Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 7a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Sabato 18 Ottobre alle 20:45 | ROMA - INTER



Domenica 19 Ottobre alle 18:00 | ATALANTA - LAZIO



Lunedi 20 Ottobre alle 20:45 | CREMONESE - UDINESE



PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,

INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT

AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT

E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH



Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

LA SETTIMA GIORNATA - Da sabato 18 a lunedì 20 ottobre, appuntamento con la settima giornata della stagione. Sabato alle 20.45, il big match Roma-Inter sarà visibilesu Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Collegamenti da Roma già dal pomeriggio, con gli inviati di Sky Sport pronti a svelare le ultime novità di formazione e accompagnarci nell’atmosfera del pre-match. Domenica alle 18 appuntamento con Atalanta-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, mentre lunedì alle 20.45 chiude la settima giornata Cremonese-Udinese, live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Venerdì sera appuntamentoalle 23 conFriday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano con Massimo Marianella e Fabio Colangelo. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day,con Mario Giunta insieme a Stefano De Grandis, Dario Massara e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Paolo Condò.

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Daycondotto da Mario Giunta con Michele Padovano e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Fernando Orsi, Angelo Carotenuto e Federico Zancan. Durante i match delle 20.45 appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Paolo Assogna e Alessandro Sugoni.

Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club,il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo e Marco Bucciantini. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 23. Alessandro Bonan,con Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Gianluca Di Marzio in collegamento dall’Olanda e Fayna.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.



SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 7a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 17 OTTOBRE 2025

dalle 23 alle 24 Studio - Friday Night

in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Fabio Colangelo

SABATO 18 OTTOBRE 2025

dalle 14:00 alle 18:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Mario Giunta, Stefano De Grandis, Dario Massara, Riccardo Gentile

Formazioni ufficiali e collegamenti in diretta con gli inviati sui campi di Serie A. News live dai principali eventi del sabato di Sky Sport.





diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Walter Zenga, Alessandro Florenzi



ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 7a Giornata: Roma vs Inter

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna, Andrea Paventi, Angelo Mangiante, Matteo Barzaghi

Entrambe reduci da una vittoria contro Fiorentina e Cremonese ed entrambe con 3 successi di fila. Roma 15, Inter 12. Nerazzurri imbattuti all'Olimpico da 8 sfide.

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

dalle 12:00 alle 15:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Mario Giunta, Michele Padovano, Maurizio Compagnoni

Il meglio della domenica di Sky Sport con aggiornamenti prima, durante e dopo il match di Serie A delle 12.30 con inviati dedicati sul campo.





diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



in studio: Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Fernando Orsi, Angelo Carotenuto e Federico Zancan

Immagini, interviste, commenti sulla Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky, nello studio condotto da Leo Di Bello.





ore 18:00 Serie A Enilive 2025/2026 7a Giornata: Atalanta vs Lazio

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Telecronaca Dario Massara - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Matteo Petrucci



in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Marco Bucciantini

Fabio Caressa, Beppe Bergomi e altri grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend.





In studio: Leo Di Bello, Luca Marchetti, Paolo Assogna, Alessandro Sugoni

Il racconto della domenica di sport e del posticipo di Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello.





diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

LUNEDI 6 OTTOBRE 2025

dalle 20 alle 20:40 e dalle 23 alle 24 Studio - Sky Calcio L'Originale del Lunedì

in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Alessando Costacurta, Gianfranco Teotino, Luca Gotti, Gianluca Di Marzio (da Amsterdam), Fayna

Il commento del weekend, i gol e le voci di Serie A.





Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Lorenzo Minotti

Bordcampo ed interviste: Marco Nosotti e Marina Presello

Lombardi reduci dal primo ko (4-1 a San Siro). Udinese dall'1-1 interno contro il Cagliari. Nei 5 precedenti di A a Cremona, 4 pari e un successo Cremonese.

TUTTA 7a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BUSINESS

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Sabato 18 Ottobre ore 15:00 | Lecce vs Sassuolo

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Calogero Destro

Inviato a Lecce per collegamenti ed interviste: Francesco Modugno



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Amdrea Voria

Inviato a Pisa per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Inviato a Torino per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti e Massimo Ugolini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna, Andrea Paventi, Angelo Mangiante, Matteo Barzaghi



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviato a Como per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zanon

Inviata a Cagliari per collegamenti ed interviste: Valentina Caruso



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Manuel Favia

Inviato a Genova per collegamenti ed interviste: Riccardo Re



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Matteo Petrucci



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Riccardo Gentile

Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Peppe Di Stefano e Vanessa Leonardi



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Lorenzo Minotti

Bordcampo ed interviste: Marco Nosotti e Marina Presello

