua vita: dal sodalizio con Greg agli hobby nascosti, dal valore della risata al rapporto con il pubblico. Messaggio finale: saper sorridere delle proprie sfide è il modo migliore per vincerle. Cristiana Girelli

Capitana della Juventus Women e della Nazionale, è volto della crescita del calcio femminile in Italia.

Messaggio finale: i successi individuali hanno senso solo se diventano linfa per la squadra.





Capitana della Juventus Women e della Nazionale, è volto della crescita del calcio femminile in Italia. Messaggio finale: i successi individuali hanno senso solo se diventano linfa per la squadra. Loris Capirossi

Tre volte campione del mondo, leggenda della MotoGP, oggi è punto di riferimento per la sicurezza delle piste.

Messaggio finale: la vera velocità è rialzarsi sempre.





Tre volte campione del mondo, leggenda della MotoGP, oggi è punto di riferimento per la sicurezza delle piste. Messaggio finale: la vera velocità è rialzarsi sempre. Antonio Rossi

Canoista olimpico e oggi dirigente sportivo, è il “socio” per eccellenza di Jury, compagno anche a Pechino Express.

Messaggio finale: l’armonia del gruppo porta più lontano del talento individuale.

A completare il percorso, le 4 puntate in esclusiva sui canali digital di Reale Mutua (social e YouTube) vedranno protagonisti Lorenzo Sonego, Michele Lamaro, Massimo Bulleri e una puntata corale con Paolo Moretti (Basket Torino), Ettore Novara (Torino ’81 di pallanuoto) e Alice Degradi (Fenera Chieri ’76 di pallavolo), arricchendo ulteriormente il mosaico di storie autentiche e ispiranti.

I professionisti e le agenzie coinvolte: