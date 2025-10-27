Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › IT – Welcome to Derry su Sky e NOW: debutta stasera la nuova serie HBO tratta da Stephen King
Immagine di IT – Welcome to Derry su Sky e NOW: debutta stasera la nuova serie HBO tratta da Stephen King - Scopri di più su Sky Italia

IT – Welcome to Derry su Sky e NOW: debutta stasera la nuova serie HBO tratta da Stephen King

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
lunedì, 27 ottobre 2025 | Ore: 06:00

Da stasera in arrivo IT: WELCOME TO DERRY, l'attesissima serie targata HBO e Sky Exclusive prodotta da Warner Bros. Television e ispirata a IT, il celebre romanzo del 1986 di Stephen King, maestro indiscusso dell'horror contemporaneo. In otto episodi, la serie debutterà il 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

IT: WELCOME TO DERRY è stata sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti e Barbara Muschietti ("IT", "IT - Capitolo Due", "The Flash") e Jason Fuchs ("IT - Capitolo Due", "Wonder Woman", "Argylle"). Andy Muschietti dirige diversi episodi della serie. Ambientato nell'universo di "IT" di Stephen King, IT: WELCOME TO DERRY è basato sul romanzo "IT" di King ed espande la visione stabilita dal regista Andy Muschietti nei lungometraggi "IT" e "IT - Capitolo Due".

Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

La serie, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, è stata sviluppata per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Andy Muschietti e Barbara Muschietti (qui con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi. Fuchs, che ha anche scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono gli showrunner del progetto.

I personaggi di IT: Welcome to Derry

  • The New Losers Club (I Perdenti): un gruppo di studenti della Derry Junior High che si unisce per indagare sulla misteriosa scomparsa del loro amico Matty, rapito da IT.

  • The Patty Cakes: il soprannome del gruppo di amiche popolari composto da Patty, Elaine, Rhonda e Marge. Lily ne faceva parte prima di trascorrere l'estate in riabilitazione.

  • Matty Clements: ragazzo di 12 anni vittima di bullismo a causa della sua psoriasi, scompare misteriosamente, spingendo i suoi amici a cercare di risolvere il caso.

  • Will Hanlon: figlio di Leroy Hanlon, dieci anni, incredibilmente intelligente e maturo per la sua età. Stringe un legame profondo con Ronnie, con cui condivide l'esperienza di essere studenti neri alla
    Derry Junior High    .

  • Rich: socialmente impacciato ma adorabile, si autodefinisce il migliore amico di Will. Vive il conflitto tra le sue origini cubano-americane e sviluppa una cotta per Marge.

  • Lilly Bainbridge: tredicenne emotivamente intensa e sensibile, un tempo parte delle Patty Cakes. Dopo la morte del padre, è stata ricoverata all'ospedale psichiatrico Juniper Hill e poi emarginata dal gruppo.

  • Marge Truman: migliore amica di Lilly e membro delle Patty Cakes, divisa tra il desiderio di mantenere l'amicizia con Lilly e quello di essere accettata dalle ragazze popolari.

  • Veronica "Ronnie" Grogan: tredicenne figlia di Hank Grogan, la cui madre è morta durante il parto. È molto legata al padre, che diventa sospettato in un caso di omicidio legato a IT
    .
  • IT/Pennywise: antagonista mutaforma del franchise, Pennywise è un'entità demoniaca che si nasconde nell'ombra di Derry, Maine. Manipola le sue vittime attraverso la paura e si presenta con un volto inquietante sotto il trucco da clown. Può trasformarsi in qualsiasi essere umano, animale o oggetto, con l'obiettivo di nutrirsi degli esseri umani, in particolare dei bambini, alimentandosi delle loro paure più profonde.

  • Hank Grogan: vedovo e padre di Ronnie, lavora come proiezionista al Cinema Capitol. Diventa sospettato per l'omicidio di diversi bambini da parte di IT.

  • Rose: donna affascinante sulla sessantina, voce importante della comunità indigena Indian Marsh di Derry. Gestisce un negozio dell'usato nel centro città e si riavvicina al generale Shaw, un amico d'infanzia.

  • Taniel: nipote di Rose, leader della tribù Shokopiwah.

  • Generale Francis Shaw: massima autorità della base aerea di Derry, esercita grande potere sui suoi uomini. È interessato a sfruttare i poteri di IT per i propri fini politici, reclutando Leroy e Dick per aiutarlo a catturare IT.

