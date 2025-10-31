Halloween su Sky e NOW: da Wicked a The Conjuring, i film e le serie da vedere per una notte di paura

Quando si parla di notti di Halloween, il cinema diventa il compagno ideale per vivere brividi, risate e un pizzico di magia. Dai cult che hanno fatto la storia fino ai più recenti successi, ecco una selezione di film e saghe imperdibili da vedere ad Halloween su Sky e in streaming su NOW per entrare nel giusto spirito della festa più spaventosa dell’anno.

Per chi cerca un Halloween alternativo, Wicked (2025) di Jon M. Chu, prequel del mago di Oz, offre un viaggio straordinario nel dark fantasy. Anni prima dell’arrivo di Dorothy, due giovani aspiranti streghe, l’intensa Elphaba (Cynthia Erivo) e la solare Glinda (Ariana Grande), diventano amiche inseparabili all’università di magia. Tra intrighi e segreti del Regno di Oz il loro legame le condurrà verso destini opposti, rivelando le origini della Strega Malvagia dell’Ovest e di Glinda la Buona, in un'avventura ricca di scenografie spettacolari e numeri musicali. Non perdere Wicked su Sky, a partire dal 31 ottobre.

Nessun Halloween sarebbe completo senza La famiglia Addams (1991), la più iconica tra le famiglie gotiche del cinema. Gomez e Morticia, con i figli Mercoledì e Pugsley, la nonna, il maggiordomo Lurch e l’inseparabile Mano, trasformano l’amore per il macabro in puro divertimento. Un film che ancora oggi, tra gag nere e atmosfere sinistre, riesce a far sorridere grandi e piccoli.

L’arte visionaria di Tim Burton trova una delle sue espressioni più affascinanti in La sposa cadavere (2005). Attraverso stop-motion e atmosfere gotiche, Burton racconta la storia del giovane Victor che, per errore, si ritrova legato in matrimonio con Emily, sposa riemersa dal mondo dei morti. Una favola dark che unisce amore, ironia e malinconia, perfetta per chi ama l’animazione con un tocco inquietante.

Tra le saghe horror più spaventose non può mancare The Conjuring, creata da James Wan e ispirata ai veri casi paranormali indagati dai coniugi Warren. Nel primo film, L’evocazione – The Conjuring (2013), Vera Farmiga e Patrick Wilson interpretano Lorraine ed Ed Warren alle prese con le presenze demoniache che infestano la casa dei Perron. Il sequel, The Conjuring – Il Caso Enfield (2016), ci porta invece nella Londra degli anni ’70, dove la giovane Janet è perseguitata da un’entità maligna. Atmosfere cupe, jumpscare memorabili e un realismo disturbante hanno reso questa saga un punto di riferimento dell’horror moderno.

Nato dal genio di Stephen King e portato sul grande schermo da Andy Muschietti, It ha riscritto l’immaginario dell’horror per una nuova generazione. Nel primo capitolo (2017), un gruppo di ragazzi si trova a fronteggiare Pennywise, il terrificante clown mutaforma che emerge dalle fogne di Derry, interpretato magistralmente da Bill Skarsgård. Solamente due anni dopo, il secondo capitolo della saga: It – Capitolo Due" (2019), disponibile dal 24 ottobre, in cui i protagonisti, ormai adulti, tornano nella loro città natale, 27 anni dopo gli eventi del primo film, per affrontare e sconfiggere definitivamente l'antica entità che si ciba delle paure delle persone.

Un altro grande mito ha saputo conquistare negli anni diverse generazioni: quello degli Acchiappafantasmi. Dal primo, indimenticabile Ghostbusters del 1984 di Ivan Reitman, con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis alle prese con spettri newyorkesi, passando per il sequel del 1989 Ghostbusters II con un bambino da esorcizzare, fino alla versione tutta al femminile diretta da Paul Feig nel 2016, la saga ha saputo reinventarsi mantenendo intatto il suo mix di ironia e paranormale. L’ultima avventura, Ghostbusters – Minaccia Glaciale (2024), porta il terrore in una New York improvvisamente congelata da una forza oscura, riunendo vecchi e nuovi protagonisti in un capitolo che mescola nostalgia, azione e spettacolo visivo.

Con il ritorno firmato da Tim Burton, Beetlejuice Beetlejuice riporta sullo schermo uno degli spiriti più iconici del cinema fantastico. A oltre trent’anni dall’originale, Michael Keaton torna a incarnare il caotico fantasma, affiancato da Winona Ryder e Jenna Ortega. Tra portali per l’Aldilà, case infestate e humor nero, il film recupera l’estetica gotica di Burton regalando nuova linfa a un cult intramontabile, perfetto film da vedere ad Halloween per una maratona di risate e brividi surreali.

