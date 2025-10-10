Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › X Factor 2025, chiuse le selezioni dei Bootcamp: giudici pronti alle Last Call prima dei Live su Sky e NOW
Immagine di X Factor 2025, chiuse le selezioni dei Bootcamp: giudici pronti alle Last Call prima dei Live su Sky e NOW - Scopri di più su Sky Italia

X Factor 2025, chiuse le selezioni dei Bootcamp: giudici pronti alle Last Call prima dei Live su Sky e NOW

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
venerdì, 10 ottobre 2025 | Ore: 12:11

X Factor 2025: al via le Audition con Giorgia e i nuovi giudici su Sky e streaming NOWSi è chiusa la fase dei Bootcamp di X Factor 2025, sono stati quindi definiti ufficialmente gli artisti che, tra una settimana, si andranno a giocare un posto tra i concorrenti dello show Sky Original prodotto da Fremantle. I giochi sono ormai fatti per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che si preparano all’ultima tappa delle selezioni prima dei Live, le Last Call, la fase attesa giovedì 16 su Sky e in streaming su NOW in cui verranno completate le quattro squadre in gara. Come sempre, Giorgia ha guidato la serata con energia e ironia, interagendo con gli artisti non solo prima e dopo le esibizioni, ma anche nel limbo carico di tensione delle decisioni dei giudici, chiamati - dal nuovo meccanismo dei Bootcamp - a trovare un consenso unanime per promuovere gli artisti.

Seconda parte di Bootcamp che continua nel percorso degli ottimi ascolti di questa stagione: ieri su Sky Uno/+1 e on demand Total Audience media di 740mila spettatori con il 3,5% di share.

Vola, letteralmente, il dato nei sette giorni: il primo round di Bootcamp ha più che triplicato il dato del giovedì sera, salendo nel complesso, tra free e pay, a una Total Audience media di 2 milioni 746 mila spettatori, record stagionale fin qui, che corrisponde a un +10% rispetto all’episodio precedente e in linea con l’omologo episodio di un anno fa.

Benissimo anche i social: la puntata ha raggiunto 326mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 365mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +45% e +40% rispetto all’episodio precedente e +30% e +28% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione), e grazie a questi dati è stato il programma in assoluto più commentato della giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

Per gli aspiranti concorrenti di #XF2025 una sola missione: strappare l’unanimità di giudizi positivi da parte dei 4 al tavolo; in alternativa, l’ultima – piccola – speranza era affidata al gusto di Francesco Gabbani, unico del quartetto a non aver usato ancora il suo X Pass, il superpotere capace di far entrare di diritto nella sua squadra per le Last Call un concorrente. E così l’X Pass del nuovo giudice è andato a Piercesare Fagioli, che ha conquistato una vera ovazione con la sua reinterpretazione al pianoforte di “Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars.

Oltre a lui, a conquistare il passaggio per le Last Call mettendo d’accordo tutti e quattro i giudici sono stati: Alice Mascritti con la sua energica reinterpretazione di “About Damn Time” di Lizzo; Amanda Bottini con un’emozionante versione di “All I Want” di Kodaline; Alessandro Tomasi e la sua intensa cover di “Portami a ballare” di Luca Barbarossa; i Nelav con la loro travolgente “Personal Jesus” dei Depeche Mode; Michelle Lufo con il suo inedito “Libellule”; l’attitudine di TellyNonPiangere che ha conquistato tutti con la sua versione “Super classico” di Ernia; il jazz pop degli Abat-Jour e della loro cover di “Ninna nanna’” di Ghali.

E ancora, Androgynous - nome d’arte di Gabriele Bernabò - con il suo delicato inedito “Girotondo” che ha presentato accompagnandosi al pianoforte; Diego Colombo con il suo inedito “Zota” dedicato alla nonna; Layana Oriot con la sua elegante versione di “The Greatest” di Billie Eilish; la delicatezza di Francesco Di Fiore e la sua interpretazione di “Torna a casa” dei Måneskin; Tommaso Vulpio e il suo coraggio di portare sul palco “Habibi”; il graffio di Vittoria Sofia Donda, che ha presentato una cover di “Chasing Cars” degli Snow Patrol.

