MasterChef Italia 2025 dall'11 Dicembre su Sky e NOW alla scoperta del futuro della cucina
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
Non c'è tradizione senza innovazione, e non c'è innovazione senza tradizione: sarà questo il claim ricorrente della nuova stagione di MasterChef Italia, in arrivo da giovedì 11 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, anticipata dal promo che arriva oggi. E a presentarla ci sono i tre affiatatissimi e irresistibili giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che, in una notte invernale ma piena di stelle (in cielo, oltre che sulla tavola), si ritrovano a scorgere, proprio tra le costellazioni, il futuro che li attende. In un mondo che è in costante trasformazione, anche la cucina deve saper evolvere: così, tra ingredienti innovativi e tecniche futuristiche, con un ruolo sempre più decisivo ricoperto dall'ecosostenibilità, agli occhi di Bruno, Antonino e Giorgio prendono forma una carbonara vegana, una zucca Hokkaido e un cuoppo di lische fritte.
La Masterclass di quest'anno, nello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, sarà chiamata a lavorare proprio su questi binari: la base di tutto dovrà essere la grande tradizione culinaria, senza la quale non si può pensare di cercare l'innovazione. E se il promo - ideato da Sky Creative Agency - celebra l'audacia e la curiosità verso il futuro della cucina, con MasterChef Italia che cerca sempre di dare un'occhiata ai possibili trend del futuro, c'è qualcosa che non cambierà mai: la passione di Chef Cannavacciuolo per i limoni.