Tra i grandi classici dell’horror psicologico spicca Shining (1980), capolavoro di Stanley Kubrick tratto dal romanzo di Stephen King. Jack Nicholson interpreta Jack Torrance, scrittore che accetta di lavorare come custode invernale all’Overlook Hotel insieme alla sua famiglia. Visioni, presenze spettrali e una lenta discesa nella follia, hanno regalato al cinema alcune delle scene più iconiche di sempre, trasformando Shining in un riferimento culturale per generazioni.

A rivoluzionare il genere thriller-horror ha sicuramente contribuito Psyco (1960) di Alfred Hitchcock, introducendo al pubblico l’ambiguo personaggio di Norman Bates. Il film racconta l’incontro tra la segretaria Marion Crane e il proprietario del lugubre Bates Motel, teatro di una delle sequenze più celebri della storia del cinema: la scena della doccia. Suspense, colpi di scena e una costruzione narrativa innovativa lo hanno reso un manifesto del terrore psicologico, nonchè una vera pietra miliare tra i film da vedere ad Halloween.

Diretto da Ridley Scott,Hannibal (2001) è il seguito del pluripremiato “Il silenzio degli innocenti”. Anthony Hopkins torna a interpretare il dottor Hannibal Lecter, colto psichiatra e spietato assassino, stavolta inseguito dall’agente Clarice Starling tra gli Stati Uniti e Firenze. Elegante, disturbante e dal fascino decadente, il film ha consolidato la figura di Lecter come uno dei villain più iconici del cinema moderno.

Tra le nuove produzioni più inquietanti, Smile 2 (2024) porta avanti il successo del primo capitolo con un nuovo protagonista: una popstar interpretata da Naomi Scott. L’artista si ritrova perseguitata da un’entità soprannaturale che si trasmette attraverso il trauma, dando vita a un incubo fatto di allucinazioni, angoscia e orrore psicologico. Un sequel capace di spingersi ancora più a fondo nel legame tra dolore e paura.

ConSplit (2017) M. Night Shyamalan costruisce un thriller claustrofobico e teso, ambientato in un seminterrato dove tre ragazze vengono rapite da Kevin Wendell Crumb, uomo affetto da disturbo dissociativo dell’identità. In un film che mescola psicologia e horror con grande intensità James McAvoy offre una performance magistrale dando vita a oltre venti personalità diverse, tra cui l’inquietante “Bestia”, capace di sprigionare una forza sovrumana.

Se i film sono perfetti per una notte di brividi, le serie regalano un’esperienza ancora più immersiva, fatta di attese, misteri e colpi di scena. Dal ritorno dei grandi classici horror alle produzioni più recenti, ecco le serie ideali da vedere ad Halloween.

Nel 1962, ventisette anni prima degli eventi del primo film, IT: Welcome to Derry ci riporta nel cuore oscuro della cittadina immaginaria di Derry, espandendo l'universo narrativo di Stephen King e la visione costruita da Andy Muschietti nei film IT e IT – Capitolo due. Qui, una serie di inspiegabili tragedie segna la comunità, inaugurando l’oscura eredità della città. Tra nostalgia e nuove rivelazioni, la serie si sviluppa in un crescendo di suspense e inquietudine, promettendo di approfondire la mitologia di un universo che continua ad incarnare la paura dell’ignoto e la perdita dell’innocenza. Non perdere IT: Welcome to Derry in esclusiva su Sky a partire dal 27 ottobre.

Figlia del genio creativo di Stephen King è anche The Outsider, serie tratta dall’omonimo romanzodello scrittore americanocheintreccia thriller e soprannaturale in un racconto agghiacciante. L’indagine sull’omicidio di un bambino sembra puntare sul rispettato professore Terry Maitland, ma prove e testimonianze si contraddicono in modo inquietante. Il detective Ralph Anderson, ancorato alla razionalità, si trova costretto a collaborare con Holly Gibney, una donna capace di percepire l’inspiegabile. Indizi impossibili e presenze oscure costruiscono un crescendo di tensione, in una serie da vedere ad Halloween che incarna perfettamente lo spirito spettrale della festa.