  • Leroy Hanlon: pilota eroico e rispettato, si trasferisce a Derry con il figlio Will e la moglie Charlotte. Subisce discriminazioni razziali come uomo nero nella base aerea. Il suo coraggio attira l'attenzione di Shaw, che lo coinvolge nel piano per trovare IT.

  • Dick Hallorann: aviatore con un'abilità telepatica chiamata "the shining", reclutato da Shaw per usare i suoi poteri nella ricerca di IT.

Per celebrare il debutto della serie prequel, Sky e NOW sbarcano a Lucca Comics & Games con l'anteprima della serie HBO Original e Sky Exclusive, dando agli appassionati la possibilità di vivere da protagonisti il mito dell'horror che, da quasi quarant'anni, continua a spaventare e affascinare milioni di fan in tutto il mondo.

La città di Lucca si trasformerà per tre giorni - dal 30 ottobre al 1° novembre - nella capitale dell'horror con un programma di proiezioni speciali che accompagneranno il pubblico attraverso l'intero universo di Pennywise. Si inizia il 30 ottobre alle ore 20.00 al Cinema Centrale con IT, per proseguire il 31 ottobre con IT - Capitolo Due e concludere il 1° novembre alle 19.00 al Cinema Astra con i primi due episodi di IT: Welcome to Derry, di cui il secondo in anteprima mondiale.

Alle porte della città, una terrificante esperienza immersiva attenderà fan e curiosi già dal 29 ottobre (fino al 2 novembre). In Piazzale Verdi stazionerà infatti il Derry Bus, un autobus scolastico americano trasformato in set scenografico pronto ad accogliere i fan in un viaggio nell'universo di IT: palloncini rossi, luci lampeggianti, poster di bambini scomparsi e altri dettagli renderanno l'atmosfera indimenticabile, creando una photo-opportunity da paura.

IT: WELCOME TO DERRY | Dal 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Rolex Paris Masters 2025 su Sky e NOW: orari, programmazione e dove vedere l’ultimo Masters 1000

    ROLEX PARIS MASTERSIN ESCLUSIVA NELLA CASA DELLO SPORTSU SKY E IN STREAMING SU NOW Da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembrel’ultimo Masters 1000 della stagione in diretta esclusiva.In più in diretta tre tornei femminili, in attesa delle Finals:WTA 250 Hong Kong, WTA 250 Jiujiang e WTA 250 Chennai "Campo centrale” SKY SPORT TENNISanche in streaming su NOW Per scegliere quale campo seguire sono disponibiliper i clienti Sky: SKY SPORT PLUSper i...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 27 ottobre 2025

  • EDEN di Ron Howard in prima TV su Sky Cinema e NOW: il survival thriller ispirato a fatti reali

    Sky Cinema presenta in prima TV, EDEN, il nuovo film diretto dal Premio Oscar® Ron Howard, in arrivo lunedì 27 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, EDEN è un intenso survival thriller basato su un mistero irrisolto avvenuto nelle Galapagos, dove un gruppo di persone fugge dalla...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 27 ottobre 2025

  • IT – Welcome to Derry su Sky e NOW: debutta stasera la nuova serie HBO tratta da Stephen King

    Da stasera in arrivo IT: WELCOME TO DERRY, l'attesissima serie targata HBO e Sky Exclusive prodotta da Warner Bros. Television e ispirata a IT, il celebre romanzo del 1986 di Stephen King, maestro indiscusso dell'horror contemporaneo. In otto episodi, la serie debutterà il 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. IT: WELCOME TO DERRY è stata sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti e Barbara Muschietti ("IT", "IT -...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 27 ottobre 2025

  • Finale Sinner-Zverev Atp Vienna 2025 diretta ore 14 Sky Sport e NOW, differita ore 16 TV8

    Dall'Australia a Vienna. 272 giorni dopo la finale dell'Australian Open, Jannik Sinner torna ad affrontare Alexander Zverev. Questa volta in palio c'è il titolo all'Atp 500 di Vienna. Sinner è reduce dalla vittoria convincente contro Alex De Minaur (6-3, 6-4) e da un percorso netto in cui non ha ancora perso un set. Zverev, invece, ha sconfitto in semifinale Lorenzo Musetti e giocherà la sua 40^ finale nel circuito maggiore. La...
    S
    Sky Italia
    domenica, 26 ottobre 2025

