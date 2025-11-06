Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky Sport Motori Weekend (6 - 9 Novembre) F1 Brasile, MotoGP Portogallo in streaming su NOW

giovedì, 06 novembre 2025

Sky MotoriIn arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky in streaming su NOW con F1, Motomondiale, WRC, e il finale di stagione del WEC e del Lamborghini Super Trofeo.

F1 IN BRASILE Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di San Paolo,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K. L’appuntamento brasiliano parte con le parole dei piloti giovedì alle 16.30, per poi scendere in pista venerdì con la prima e unica sessione di prove libere alle 15.30. Il quinto appuntamento dell’anno con la Sprint continua con le qualifiche della gara breve, in programma sempre venerdì alle 19.30.Sabato alle 15 si assegnano i primi punti con la Sprint, mentre alle 19 sarà il momento della caccia alla pole. Domenica la gara, con lo start previsto alle 18.

Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené.Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

MOTOMONDIALE A PORTIMAO – Questo weekend spazio anche al Motomondiale, che torna in Europa dopo la parentesi asiatica per il Gran Premio del Portogallo. Appuntamento con la conferenza stampa piloti giovedì alle 17, preludio alle sessioni di prove libere in programma venerdì alle 11.40 (prima sessione) e alle 15.55 (Prequalifiche). Sabato pomeriggio è tempo di caccia alla pole, con le qualifiche della MotoGP che partono alle 11.45,mentre alle 15.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenicapomeriggio le gare, con la Moto2 alle 12.15,la MotoGP alle 14 e la Moto3 che scatta alle 15.30.

Tutto il fine settimana del Motomondiale sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

ANCORA 4 RUOTE – Nel fine settimana di Sky Sport anche il penultimo appuntamento della stagione 2025 del WRC con il Rally del Giappone, con le Toyota che si sfidano nell’appuntamento casalingo per il titolo. Prima TV Stage giovedì alle 8 su Sky Sport Max, mentre nella notte tra venerdì e sabato saranno 2 le tappe da seguire: alle 2 la seconda TV Stage e alle 4.30 la terza TV Stage (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Nella notte tra sabato e domenica la quarta TV Stage all’1.30, mente alle 6 la powerstage finale (Sky Sport Uno e Sky Sport Max).

Si vola sul circuito di Sakhir per l’ultimo appuntamento del WEC, la 8 ore del Bahrain, tappa decisiva per l’assegnazione del titolo piloti e costruttori con le Ferrari ancora in corsa per entrambe le corone. Appuntamento da non perdere sabato a partire dalle 12 su Sky Sport 257 per seguire integralmente l’ultimo, decisivo, appuntamento dell’anno.

Finale di stagione anche per il Lamborghini Super Trofeo Europa. Il campionato monomarca della casa di Sant’Agata Bolognese sarà impegnato in pista per Gara 1 giovedì alle 15 (Sky Sport Arena), con Gara 2 prevista alle 12.20 di venerdì (Sky Sport Uno e Sky Sport Arena). Sabato e domenica le World Finals: sabato Gara 1 della categoria AM + LC alle 13.45 (Sky Sport Max), e della PRO + PRO AM alle 16.20 (stesso canale).Domenica alle 12.15 Gara 2 di AM + LC (Sky Sport Max) e alle 14.30 Gara due PRO + PRO AM (stesso canale).

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

 

F1: IL GP DI SAN PAOLO IN ESCLUSIVA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

GIOVEDI 6 NOVEMBRE 2025

  • Ore 16.30: Conferenza stampa piloti
  • Ore 19.30: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 7 NOVEMBRE 2025

  • Ore 15.15: Paddock Live
  • Ore 15.30: F1 - Prove Libere 1
  • Ore 16.30: Paddock Live
  • Ore 19: Paddock Live
  • Ore 19.30: F1 - Qualifiche Sprint
  • Ore 20.30: Paddock Live
  • Ore 20.45: Paddock Live Show
  • Ore 21.15: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

  • Ore 14.15: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Sprint Race
  • Ore 16: Paddock Live
  • Ore 18.15: Warm Up
  • Ore 18.30: Paddock Live
  • Ore 19: F1 -Qualifiche
  • Ore 20.15: Paddock Live
  • Ore 20.45: Paddock Live Show

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

  • Ore 16.30: Paddock Live
  • Ore 18: F1 - Gara
  • Ore 20: Paddock Live
  • Ore 20.30: Debriefing
  • Ore 21: Notebook
  • Ore 21.15: Race Anatomy

