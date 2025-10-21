NBA 2025 al via su Sky Sport Basket e NOW: calendario, telecronisti e partite in diretta (22 - 28 Ottobre)

La nuova stagione NBA è pronta a dare spettacolo sui parquet americani. Anche quest’anno il grande basket NBA brilla nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire da vicino i grandi campioni grazie a Sky Sport Basket (ch 205), con un’ampia selezione di incontri della stagione regolare a partire dalle partite della giornata inaugurale, tutte le partite dell'NBA Christmas Day, le partite del MLK Day, l'NBA All-Star, diverse partite dei playoff per stagione, le Conference Finals con una serie in diretta ogni stagione e l'altra in differita, e le NBA Finals in diretta esclusiva nel 2027, offrendo una copertura in differita nel 2026 e nel 2028. In più, su Sky anche tante partite della stagione regolare della WNBA, oltre a serie di Play Off, Semifinali e Finali.

DREAM TEAM DEL COMMENTO - La “squadra NBA” di Sky è formata da Flavio Tranquillo, Francesco Bonfardeci, Mauro Bevacqua, Dario Vismara e Davide Fumagalli, che cureranno le telecronache, da Gaia Accoto, in conduzione degli studi, da Laura Macchi, Andrea Meneghin, Davide Pessina, Matteo Soragna, che si occuperanno del commento, e da Marco Belinelli, ambassador di Sky Sport Basket, special guest nei top match dell’anno e protagonista di alcuni appuntamenti speciali. Marco è l’unico italiano ad aver vinto il titolo NBA, con San Antonio nel 2013-2014 e vincitore della gara da tre punti dell’All Star Weekend 2014.

UNA COPERTURA EDITORIALE QUOTIDIANA - Oltre allo spettacolo delle grandi partite ci sarà anche un'ampia copertura con notizie, highlights, programmi come Basket Room NBA, studi e aggiornamenti continui garantiti ogni giorno da Sky Sport 24. La copertura non-stop sarà disponibile anche sul sito skysport.it, compresa Insider, la sezione premium del sito con i grandi nomi di Sky Sport, e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

IL GRANDE BASKET SU SKY SPORT – La NBA è uno degli importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket, insieme alla Serie A Unipol (con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali, oltre alle Final Eight di Coppa Italia) ed Eurolega ed Eurocup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni. Tutto in solo canale: Sky Sport Basket, che riunisce in una destinazione unica per gli appassionati la pallacanestro italiana, europea e statunitense

La programmazione settimanale su Sky e in streaming su NOW

OKLAHOMA CITY – HOUSTON, mercoledì 22 ottobre, in diretta all’1.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

(telecronaca di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua)