La prossima settimana, giovedì 16 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW, arrivano le Last Call, l’ultima fase di selezione prima dei Live che partiranno dal 23 ottobre: sapremo quali sono i concorrenti ufficialmente in gara in questa edizione. A indicare i tre componenti di ogni squadra saranno le fatidiche sedie occupate con il meccanismo degli switch: un meccanismo che è sempre stato spietato ma quest’anno, visto quel che valgono, sarà davvero infuocato. Quali saranno i 12 artisti protagonisti di X Factor 2025 ad affrontare i Live Show, le puntate in diretta dal Teatro Repower di Milano. Manche dopo manche gli artisti in gara potranno farsi conoscere dal pubblico e giudicare dalla giuria, creando un appassionante e spettacolare percorso lungo 7 settimane che si concluderà anche quest’anno in Piazza del Plebiscito a Napoli, dopo il successo dello scorso anno in termini di partecipazione all’evento in piazza che ha fatto da corollario al successo di ascolti (la finale più vista delle ultime quattro stagioni). Proprio lì, in quella che è una delle piazze più grandi d’Italia nonché la suggestiva e magica sede di eventi di livello internazionale, giovedì 4 dicembre verrà proclamato il vincitore di questa edizione.

A raccontare tutto questo ci sarà come sempre una narrazione immersiva che abbraccia palco e retroscena, audizioni e confessionali, urgenze artistiche e fragilità umane. Non si ascolta solo la musica: si ascoltano i percorsi, le trasformazioni, le prese di coscienza. Si assiste, passo dopo passo, alla nascita di un’identità.

X Factor 2025 è pronto a tornare. E con lui, torna il palco che può cambiare tutto. Perché da quest’anno più che mai, X Factor accende il talento.

X FACTOR 2025 Dall’11 settembre ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.
Dal 16 settembre ogni martedì in chiaro alle 21:30 su TV8, al tasto 8 del telecomando

NOW

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

X FACTOR 2025 - PARTNER - Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2025: Tim, che per la terza edizione sarà Main Partner di X Factor; il Premium Partner McDONALD’S; il Beauty Partner Sephora (Benefit Cosmetics, Haus Labs by Lady Gaga, Rare Beauty, Sephora Collection); l’Automotive Partner Škoda; gli Official Partner Caffè Borbone, Elah Dufour Novi, Regionale di Trenitalia, MediaWorld, Dondi Salotti, Allianz, Colgate, Medici Senza Frontiere. il Technical Partner ghdAnche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show. Urban Vision Group, media company, leader nel maxi digital outdoor e nella rigenerazione urbana attraverso progetti di comunicazione innovativi, si conferma Media Partner dell’edizione 2025 di X Factor. Anche quest’anno i circuiti digitali di Urban Vision accompagneranno il racconto di questa nuova edizione, valorizzando contenuti inediti dedicati allo show. L’emozione della musica, quindi, scoprirà una nuova dimensione, dimostrando ancora una volta, come il mondo della comunicazione digital out of home e dei media televisivi possano lavorare in sinergia per generare entertainment, raggiungendo audience e coinvolgimento sempre più ampi. Rolling Stone Italia, il magazine dedicato alla musica e alla pop culture, anche quest’anno sarà presente a X Factor per raccontare le esibizioni dei protagonisti, le scelte dei giudici e l’avanzamento della gara fino alla proclamazione del nuovo talento della musica. Anche nel 2025 Billboard Italia è media partner di X Factor. Billboard è il riferimento mondiale dell’industria discografica. Nel 2017 nasce la versione italiana, la prima edizione locale in Europa della testata americana. L’obiettivo è promuovere la cultura del nostro Paese a livello globale attraverso una community internazionale di appassionati di musica. Stories Partner di X Factor è Vanity Fair Italia, brand di Condé Nast diretto da Simone Marchetti, che racconta l'attualità e le storie dei personaggi della musica, del cinema e dell'entertainment attraverso interviste e approfondimenti con un linguaggio innovativo e un punto di vista unico e inaspettato. Cosmopolitan è il brand manifesto della Gen Z. Rappresenta individui liberi e alla scoperta di sé, e racconta la musica come strumento di espressione della propria unicità. La mediapartnership con X Factor avrà l’obiettivo di far conoscere al pubblico i giovani concorrenti di questa edizione direttamente nel backstage, alla scoperta di ciò che non si vede sul palco.

