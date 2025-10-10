X Factor 2025, chiuse le selezioni dei Bootcamp: giudici pronti alle Last Call prima dei Live su Sky e NOW

Si è chiusa la fase dei Bootcamp di X Factor 2025, sono stati quindi definiti ufficialmente gli artisti che, tra una settimana, si andranno a giocare un posto tra i concorrenti dello show Sky Original prodotto da Fremantle. I giochi sono ormai fatti per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che si preparano all’ultima tappa delle selezioni prima dei Live, le Last Call, la fase attesa giovedì 16 su Sky e in streaming su NOW in cui verranno completate le quattro squadre in gara. Come sempre, Giorgia ha guidato la serata con energia e ironia, interagendo con gli artisti non solo prima e dopo le esibizioni, ma anche nel limbo carico di tensione delle decisioni dei giudici, chiamati - dal nuovo meccanismo dei Bootcamp - a trovare un consenso unanime per promuovere gli artisti.

Seconda parte di Bootcamp che continua nel percorso degli ottimi ascolti di questa stagione: ieri su Sky Uno/+1 e on demand Total Audience media di 740mila spettatori con il 3,5% di share.

Vola, letteralmente, il dato nei sette giorni: il primo round di Bootcamp ha più che triplicato il dato del giovedì sera, salendo nel complesso, tra free e pay, a una Total Audience media di 2 milioni 746 mila spettatori, record stagionale fin qui, che corrisponde a un +10% rispetto all’episodio precedente e in linea con l’omologo episodio di un anno fa.

Benissimo anche i social: la puntata ha raggiunto 326mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 365mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +45% e +40% rispetto all’episodio precedente e +30% e +28% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione), e grazie a questi dati è stato il programma in assoluto più commentato della giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

Per gli aspiranti concorrenti di #XF2025 una sola missione: strappare l’unanimità di giudizi positivi da parte dei 4 al tavolo; in alternativa, l’ultima – piccola – speranza era affidata al gusto di Francesco Gabbani, unico del quartetto a non aver usato ancora il suo X Pass, il superpotere capace di far entrare di diritto nella sua squadra per le Last Call un concorrente. E così l’X Pass del nuovo giudice è andato a Piercesare Fagioli, che ha conquistato una vera ovazione con la sua reinterpretazione al pianoforte di “Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars.

Oltre a lui, a conquistare il passaggio per le Last Call mettendo d’accordo tutti e quattro i giudici sono stati: Alice Mascritti con la sua energica reinterpretazione di “About Damn Time” di Lizzo; Amanda Bottini con un’emozionante versione di “All I Want” di Kodaline; Alessandro Tomasi e la sua intensa cover di “Portami a ballare” di Luca Barbarossa; i Nelav con la loro travolgente “Personal Jesus” dei Depeche Mode; Michelle Lufo con il suo inedito “Libellule”; l’attitudine di TellyNonPiangere che ha conquistato tutti con la sua versione “Super classico” di Ernia; il jazz pop degli Abat-Jour e della loro cover di “Ninna nanna’” di Ghali.

E ancora, Androgynous - nome d’arte di Gabriele Bernabò - con il suo delicato inedito “Girotondo” che ha presentato accompagnandosi al pianoforte; Diego Colombo con il suo inedito “Zota” dedicato alla nonna; Layana Oriot con la sua elegante versione di “The Greatest” di Billie Eilish; la delicatezza di Francesco Di Fiore e la sua interpretazione di “Torna a casa” dei Måneskin; Tommaso Vulpio e il suo coraggio di portare sul palco “Habibi”; il graffio di Vittoria Sofia Donda, che ha presentato una cover di “Chasing Cars” degli Snow Patrol.

La prossima settimana, giovedì 16 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW, arrivano le Last Call, l’ultima fase di selezione prima dei Live che partiranno dal 23 ottobre: sapremo quali sono i concorrenti ufficialmente in gara in questa edizione. A indicare i tre componenti di ogni squadra saranno le fatidiche sedie occupate con il meccanismo degli switch: un meccanismo che è sempre stato spietato ma quest’anno, visto quel che valgono, sarà davvero infuocato. Quali saranno i 12 artisti protagonisti di X Factor 2025 ad affrontare i Live Show, le puntate in diretta dal Teatro Repower di Milano. Manche dopo manche gli artisti in gara potranno farsi conoscere dal pubblico e giudicare dalla giuria, creando un appassionante e spettacolare percorso lungo 7 settimane che si concluderà anche quest’anno in Piazza del Plebiscito a Napoli, dopo il successo dello scorso anno in termini di partecipazione all’evento in piazza che ha fatto da corollario al successo di ascolti (la finale più vista delle ultime quattro stagioni). Proprio lì, in quella che è una delle piazze più grandi d’Italia nonché la suggestiva e magica sede di eventi di livello internazionale, giovedì 4 dicembre verrà proclamato il vincitore di questa edizione.

A raccontare tutto questo ci sarà come sempre una narrazione immersiva che abbraccia palco e retroscena, audizioni e confessionali, urgenze artistiche e fragilità umane. Non si ascolta solo la musica: si ascoltano i percorsi, le trasformazioni, le prese di coscienza. Si assiste, passo dopo passo, alla nascita di un’identità.

X Factor 2025 è pronto a tornare. E con lui, torna il palco che può cambiare tutto. Perché da quest’anno più che mai, X Factor accende il talento.

