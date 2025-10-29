Sky blocca i pirati di “Welcome to Derry”: AGCOM oscura la rete IPTV in 30 minuti con Piracy Shield

La lotta alla diffusione illecita di contenuti audiovisivi, un fenomeno che le autorità paragonano ormai per entità e gravità al traffico di droga in quanto business delle mafie, ha segnato un nuovo, significativo punto a favore della tutela del diritto d'autore. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è intervenuta con un ordine cautelare d'urgenza per oscurare una rete IPTV pirata che stava compromettendo la programmazione di punta di Sky Atlantic (anche in streaming su NOW), prendendo di mira, in particolare, l'attesissima serie HBO "Welcome to Derry". Questo intervento segue di poco la nota operazione che aveva già portato al blocco della trasmissione pirata di X Factor, dimostrando come il nuovo quadro normativo stia consentendo una reazione più rapida e mirata contro le violazioni sistematiche.

L'Offensiva sul Digitale: Il Caso "Welcome to Derry" - L'azione è scaturita da un'istanza presentata da Sky Italia S.r.l., titolare dei diritti di trasmissione, che ha segnalato la messa a disposizione non autorizzata di gran parte del canale Sky Atlantic attraverso un sito internet. L'istanza è stata acquisita in data 22 ottobre 2025, evidenziando una minaccia di pregiudizio economico imminente, grave e irreparabile per Sky, data l'imminente messa in onda in prima visione della serie televisiva, prevista tra il 27 ottobre e il 15 dicembre 2025. La natura della violazione è stata classificata come grave e massiva, interessando una pluralità di contenuti e la continuità della condotta illecita. Tecnicamente, il servizio IPTV oggetto del provvedimento distribuiva il segnale video a utenti che accedevano tramite protocollo HTTP e credenziali incorporate, pagando cifre sensibilmente inferiori agli abbonamenti legali per accedere a numerosi contenuti a pagamento. È interessante notare come l'analisi condotta dalla Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali di AGCOM abbia identificato il sito pirata come complesso, con la registrazione del dominio gestita da Name Cheap Inc. (USA) per conto di Withheld for Privacy ehf (Islanda), e l'hosting fornito da NexonHost Srl (Romania), con Cloudflare Inc. (USA) che operava come reverse proxy.

Piracy Shield: Il Blocco in 30 Minuti - La Determina N. 148/25/DDA di AGCOM non solo ha accertato il fumus boni iuris (la titolarità dei diritti in capo a Sky) e il periculum in mora (il valore economico della prima trasmissione), ma ha anche attivato il meccanismo coercitivo previsto dalla Legge antipirateria. Ai sensi della normativa e del Regolamento sul diritto d'autore, l'Autorità ha ordinato ai prestatori di servizi (mere conduit e altri soggetti rilevanti) la disabilitazione immediata dell'accesso al sito pirata entro 24 ore dalla notifica del provvedimento, da effettuarsi mediante blocco della risoluzione DNS. L'ordine include anche il reindirizzamento automatico degli utenti italiani che tentano l'accesso a una pagina informativa definita dall'Autorità. Il vero salto di qualità, cruciale per la tutela dei contenuti live e in prima visione, risiede nell'impiego della piattaforma tecnologica unica automatizzata Piracy Shield. Grazie a questo sistema, l'ordine cautelare impone ai provider di bloccare ogni futuro dominio, sottodominio o indirizzo IP che dovesse nascere come variazione del servizio illegale oscurato. Questo blocco futuro avverrà in tempi estremamente rapidi, promettendo un intervento in soli 30 minuti in caso di ulteriore diffusione pirata.

La Manovra Economica e il Rischio per gli Utenti - L'intensificazione delle misure non è motivata solo dalla necessità di proteggere il diritto d'autore, ma anche dal massiccio impatto socio-economico della pirateria. La pirateria audiovisiva non è solo una frode commerciale, ma è un'attività che sottrae fondi allo Stato e distrugge l'occupazione, con una stima di 12.000 posti di lavoro persi ogni anno per i giovani. In questo contesto di maggiore severità e strumenti tecnologicamente avanzati, le sanzioni non colpiscono solo gli organizzatori (uploader e gestori, che, se rintracciabili, possono revocare l'ordine cautelare), ma anche l'utente finale. Coloro che vengono identificati mentre utilizzano servizi illegali come il pezzotto, siti pirata o applicazioni non autorizzate, sono passibili di pesanti sanzioni amministrative, con multe da 150 a 5000 euro. Questo pone l'accento sul rischio concreto che corrono gli spettatori che scelgono la via dell'illegalità per accedere ai contenuti premium.

Articolo a cura di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

