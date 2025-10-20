NOW conquista Napoli: folla in piazza Mercato e show di Achille Lauro per il viaggio esperienziale Sky

Grande successo a Napoli per la tappa del viaggio esperienziale di NOW, il servizio streaming di Sky, che dal 17 al 19 ottobre ha animato piazza Mercato con un evento unico e coinvolgente. A rendere ancora più speciale il weekend, la presenza di Achille Lauro, super ospite d’eccezione, che domenica sera ha entusiasmato il pubblico con un’esibizione live in cui ha proposto alcuni dei suoi più grandi successi, accompagnato dal calore di una piazza gremita che si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dopo la performance, l’artista ha parlato della sua esperienza da giudice di X Factor, che da giovedì 23 ottobre darà il via ai Live Show, in diretta su Sky e in streaming su NOW

Durante i tre giorni dell’evento, migliaia persone hanno preso parte alla speciale tasting experience multisensoriale, entrando nel grande pop-up store per assaggiare le esclusive caramelle al gusto dei contenuti di NOW e scoprire la varietà della sua offerta: dalle serie tv ai film, dagli show all’intrattenimento, fino ai grandi eventi sportivi in diretta. Un’esperienza che ha saputo coniugare creatività, curiosità e divertimento, trasformando piazza Mercato in un luogo di scoperta e partecipazione.

L’iniziativa, ideata e realizzata da Sky Creative Next Gen, il nuovo team della Sky Creative Agency formato da giovani della Gen Z, ha confermato la capacità di NOW di dialogare con il pubblico più giovane attraverso esperienze originali, immersive e sorprendenti, capaci di rendere tangibile la varietà e la ricchezza dei suoi contenuti.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.