Impossibile non menzionare tra le serie horror da vedere ad Halloween l’universo invaso da zombie creato da The Walking Dead. Le vicende dello sceriffo Rick Grimes, che combatte per rimanere in vita affrontando sia i non-morti che altri gruppi di esseri umani pericolosi in una lotta costante per costruire una nuova società, si sono ampliate con nuovi capitoli carichi di atmosfere post-apocalittiche. In The Walking Dead: Dead City, Maggie e Negan, un tempo acerrimi nemici, sono costretti a collaborare per sopravvivere in una Manhattan isolata e ormai in rovina, dove il confine tra nemico e alleato si dissolve tra le ombre dei grattacieli. The Walking Dead: Daryl Dixon, sposta invece la saga in una Francia cupa e desolata, dove Daryl si risveglia senza memoria e intraprende un viaggio di redenzione tra superstizioni, milizie autoritarie e un bambino considerato la speranza del mondo. A chiudere la trilogia degli spin-off, rispettivamente quarto, quinto e sesto della serie, contribuisce The Walking Dead: The Ones Who Live, che riporta in scena Rick e Michonne, separati da circostanze estreme ma uniti da un legame indissolubile. Il loro tentativo di ritrovarsi in un mondo dominato dal potere militare del CRM diventa un racconto di amore e sopravvivenza, in uno dei capitoli più intensi e commoventi della saga.

In Dexter: New Blood, il metodico tecnico della polizia scientifica di Miami, in realtà feroce e spietato serial killer, torna a confrontarsi con il suo lato più oscuro. Dieci anni dopo la sua scomparsa, Dexter Morgan vive sotto falsa identità in una tranquilla cittadina dello Stato di New York. Ma il “Passeggero Oscuro” non tace mai troppo a lungo e l’arrivo di nuove minacce riaccende in lui la spirale di violenza e colpa. Una rinascita inquietante per uno dei personaggi più carismatici e complessi della serialità moderna.

True Blood porta il fascino dei vampiri nel cuore della Louisiana. Sookie Stackhouse, cameriera telepatica, si innamora del misterioso vampiro Bill Compton in un mondo dove i non morti convivono con gli umani grazie al sangue sintetico. Ma dietro la convivenza si nascondono tensioni, passioni e violenze. Creata da Alan Ball, la serie è un mix irresistibile di gotico e mistero: un cult perfetto per chi ama il lato più sensuale e pericoloso della notte di Halloween.

Con The Last of Us, il terrore assume una dimensione profondamente umana. Tratta dal celebre videogioco sviluppato per PlayStation®, la serie racconta il viaggio di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) attraverso un’America devastata da un’infezione fungina che ha trasformato le persone comuni in creature aggressive e letali. Atmosfere malinconiche e momenti di pura tensione, accompagnano una missione che li porterà ad affrontare pericoli e a sviluppare un profondo legame, con la speranza di trovare una cura.

Il mistero diventa collettivo ne Il villaggio dei dannati, remake dell’omonimo film del 1960. Nella tranquilla cittadina inglese di Midwich, un blackout inspiegabile lascia gli abitanti privi di sensi per dodici ore. Al loro risveglio, ogni donna in età fertile scopre di essere incinta, con i bambini nati da quell’evento che ben presto mostrano poteri inquietanti e un’intelligenza fuori dal comune. Una serie che esplora il tema del soprannaturale attraverso la lente della paranoia e della paura dell’ignoto.

Ispirata ad un film di Michael Crichton e firmata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, Westworldci trascina in un futuro dove l’intelligenza artificiale prende coscienza di sé. Un parco a tema ambientato nel Vecchio West permette agli ospiti di soddisfare le fantasie più illecite e violente, utilizzando come vittime androidi dall'aspetto umano. Ben presto però, gli androidi iniziano a sviluppare coscienza e memoria, portando a una ribellione contro i creatori e gli ospiti, in un capolavoro visivo e concettuale perfetto per chi cerca serie da vedere ad Halloween.

Lovecraft Country - La terra dei demoni, prodotta da J.J. Abrams e Jordan Peele, unisce horror e denuncia sociale in un viaggio negli Stati Uniti segregati degli anni ’50. Seguendo Atticus Freeman, accompagnato dallo zio George e dall'amica d'infanzia Letitia alla ricerca del padre scomparso fino alla fantomatica "Lovecraft County", la serie mescola mostri lovecraftiani e orrori reali. Un racconto potente e visivamente travolgente, dove il vero terrore nasce tanto dal sovrannaturale quanto dall’uomo.

Infine, con The Blacklist, il brivido assume la forma di un intrigo psicologico. Raymond “Red” Reddington, uno dei criminali più ricercati al mondo, si consegna improvvisamente all’FBI con la promessa di aiutare a catturare i suoi ex complici. Ma impone una condizione: collaborerà solo con Elizabeth Keen, giovane profiler senza apparente legame con lui. Tra segreti, manipolazioni e colpi di scena, la serie costruisce un mosaico di misteri che tiene lo spettatore in costante tensione.

