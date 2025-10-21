Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Martedi 20 e Mercoledi 21 Ottobre



UEFA CHAMPIONS LEAGUE

LA TERZA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”



SU SKY E IN STREAMING SU NOW

17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA

CON DIRETTA GOL



Martedì alle 21 UNION SAINT GILLOISE - INTER

e PSV EINDHOVEN - NAPOLI

Mercoledì alle 21 è il turno di ATALANTA - SLAVIA PRAGA



Studi pre e postpartita affidati a

CHAMPIONS LEAGUE SHOW

con i giornalisti e i top talent di Sky Sport



REAL MADRID - JUVENTUS

in esclusiva su Prime video: mercoledì alle 21

i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto

attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

TV8 Champions Night

Leo Di Bello e Sarah Castellana conducono lo studio pre e post-partita di un big match

tra club stranieri della massima competizione europea per club.

In studio Fabio Quagliarella, Walter Zenga Marco Borriello, Enrico Bertolino

mercoledi 22 Ottobre dalle 20.20 su TV8

Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League,tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026.

Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, la terza giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21 in campo Union Saint-Gilloise-Inter (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)e PSV Eindhoven-Napoli (Sky Sport Calcio e Sky Sport 253). Mercoledì alle 21, appuntamento alla New Balance Arena di Bergamo con la sfida tra Atalanta e Slavia Praga (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K). Alla stessa ora anche Real Madrid-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam; mercoledì ancora Capello con Alessandro Costacurta, Michele Padovano, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

SKY SPORT ULTRA LIVE - Con la nuova edizione della Champions League, Sky ha lanciato per i propri clienti i canali "Ultra Live" a bassissima latenza, un passo avanti significativo per sconfiggere il temuto "gol-spoiler" che mira a ridurre drasticamente il ritardo tra l'evento reale e la sua visione in streaming. Sky ha deciso di affrontare il problema con "Ultra Live": due canali, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, saranno trasmessi anche in questa versione a bassissima latenza, arrivando a pochissimi secondi di ritardo rispetto all'emissione via satellite. Questo è un risultato notevole, considerando che lo streaming tradizionale può avere un ritardo ben maggiore. I nuovi canali Ultra Live saranno posizionati su una numerazione dedicata: i canali 215 e 216 ospiteranno le versioni a bassa latenza, mentre le trasmissioni "tradizionali" rimarranno sui canali 201 e 202. Questa innovazione non sarà però disponibile per tutti. I canali Sky Sport Ultra Live saranno fruibili esclusivamente su Sky Glass (il TV di Sky) o sul box Sky Stream.

LA CHAMPIONS LEAGUE IN CHIARO – Tornano le coppe europee con il terzo turno della fase campionato e torna la speciale programmazione dedicata al calcio internazionale di TV8 e Cielo, che propone tre big match, tra squadre straniere, in grado di calamitare l’attenzione degli appassionati. Si parte con Barcellona-Olympiacos, in differita su Cielo martedì 21 ottobre, alle ore 21.30. La squadra blaugrana ha 3 punti in classifica, frutto della vittoria all’esordio in trasferta a Newcastle macchiata poi dalla sconfitta interna contro il Paris Saint-Germain. La squadra greca, invece, è ferma a quota 1 punto.

Il giorno dopo, invece, occhi puntati sulla supersfida Chelsea-Ajax, in diretta su TV8 mercoledì 22 ottobre, alle ore 21.00. Di fronte la squadra inglese, che ha riscattato con la vittoria di misura contro il Benfica la sconfitta all’esordio contro il Bayern Monaco, e i lancieri di Amsterdam, ancora in cerca del primo punto in classifica dopo le sconfitte contro Inter e Marsiglia. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Enrico Bertolino e Stefano De Grandis Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, in simulcast per l’occasione anche su Cielo. In scaletta, gli highlights di Atalanta-Slavia Praga, Real Madrid-Juventus, PSV Eindhoven e Royale Union Saint-Gilloise-Inter.

La serata di TV8 e Cielo prosegue poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Nel cast, Ubaldo Pantani, alle prese con l’imitazione di Simone Inzaghi.

SKY CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 DIRETTA - 3a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2025

dalle 18.00 alle 18:35: Studio - “ Champions League Show ”

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Sara Benci e Paolo Condò

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.



Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go In studio: Sara Benci e Paolo Condò Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata. ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.



- Barcellona vs Olympiakos : Luca Mastrorilli

- Kairat Almaty vs Pafos : Elia Faggion



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky. - : Luca Mastrorilli - : Elia Faggion ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: BARCELLONA vs OLYMPIACOS

[in differita alle 21:30 su Cielo HD - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zanon

Entrambe reduci da una sconfitta contro PSG e Arsenal. Barca a quota 3 punti, Olympiacos con un solo punto. Nei 2 precedenti, un successo blaugrana e un pari.



ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: KAIRAT ALMATY vs PAFOS

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Morelli

Kazachi ancora a 0 punti dopo le sconfitte con Sporting e Real Madrid. Pafos con un solo punto conquistato sul campo dell'Olympiacos (0-0). Nessun precedente.



dalle 20.00 alle 20.50 e dalle 23 alle 00:30: Studio - " Champions League Show "

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.

a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.

a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata. a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.



