Immagine di Sky Insider Magazine: il nuovo periodico digitale tra sport, attualità e approfondimenti esclusivi - Scopri di più su Sky Italia

Sky Insider Magazine: il nuovo periodico digitale tra sport, attualità e approfondimenti esclusivi

sabato, 01 novembre 2025 | Ore: 18:05

Sky Insider Magazine: il nuovo periodico digitale Sky dedicato agli abbonati, tra sport, attualità e approfondimenti esclusiviIl panorama mediatico italiano si arricchisce di un nuovo, ambizioso progetto editoriale. E' stato lanciato ufficialmente Sky Insider Magazine, un periodico digitale pensato espressamente per offrire un valore aggiunto esclusivo alla platea degli abbonati Sky. Questo nuovo strumento non si limita a riproporre i contenuti televisivi, ma ambisce a fornire approfondimenti mirati su una vasta gamma di temi, spaziando dall'attualità più stringente fino ai grandi racconti sportivi e oltre. Con una cadenza quindicinale, il magazine si configura come una lettura irrinunciabile per i lettori più esigenti. La sua distribuzione digitale è stata studiata per integrarsi perfettamente nelle abitudini quotidiane del pubblico di riferimento: l'accesso al magazine avviene infatti tramite l'iscrizione alle due newsletter Sky, ovvero "24", l'edizione del mattino curata da Sky TG24, e "Spoiler", la rassegna pomeridiana targata Sky Sport.

L'ossatura editoriale di Sky Insider Magazine si basa su una strategia di sinergia interna, mobilitando le migliori risorse del gruppo Sky. I pezzi in rassegna sono firmati non solo dalle grandi firme giornalistiche e dai talent sportivi più noti della piattaforma, ma includono anche contributi di rilievo provenienti da Sky TG24. Questa contaminazione garantisce una copertura ampia che abbraccia la politica, l'economia e gli scenari internazionali, superando i confini tradizionali del settore sportivo.

Il numero di debutto, già disponibile, ha immediatamente dimostrato l’elevata caratura del progetto. In copertina svetta l’astro nascente del tennis Jannik Sinner, al quale è dedicato un approfondimento in occasione dell’imminente ATP Finals, come ricordato dall'esperto Stefano Meloccaro. Tra i contenuti più attesi, figura il racconto in prima persona di Alessandro Del Piero sulla genesi del suo celebre “gol alla Del Piero”, un anniversario che ricorre a distanza di trent’anni. L’indagine giornalistica non si ferma però al campo da gioco: Veronica Baldaccini affronta la tendenza crescente che vede molti calciatori ritirarsi dai social, analizzando le motivazioni dietro questa scelta. Inoltre, il magazine propone un saggio di Lucio Rizzica che scandaglia il complesso legame tra Pier Paolo Pasolini e il calcio, in concomitanza con il cinquantenario del suo omicidio. A impreziosire il volume inaugurale, troviamo anche un’intervista esclusiva realizzata da Omar Schillaci al noto rapper Fabri Fibra.

La solidità del progetto è sottolineata anche dalla presenza degli editoriali firmati dai vertici delle rispettive testate: Federico Ferri, Direttore di Sky Sport, e Fabio Vitale, Direttore di Sky TG24, hanno siglato personalmente il loro contributo in apertura del primo numero. Questa leadership editoriale congiunta assicura che il magazine sia percepito come un regalo di prestigio per gli abbonati. La macchina produttiva è già a pieno regime: è confermato che il secondo numero è in cantiere, se non quasi ultimato, e vedrà la luce esattamente tra quindici giorni, garantendo la continuità editoriale promessa. Per accedere immediatamente a questa esperienza esclusiva, i lettori interessati possono inquadrare l’apposito QR code.

Il lancio di Sky Insider Magazine si configura come la mossa di un editore consapevole del valore strategico del proprio archivio di firme e talenti, che utilizza il formato digitale per trasformare il semplice abbonamento Sky in una piattaforma di contenuto culturale e informativo a 360 gradi. È un po’ come aggiungere un salone privato di alta sartoria all’interno di un grande magazzino di lusso: un’offerta curata e riservata che eleva l’intera esperienza degli abbonati Sky.