  • Liga, OGGI Real Madrid-Barcellona in diretta dal Bernabeu su Italia 1

    Il calcio mondiale accende la passione degli italiani: dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite del La Liga EA Sports. Domenica 26 ottobre, in diretta su Italia 1 e in live streaming su sportmediaset.it, alle 16.15, nella cornice del Santiago Bernabeu va in scena una delle sfide più...
    S
    Sport
    domenica, 26 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 8a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    La 8ª giornata di Serie A su DAZN prende il via venerdì 24 ottobre 2025 con una sfida dal fascino retrò: Milan-Pisa, in diretta alle 20:45 da San Siro. A raccontare la partita sarà la voce di Edoardo Testoni, affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini, con Giovanni Barsotti a bordocampo per tutte le impressioni dal campo e dagli spogliatoi. Il collegamento dallo stadio inizierà alle 20:00 con Giorgia Rossi, che...
    D
    DAZN
    sabato, 25 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 8a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 24 Ottobre alle 20:45 | MILAN - PISA Sabato 25 Ottobre alle 20:45 | CREMONESE - ATALANTA Domenica 26 Ottobre alle 18:00 |  FIORENTINA - BOLOGNAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la...
    S
    Sky Italia
    sabato, 25 ottobre 2025

  • Sky Cinema Halloween: da “Wicked” a “Beetlejuice Beetlejuice”, una settimana con tutti i film da paura

    Su Sky Cinema Collection è tempo di dolcetto o scherzetto, ma soprattutto di brividi di puro terrore cinematografico. Da sabato 25 a venerdì 31 ottobre, il canale si trasforma in Sky Cinema Halloween, con una programmazione da urlo che propone oltre 50 titoli "da paura", tra avventure dark, film per tutta la famiglia e grandi classici horror. Il pezzo forte della rassegna è la prima visione di "WICKED", in attesa dell'uscita in sala...
    S
    Sky Italia
    sabato, 25 ottobre 2025

  • Dal ghiacciaio di Sölden a Milano-Cortina 2026: su Eurosport inizia la nuova stagione dello sci alpino

    Una nuova stagione di sport invernali prende il via dal ghiacciaio austriaco di Rettenbach con la prima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino 2026: sabato 25 e domenica 26 ottobre lo Slalom Gigante di Sölden è in diretta su Eurosport 1, canale disponibile su discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. GIGANTE FEMMINILE sabato 25 ottobre LIVE alle 9:30 (1a manche) e alle 12:45 (2 a manche) su...
    S
    Sport
    sabato, 25 ottobre 2025

  • IT: Welcome to Derry con Sky e NOW. Esperienza immersiva OGGI a Milano per fan di Stephen King

    Sabato 25 ottobre, Milano si trasformerà in una scena uscita direttamente dal Maine del 1962. Sky e NOW portano nel cuore della città l'universo di IT: Welcome to Derry, la nuova serie prequel ambientata nei primi anni Sessanta e ispirata al romanzo cult di Stephen King, in arrivo dal 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW Dalle 18.00 fino a tarda sera, l'Alzaia Naviglio Grande diventerà la spettrale cittadina di Derry, teatro...
    S
    Sky Italia
    sabato, 25 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 26 Ottobre - 1 Novembre: IT, Eden, Il Delitto di Via Poma, Wicked, Billy Joel

    GUIDA TV SKY / NOW | 26 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 26 ottobre la programmazione di Sk...
     lunedì, 27 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Eden, Lunedi 27 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW si accende di tensione e avventura con una selezione di film che spaziano dal thriller al dramma, passando per l'azione e la commedia. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Eden, intenso thriller con Jude Law, Ana de Armas e Sidney Sweeney tratto da una stori...
     lunedì, 27 ottobre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Domenica 26 Ottobre diretta Rai Sport HD: Sci Alpino Soelden, Venezia Marathon, Volley, Ciclismo Pista

    In vista del weekend, Domenica 26 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la...
     domenica, 26 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio sull'Orient Express, Domenica 26 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW offre un mix perfetto tra giallo, azione e cinema d'autore. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Assassinio sull'Orient Express, raffinato adattamento del capolavoro di Agatha Christie diretto e interpretato da Kenneth Branagh, affiancato da un cast stel...
     domenica, 26 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 25 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