X Factor 2025: capo progetto Paola Costa, produttori esecutivi Barnaby Boccoli, Barbara Gerli, Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari. Scritto con Giovanni Bagnari, Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Matteo Lena, Elaine Heri, Martino Maggio e Alessandro Violato, direttore musicale Antonio Filippelli, regia studio Luigi Antonini, regia eng Riccardo Struchil, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico.

  • Sito ufficiale xfactor.sky.it
  • Hashtag ufficiale#XF2025
  • Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit
  • Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit
  • X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It
  • TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @nowit
  • Youtube xfactoritalia | Sky

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • X Factor 2025, chiuse le selezioni dei Bootcamp: giudici pronti alle Last Call prima dei Live su Sky e NOW

    Si è chiusa la fase dei Bootcamp di X Factor 2025, sono stati quindi definiti ufficialmente gli artisti che, tra una settimana, si andranno a giocare un posto tra i concorrenti dello show Sky Original prodotto da Fremantle. I giochi sono ormai fatti per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che si preparano all’ultima tappa delle selezioni prima dei Live, le Last Call, la fase attesa giovedì 16 su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 10 ottobre 2025

  • «3Tre, il numero magico dello sci»: il docufilm Sky Sport che celebra la leggenda Madonna di Campiglio

    Perché la 3Tre è così speciale? Lo hanno raccontato gli autori e i protagonisti in un progetto speciale cinematografico dedicato alla più antica gara italiana di sci alpino, che andrà in onda sui canali di Sky Sport durante le festività natalizie e in versione inglese nelle settimane pre olimpiche. Il docufilm intitolato «3Tre il numero magico dello sci» è un progetto Sky - Trentino Marketing, con...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 09 ottobre 2025

  • Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 9 a martedì 14 ottobre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. EUROPEAN QUALIFIERS - Giovedì 9 ottobre 2025 apre il programma con Finlandia-Lituania...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 09 ottobre 2025

  • Presidente Mattarella incontra Ted Sarandos al Quirinale per i dieci anni di Netflix in Italia

    In occasione dei dieci anni di Netflix-Italia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione guidata da Ted Sarandos, amministratore delegato di Netflix, accompagnato da Ferial Govashiri, Capo dello Staff - Ufficio del Co-CEO Ted Sarandos, Clete Willems, Chief Global Affairs Officer, Madeleine de Cock Buning, Vicepresidente Global Affairs, EMEA, Tinny Andreatta, Vicepresidente per i contenuti, Italia, e Iole Giannattasio, Direttrice...
    I
    Internet e Tv
    giovedì, 09 ottobre 2025

  • Fiction Rai in 4K su tivùsat: da Blanca 3 a Sandokan, le grandi serie italiane come non le avete mai viste

    Il grande spettacolo della fiction italiana torna con la magia del 4K su Rai 4K al canale 210 di tivùsat. Fino a dicembre tanti nuovi appuntamenti con le fiction più attese dell’anno da non perdere. Storie, emozioni e immagini che sembrano uscire dallo schermo: dalle atmosfere noir della terza stagione di Blanca ai nuovi volti di Noi del Rione Sanità, dalla terza stagione del Il Commissario Ricciardi fino ai paesaggi esotici di Sandokan. Tutte le...
    H
    HDTV e 3D
    giovedì, 09 ottobre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW, seconda parte dei Bootcamp: ultimi X Pass e scelte decisive

    Dopo la prima parte dei Bootcamp, che ha messo alla prova giudici e concorrenti con tensioni, confronti accesi e scelte decisive, X Factor 2025 torna con il secondo round  di questa fase cruciale: giovedì 9 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si riaccomodano al loro tavolo pronti a valutare gli ultimi artisti che hanno superato le Audizioni e a completare così la rosa dei...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 09 ottobre 2025

