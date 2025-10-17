Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky lancia la Content Factory: debuttano nuove newsletter di Sky TG24 Insider

La Content Factory di Sky, un laboratorio trasversale che mette in dialogo news, sport, cultura e intrattenimento con l'obiettivo di sviluppare format originali, in sintonia con le nuove abitudini di consumo e con l'evoluzione del linguaggio audiovisivo. Il progetto debutta con il lancio dei vodcast originali, una forma espressiva che unisce la profondità narrativa del podcast alla forza delle immagini, ampliando le possibilità di racconto e fruizione. Distribuiti su tutte le piattaforme, questi contenuti digital first diventano uno strumento strategico per ampliare l'accessibilità, sperimentare linguaggi narrativi più dinamici e valorizzare il patrimonio giornalistico e creativo di Sky.

Gli abbonati a Insider ogni giorno possono ricevere due newsletter: al mattino "Ventiquattro" a cura della redazione di Sky Tg24 e alla sera "Spoiler" a cura della redazione di Sky Sport. Sono due momenti pensati per iniziare e chiudere la giornata con le notizie essenziali e con spunti di lettura utili e interessanti. Ora il "palinsesto" delle newsletter di Insider si allarga per rispondere a interessi più mirati, per aprire un dialogo con le nostre firme. Saranno un appuntamento settimanale e non quotidiano, per dare la possibilità di prendersi il tempo necessario per leggere e salvare gli approfondimenti.

Nella pagina profilo di ciascun abbonato da oggi sono disponibili le nuove newsletter. Come si attivano? Basta fare la login con le proprie credenziali (lo Sky ID) e selezionare le newsletter a cui ci si vuole iscrivere. Giusto il tempo di elaborare la richiesta e risulterete iscritti.  Le prime newslettere arriveranno a brevissimo: quindi controllate la vostra casella di posta per scoprire il primo numero. 

Le newsletter tematiche sono (per il momento) tre: "America Contro", "Tre Fattori" e "Che Spettacolo!". Vediamole in dettaglio.

  • AMERICA CONTRO - La newsletter firmata da Federico Leoni, corrispondente da New York di Sky Tg24, ci aiuterà a leggere cosa succede nell’America di Trump. Una volta a settimana faremo il punto sulle decisioni del governo del Tycoon, sulle ripercussioni non solo sui cittadini americani ma su tutti noi. Federico Leoni ci aiuterà a leggere i fatti e insieme a lui ci saranno  le firme di YouTrend e Ispi e la redazione di Sky Tg24 per raccogliere approfondimenti, analisi, sondaggi, interviste. 

    TRE FATTORI - "Tre Fattori" lo conoscete da tempo come il podcast di Mariangela Pira. Continua a essere così - con la novità che presto sarà anche vodcast - ma raddoppiamo: “Tre fattori” sarà anche una newsletter settimanale. Ogni venerdì Mariangela Pira metterà a disposizione le sue competenze in finanza, economia e geopolitica economica per spiegarci in modo semplice l’attualità. In questa newsletter settimanale ci sarà anche l’appuntamento fisso con Carlo Cottarelli e con le analisi della nostra redazione economica. Non mancheranno approfondimenti data-driven, storie dal mondo del lavoro e tutti gli aggiornamenti su bonus, incentivi e novità per le nostre tasche.

  • CHE SPETTACOLO! - Il titolo di questa newsletter non lascia dubbi, ma cercheremo di stupirvi sempre. Questa è una newsletter-lista: potrete salvarvi film da vedere, serie da non perdere, playlist, concerti, musica, libri e fumetti tra interviste, curiosità, immagini, ultime novità. Ma anche riflessioni su questo mondo in continua evoluzione. E poi uno spazio per gli show più amati del mondo Sky. La firma che busserà alle vostre caselle di posta una volta a settimana è quella di Omar Schillaci, vice direttore di Sky Tg24 volto del programma Stories.  

