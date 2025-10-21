Serie C su Sky e NOW: i vincitori del Giocatore del Mese Sky Wifi per la stagione 2025-26

Lega Pro e Sky Wifi, title sponsor ufficiale della Serie C, lanciano una nuova iniziativa per celebrare i protagonisti del campionato: il titolo di “Giocatore del Mese Sky Wifi”, assegnato al miglior calciatore di ciascuno dei tre gironi di Serie C.

Ogni mese sui canali social di Sky Sport, official broadcaster del campionato, vengono raccolte le preferenze degli utenti attraverso un sistema di voting online per determinare i tre vincitori, uno per girone, per valorizzare chi si distingue davvero sul campo di gioco.

I nomi dei vincitori vengono rivelati in diretta sui canali social di Sky Sport e all’interno del programma Area C in onda su Sky Sport 24, mentre la consegna del trofeo avviene nel pre-partita della prima gara casalinga della squadra del calciatore premiato, per celebrare l’importante riconoscimento davanti al proprio pubblico.

Per settembre, i vincitori del titolo “Giocatore del mese Sky Wifi” sono: Nicola Rauti del Vicenza per il Girone A, Joshua Tenkorang del Ravenna per il Girone B e Antonio Donnarumma della Salernitana per il Girone C.

Con il premio “Giocatore del Mese Sky Wifi”, il brand rinnova il proprio impegno nel sostenere il calcio che cresce, premiando il merito e l’emozione che solo la Serie C sa regalare.

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

