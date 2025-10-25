IT: Welcome to Derry con Sky e NOW. Esperienza immersiva OGGI a Milano per fan di Stephen King

Sabato 25 ottobre, Milano si trasformerà in una scena uscita direttamente dal Maine del 1962. Sky e NOW portano nel cuore della città l'universo di IT: Welcome to Derry, la nuova serie prequel ambientata nei primi anni Sessanta e ispirata al romanzo cult di Stephen King, in arrivo dal 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Dalle 18.00 fino a tarda sera, l'Alzaia Naviglio Grande diventerà la spettrale cittadina di Derry, teatro delle inquietanti sparizioni di bambini raccontate nella serie HBO Original e Sky Exclusive. L'esperienza immersiva trasformerà il Naviglio in un set cinematografico vivente, fra installazioni interattive, affissioni misteriose, auto d'epoca, photobooth vintage, tombini da cui affiorano palloncini rossi e un diner americano d'altri tempi dove nostalgia e terrore si fondono in un'unica atmosfera. Il ponte Alda Merini diventerà un portale che collegherà simbolicamente Milano alla Derry di King, offrendo ai passanti una photo-opportunity unica e l'emozione di entrare per qualche istante nell'incubo più famoso della letteratura horror moderna.

Ambientato nello stesso universo dei due film di Andy Muschietti - IT e IT - Capitolo Due - IT: Welcome to Derry esplora le origini del male e la nascita del mito del clown Pennywise, ampliando l'immaginario creato da King e portato sullo schermo dal regista argentino. La serie, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, vede nel cast Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård, che torna a vestire i panni dell'entità malefica che si nutre delle paure dei bambini.

Sviluppata per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs, la serie è prodotta da Double Dream insieme a Warner Bros. Television. Tra i produttori esecutivi figurano Andy e Barbara Muschietti, Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin. Fuchs, autore della sceneggiatura del primo episodio, è anche co-showrunner accanto a Brad Caleb Kane.

CREDITS

Agency: Sky Creative Italy

Director Sky Creative Italy: Andrea Toscano

Head of Business: Manuela Bandiera

Head of Production: Annalisa Orsi

Head of Sky Creative Next Gen: Claudia Strada

Creative Director: Domenico Montemurro

Executive Producer: Sara Benvenuto, Giorgio Zattoni

Account Director: Elena Amedoro, Giovanna Savastano

Art Director: Gökçen Dadas

Copywriter: Emanuele Accurli Abenante

Designer: Serafina Preziosa

Content Creator: Chiara Sabella

