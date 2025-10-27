IT – Welcome to Derry su Sky e NOW: debutta stasera la nuova serie HBO tratta da Stephen King

Da stasera in arrivo IT: WELCOME TO DERRY, l'attesissima serie targata HBO e Sky Exclusive prodotta da Warner Bros. Television e ispirata a IT, il celebre romanzo del 1986 di Stephen King, maestro indiscusso dell'horror contemporaneo. In otto episodi, la serie debutterà il 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

IT: WELCOME TO DERRY è stata sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti e Barbara Muschietti ("IT", "IT - Capitolo Due", "The Flash") e Jason Fuchs ("IT - Capitolo Due", "Wonder Woman", "Argylle"). Andy Muschietti dirige diversi episodi della serie. Ambientato nell'universo di "IT" di Stephen King, IT: WELCOME TO DERRY è basato sul romanzo "IT" di King ed espande la visione stabilita dal regista Andy Muschietti nei lungometraggi "IT" e "IT - Capitolo Due".

Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

La serie, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, è stata sviluppata per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Andy Muschietti e Barbara Muschietti (qui con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi. Fuchs, che ha anche scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono gli showrunner del progetto.

I personaggi di IT: Welcome to Derry

The New Losers Club (I Perdenti) : un gruppo di studenti della Derry Junior High che si unisce per indagare sulla misteriosa scomparsa del loro amico Matty , rapito da IT .





: un gruppo di studenti della che si unisce per indagare sulla del loro amico , rapito da . The Patty Cakes : il soprannome del gruppo di amiche popolari composto da Patty, Elaine, Rhonda e Marge . Lily ne faceva parte prima di trascorrere l'estate in riabilitazione .





: il soprannome del gruppo di composto da . ne faceva parte prima di trascorrere l'estate in . Matty Clements : ragazzo di 12 anni vittima di bullismo a causa della sua psoriasi , scompare misteriosamente, spingendo i suoi amici a cercare di risolvere il caso.





: ragazzo di 12 anni a causa della sua , scompare misteriosamente, spingendo i suoi amici a cercare di risolvere il caso. Will Hanlon : figlio di Leroy Hanlon , dieci anni, incredibilmente intelligente e maturo per la sua età. Stringe un legame profondo con Ronnie , con cui condivide l'esperienza di essere studenti neri alla

Derry Junior High .





: figlio di , dieci anni, incredibilmente per la sua età. Stringe un legame profondo con , con cui condivide l'esperienza di essere . Rich : socialmente impacciato ma adorabile, si autodefinisce il migliore amico di Will . Vive il conflitto tra le sue origini cubano-americane e sviluppa una cotta per Marge .





: socialmente impacciato ma adorabile, si autodefinisce il . Vive il conflitto tra le sue e sviluppa una . Lilly Bainbridge : tredicenne emotivamente intensa e sensibile , un tempo parte delle Patty Cakes . Dopo la morte del padre , è stata ricoverata all' ospedale psichiatrico Juniper Hill e poi emarginata dal gruppo.





: tredicenne , un tempo parte delle . Dopo la , è stata ricoverata all' e poi emarginata dal gruppo. Marge Truman : migliore amica di Lilly e membro delle Patty Cakes, divisa tra il desiderio di mantenere l'amicizia con Lilly e quello di essere accettata dalle ragazze popolari .





: e membro delle Patty Cakes, divisa tra il desiderio di mantenere l'amicizia con Lilly e quello di essere . Veronica "Ronnie" Grogan : tredicenne figlia di Hank Grogan , la cui madre è morta durante il parto . È molto legata al padre, che diventa sospettato in un caso di omicidio legato a IT

.

: tredicenne figlia di , la cui madre è . È molto legata al padre, che diventa . IT/Pennywise : antagonista mutaforma del franchise, Pennywise è un' entità demoniaca che si nasconde nell'ombra di Derry, Maine . Manipola le sue vittime attraverso la paura e si presenta con un volto inquietante sotto il trucco da clown . Può trasformarsi in qualsiasi essere umano, animale o oggetto, con l'obiettivo di nutrirsi degli esseri umani , in particolare dei bambini , alimentandosi delle loro paure più profonde .





: del franchise, è un' che si nasconde nell'ombra di . Manipola le sue vittime attraverso la e si presenta con un volto sotto il . Può in qualsiasi essere umano, animale o oggetto, con l'obiettivo di , in particolare dei , alimentandosi delle loro . Hank Grogan : vedovo e padre di Ronnie , lavora come proiezionista al Cinema Capitol . Diventa sospettato per l' omicidio di diversi bambini da parte di IT.





: , lavora come . Diventa per l' da parte di IT. Rose : donna affascinante sulla sessantina, voce importante della comunità indigena Indian Marsh di Derry . Gestisce un negozio dell'usato nel centro città e si riavvicina al generale Shaw , un amico d'infanzia.





: donna affascinante sulla sessantina, voce importante della . Gestisce un nel centro città e si riavvicina al , un amico d'infanzia. Taniel : nipote di Rose, leader della tribù Shokopiwah .





: nipote di Rose, . Generale Francis Shaw : massima autorità della base aerea di Derry , esercita grande potere sui suoi uomini. È interessato a sfruttare i poteri di IT per i propri fini politici , reclutando Leroy e Dick per aiutarlo a catturare IT.





: massima autorità della , esercita grande potere sui suoi uomini. È interessato a per i propri , reclutando per aiutarlo a catturare IT. Leroy Hanlon : pilota eroico e rispettato , si trasferisce a Derry con il figlio Will e la moglie Charlotte . Subisce discriminazioni razziali come uomo nero nella base aerea. Il suo coraggio attira l'attenzione di Shaw, che lo coinvolge nel piano per trovare IT.





: , si trasferisce a Derry con il figlio Will e la moglie . Subisce come uomo nero nella base aerea. Il suo attira l'attenzione di Shaw, che lo coinvolge nel piano per trovare IT. Dick Hallorann: aviatore con un'abilità telepatica chiamata "the shining", reclutato da Shaw per usare i suoi poteri nella ricerca di IT.

Per celebrare il debutto della serie prequel, Sky e NOW sbarcano a Lucca Comics & Games con l'anteprima della serie HBO Original e Sky Exclusive, dando agli appassionati la possibilità di vivere da protagonisti il mito dell'horror che, da quasi quarant'anni, continua a spaventare e affascinare milioni di fan in tutto il mondo.

La città di Lucca si trasformerà per tre giorni - dal 30 ottobre al 1° novembre - nella capitale dell'horror con un programma di proiezioni speciali che accompagneranno il pubblico attraverso l'intero universo di Pennywise. Si inizia il 30 ottobre alle ore 20.00 al Cinema Centrale con IT, per proseguire il 31 ottobre con IT - Capitolo Due e concludere il 1° novembre alle 19.00 al Cinema Astra con i primi due episodi di IT: Welcome to Derry, di cui il secondo in anteprima mondiale.

Alle porte della città, una terrificante esperienza immersiva attenderà fan e curiosi già dal 29 ottobre (fino al 2 novembre). In Piazzale Verdi stazionerà infatti il Derry Bus, un autobus scolastico americano trasformato in set scenografico pronto ad accogliere i fan in un viaggio nell'universo di IT: palloncini rossi, luci lampeggianti, poster di bambini scomparsi e altri dettagli renderanno l'atmosfera indimenticabile, creando una photo-opportunity da paura.