- Arsenal vs Atletico Madrid: Paolo Ciarravano

- Bayer Levekusen vs Paris Saint Germain: Daniele Barone

- Copenaghen vs Borussia Dortmund: Paolo Redi

- Newcastle vs Benfica : Federico Botti

- PSV Eindhoven vs NAPOLI: Dario Massara

- Union Saint Gilloise vs INTER: Riccardo Gentile

- Villarreal vs Manchester City: Antonio Nucera



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky. - Paolo Ciarravano - Daniele Barone - Paolo Redi - : Federico Botti - Dario Massara - Riccardo Gentile - Antonio Nucera ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: UNION SAINT-GILLOISE vs INTER

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Maurizio Compagnoni - Commento: Luca Marchegiani

inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

I belgi restano a quota 3 dopo il ko contro il Newcastle. Inter a punteggio pieno dopo le vittorie contro Ajax e Slavia Praga. Nessun precedente



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: PSV EINDHOVEN vs NAPOLI

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo

Inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio

Olandesi con un solo punto dopo l'1-1 contro il Bayer Leverkusen. Hanno vinto entrambi i precedenti. Napoli con i primi 3 punti dopo il 2-1 sullo Sporting.



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: ARSENAL vs ATLETICO MADRID

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Massimo Marianella

inviato Filippo Benincampi

Gunners a punteggio pieno dopo le vittorie su Athletic e Olympiacos. Atletico con i primi 3 punti, dopo il 5-1 sull'Eintracht. Imbattuto nei 2 precedenti.



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: VILLARREAL vs MANCHESTER CITY

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: BAYER LEVERKUSEN vs PSG

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: NEWCASTLE vs BENFICA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alessandro Sugoni



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: COPENAGHEN vs BORUSSIA DORTMUND

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 258

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Christian Giordano

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 258

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Christian Giordano



MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2025

dalle 18.00 alle 18:35: Studio - “ Champions League Show ”

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Sara Benci e Alessandro Costacurta

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.



Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go In studio: Sara Benci e Alessandro Costacurta Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata. ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.



- Athetic Bilbao vs Qarabag: Antonio Nucera

- Galatarasay vs Bodoe Glimt : Alessandro Sugoni



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky. - Antonio Nucera - : Alessandro Sugoni ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: GALATASARAY vs BODOE GLIMT

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Voria

Turchi con i primi 3 punti dopo l'1-0 sul Liverpool. Bodoe Glimt ancora senza vittorie, soltanto 2 pareggi contro Slavia Praga e Tottenham. Nessun precedente.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Andrea Voria Turchi con i primi 3 punti dopo l'1-0 sul Liverpool. Bodoe Glimt ancora senza vittorie, soltanto 2 pareggi contro Slavia Praga e Tottenham. Nessun precedente. ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: ATHLETIC BILBAO vs QARABAG

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Spagnoli ancora a 0 punti dopo i ko contro Arsenal e Dortmund. Qarabag a punteggio pieno con i successi su Benfica e Copenhagen. Nessun precedente.



dalle 20.00 alle 20.50 e dalle 23 alle 00:30: Studio - " Champions League Show "

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Michele Padovano, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero (in collegamento da Madrid)

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.

a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Michele Padovano, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero (in collegamento da Madrid)

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.

a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

- Monaco vs Tottenham: Nicolò Ramella

- ATALANTA vs Slavia Praga: Riccardo Gentile

- Chelsea vs Ajax: Federico Zanon

- Eintracht vs Liverpool: Federico Botti

- Bayern Monaco vs Brugge: Manuel Favia

- Sporting vs Olympique Marsiglia : Giovanni Poggi

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.



- Monaco vs Tottenham: Nicolò Ramella

- ATALANTA vs Slavia Praga: Riccardo Gentile

- Chelsea vs Ajax: Federico Zanon

- Eintracht vs Liverpool: Federico Botti

- Bayern Monaco vs Brugge: Manuel Favia

- Sporting vs Olympique Marsiglia : Giovanni Poggi



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky. - Nicolò Ramella - Riccardo Gentile - Federico Zanon - Federico Botti - Manuel Favia - : Giovanni Poggi ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: ATALANTA vs SLAVIA PRAGA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi,

inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello

Nerazzurri con i primi 3 punti dopo il 2-1 sul Brugge. Lo Slavia Parga resta con un solo punto dopo la sconfitta contro l'Inter. Nessun precedente.



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: EINTRACHT FRANCOFORTE vs LIVERPOOL

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara

Entrambe restano a quota 3 punti dopo le sconfitte rispettivamente contro Atletico Madrid e Galatasaray. Nei 2 precedenti, un successo Liverpool e un pareggio.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Dario Massara Entrambe restano a quota 3 punti dopo le sconfitte rispettivamente contro Atletico Madrid e Galatasaray. Nei 2 precedenti, un successo Liverpool e un pareggio. ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: CHELSEA vs AJAX

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Aldo Serena

inviato Filippo Benincampi



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: BAYERN MONACO vs CLUB BRUGGE

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: MONACO vs TOTTENHAM

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Christian Giordano

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Christian Giordano



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: SPORTING LISBONA vs OLYMPIQUE MARSIGLIA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Luca Mastorilli

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Luca Mastorilli





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Luca Mastorilli ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 3a Giornata: REAL MADRID vs JUVENTUS

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport anche in differita/sintesi con la Telecronaca: di Stefano Borghi Inviato a Madrid: Giovanni Guardalà



