Sinner torna numero uno al mondo: trionfo a Parigi e ascolti da record per Sky e NOW

Grandi ascolti per il ritorno di Jannik Sinner al primo posto del tennis mondiale: la finale del Rolex Paris Masters con Félix Auger-Aliassime – in onda ieri dalle 15 su Sky Sport Uno con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci – ha raccolto 1 milione 214 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 2 milioni 166 mila spettatori unici** e il 9,8% di share tv*. La differita in onda su TV8 dalle 17.15 ha registrato 968 mila spettatori medi complessivi, 2 milioni 807 mila spettatori unici e il 7,1% di share tv.

Il trionfo del tennista azzurro, tornato al vertice della classifica ATP, è passato anche per la semifinale contro Alexander Zverev di sabato 1° novembre. Il match – dalle 17 su Sky Sport Uno – ha registrato 889 mila spettatori medi complessivi in total audience*, 1 milione 466 mila contatti unici** e il 7,7% di share tv*.

Ottimi numeri anche per i canali digital di Sky Sport. Su SkySport.it la finale parigina ha totalizzato 440 mila utenti unici, 505 mila visite, 2,3 milioni pageviews e 677 mila videoviews. Sui social, invece, gli account di Sky e NOW hanno generato circa 450 mila interazioni e quasi 5 milioni di videoviews.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comoda



per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!