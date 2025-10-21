GialappaShow su TV8 e Sky Uno: 1,08 milioni di spettatori, debutti e parodie da record

Ottima partenza per la sesta edizione di GialappaShow, il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto ancora una volta dall'insostituibile Mago Forest che nella puntata di ieri era affiancato da una ironica Miriam Leone. La prima puntata dello show ha registrato complessivamente 1 milione 80 mila spettatori medi (su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand). Nel dettaglio, il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha fatto registrare 803 mila spettatori medi pari al 4,7% di share (solo TV8 ha totalizzato oltre 700 mila spettatori medi e il 4,1% di share). L'hashtag ufficiale #GialappaShow è entrato da subito in tendenza posizionandosi al primo posto, ed è stato in tendenza per tutta la serata.

Grande sorpresa nella puntata di ieri sera con le nuove parodie irresistibili: irrompe in studio nientemeno che Pier Silvio Berlusconi - che ha ringraziato TV8 per aver liberato Mediaset dalla Gialappa's, e presentato in anteprima il nuovissimo jingle del nuovo corso - interpretato da uno straordinario Ubaldo Pantani, che ha vestito anche i panni di Joe Bastianich nella sua versione Foodish. Prima assoluta al GialappaShow per Michela Giraud, protagonista della fiction "Che Dio ce salvi" ambientata in un convento, dove veste i panni di Suor Piena, una suora molto eccentrica e priva di scrupoli.

Tra i debutti eccellenti di questa edizione, quello di Cesare Cremonini, portato in scena da Giovanni Vernia, seguito poco dopo da Valeria Bruni Tedeschi, di cui la sua interprete Giulia Vecchio è riuscita a cogliere ed enfatizzare tic e manie.

Brenda Lodigiani ha regalato un nuovo personaggio, con Silvia Toffanin alla conduzione del suo programma "Vererrimo", che nel primo episodio ha ospitato una super ironica Paola Barale, dando vita a una puntata davvero "ricca di contenuto".

Prima apparizione anche per Toni Servillo, sotto il cui trucco si cela Gigi, in collegamento diretto con lo studio di GialappaShow per cercare il suo mentore Paolo Sorrentino, e denigrare la comicità in tutte le sue forme.

Duetto d'eccezione per i Neri Per Caso con Neffa, guidati dal Maestro Vittorio Cosma.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.