  • DAZN riduce le perdite del 35% e punta al breakeven nel 2026: ricavi in forte crescita e ambizione

    DAZN, detentore dei diritti televisivi della Serie A fino al 2029, ha segnato il 2024 come un anno cruciale, indicando una netta inversione di tendenza finanziaria. I dati ufficiali dell'esercizio al 31 dicembre 2024, consultati da testate specializzate, rivelano una significativa riduzione delle perdite globali e una robusta crescita dei ricavi, posizionando l'azienda sul percorso definitivo verso il breakeven atteso per il 2026. Il Taglio Drastico delle Perdite - L'aspetto...
    D
    DAZN
    mercoledì, 08 ottobre 2025

  • Pirateria IPTV, stretta DAZN: richiesta ai clienti “pezzotto” di 500 euro per evitare azioni legali

    L'Operazione anti-pirateria condotta lo scorso anno dalla Guardia di Finanza di Lecce, che aveva portato all'identificazione e alla sanzione di oltre 2.000 utilizzatori di servizi IPTV illegali ("pezzotto"), entra in una nuova, decisiva fase. I detentori dei diritti, in primis DAZN e Sky, hanno abbandonato la mera sanzione amministrativa statale per lanciare una massiccia offensiva civile, chiedendo ora agli utenti sanzionati ingenti risarcimenti per danni. Il Contesto:...
    D
    DAZN
    mercoledì, 08 ottobre 2025

  • Petra 3 Sky e NOW: Paola Cortellesi con “Il silenzio dei chiostri”, nuova indagine misteri e segreti

    È in arrivo 8 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW la prima delle due nuove storie di PETRA – TERZA STAGIONE, Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi. Ne Il silenzio dei chiostri ritroviamo una Petra Delicato in una veste inedita: vive con il compagno Marco e i suoi tre figli, affrontando un nuovo equilibrio familiare che la mette alla prova sul piano personale. Ma i cambiamenti privati non...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 08 ottobre 2025

  • Elezioni Regionali Toscana 2025: Giani e Tomasi a confronto su Sky TG24 martedì 7 ottobre alle 10.30

    Nuovo appuntamento con Il Confrontosu Sky TG24, il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana. Dopo i faccia a faccia già avvenuti tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche e tra Occhiuto e Tridico per la Calabria, tocca alla Toscana, chiamata al voto il 12 e 13 ottobre. Il Confronto tra Eugenio Giani, presidente della Regione uscente, sostenuto da una coalizione...
    S
    Sky Italia
    martedì, 07 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Quando, Venerdi 10 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Quando, il film di Walter Veltroni con Neri Marcorè e Valeria Solarino. Una storia delicata e toccante sul tempo perduto e sulle seconde possibilità: un uomo entra in coma nel 1984, durante i funerali di Enrico B...
     venerdì, 10 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - La prova decisiva, Giovedi 9 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Jack Reacher - La prova decisiva, adrenalinico action con Tom Cruise nei panni dell'ex ufficiale dell'esercito che indaga su una strage compiuta da un cecchino. In un crescendo di tensione, Jack scava tra indizi, corruzione ...
     giovedì, 09 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Il silenzio dei chiostri, Mercoledi 8 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Companion, fanta-thriller con Sophie Thatcher e Jack Quaid: una vacanza in villa si trasforma in un incubo quando al mattino i protagonisti si ritrovano in una realtà inspiegabilmente mutata. Su Sky Cinema Due (canale 302)...
     mercoledì, 08 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: BabyGirl, Martedi 7 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301), Nicole Kidman, vincitrice della Coppa Volpi, ci trascina in un vortice di seduzione con BabyGirl. Questo thriller mette in scena il rischio di una relazione proibita e pericolosa tra una potente CEO di New York e un giovane stagista, un inc...
     martedì, 07 ottobre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 5 - 10 Ottobre: Petra Terza Stagione, Alessandro Borghese Kitchen Sound

    GUIDA TV SKY / NOW | 5 - 10 OTTOBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La settimana si apre domenica 5 ottobre alle 21:15 c...
     lunedì, 06 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