MOTOGP: IL GP DEL PORTOGALLO IN DIRETTA ESCLUSIVA
SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 6 NOVEMBRE 2025

  • Ore 15: Paddock Pass
  • Ore 17: Conferenza stampa piloti
  • Ore 22: Racebook

VENERDI 7 NOVEMBRE 2025

  • Ore 9.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 10.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 11.40: MotoGP – Prove Libere 1
  • Ore 12.40: Paddock Live
  • Ore 14.10: Paddock Live
  • Ore 14.15: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 15: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 15.55: MotoGP – Pre Qualifiche
  • Ore 17.15: Paddock Live Show
  • Ore 17.45: Talent Time

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

  • Ore 9.35: Moto3 – Prove Libere 3
  • Ore 10.20: Moto2 – Prove Libere 3
  • Ore 11.05: MotoGP – Prove Libere 2
  • Ore 11.45: MotoGP - Qualifiche
  • Ore 12.40: Paddock Live
  • Ore 13.10: Moto E – Gara 1
  • Ore 13.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 14.40: Moto2 – Qualifiche
  • Ore 15.30: Paddock Live Sprint
  • Ore 15.55: MotoGP – Gara Sprint
  • Ore 16.45: Paddock Live Show
  • Ore 17.30: Talent Time
  • Ore 18: Moto E – Gara 2 (differita)

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

  • Ore 10.35: MotoGP - Warm Up
  • Ore 11: MotoGP – Rider Fan Parade
  • Ore 11.45: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 – Gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP – Gara
  • Ore 15: Zona Rossa 1^parte
  • Ore 15.30: Moto3 - Gara
  • Ore 16.30: Zona Rossa 2^parte
  • Ore 17: Race Anatomy

WRC: IL RALLY DI GIAPPONE
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MAX E NOW

GIOVEDI 6 NOVEMBRE 2025

  • Ore 8: TV Live Stage 1

NOTTE TRA VENERDI 7 E SABATO 8 NOVEMBRE 2025

  • Ore 2: TV Live Stage 2
  • Ore 4.30: TV Live Stage 3

NOTTE TRA SABATO 8 E DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

  • Ore 1.30: TV Live Stage 4
  • Ore 6: TV Live Stage 5

WEC: LA 8 ORE DEL BAHRAIN
SU SKY SPORT 257 E NOW

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

  • Dalle 12: 8 Ore del Bahrain

LAMBORGHINI SUPER TROFEO: ROUND 6
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MAX E NOW

GIOVEDI 6 NOVEMBRE 2025

  • Ore 15: Misano – Gara 1

VENERDI 7 NOVEMBRE 2025

  • Ore 12.20: Misano – Gara 2

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

  • Ore 13.45: Misano World Finals AM + LC – Gara 1
  • Ore 16.20: Misano World Finals PRO + PRO AM – Gara 1

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

  • Ore 12.15: Misano World Finals AM + LC – Gara 2
  • Ore 14.30: Misano World Finals PRO + PRO AM – Gara 2

I MOTORI IN CHIARO SU TV8
 

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

  • ore 11:45 Motori MotoGP GP Portogallo: Qualifiche DIRETTA
  • ore 12:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
  • ore 13:00 Motori F1 GP Brasile: Qualifiche sprint  
  • ore 14:15 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA
  • ore 15:00 Motori F1 GP Brasile: Sprint DIRETTA
  • ore 16:00 Motori MotoGP GP Portogallo: Sprint Race DIRETTA
  • ore 16:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA
  • ore 17:30 Motori MotoGP Talent Time DIRETTA
  • ore 17:45 Motori Aspettando il GP Aspettando il Brasile '25
  • ore 18:15 Motori F1 Warm Up DIRETTA
  • ore 18:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA
  • ore 19:00 Motori F1 GP Brasile: Qualifiche DIRETTA
  • ore 20:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

  • ore 10:30 Motori MotoE GP Portogallo: Gara 2 Live
  • ore 11:00 Motori Moto Gp Rider Fan Parade DIRETTA
  • ore 11:45 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
  • ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2 DIRETTA
  • ore 12:20 Motori Moto2 GP Portogallo: Gara DIRETTA
  • ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2 DIRETTA
  • ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara 2025 09/11/2025 DIRETTA
  • ore 13:30 Motori MotoGP Grid DIRETTA
  • ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp DIRETTA
  • ore 14:05 Motori MotoGP GP Portogallo: Gara DIRETTA
  • ore 14:55 Motori Podio Gara Motogp DIRETTA
  • ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa DIRETTA
  • ore 15:30 Motori Pre Gara Moto3 DIRETTA
  • ore 15:35 Motori Moto3 GP Portogallo: Gara DIRETTA
  • ore 16:15 Motori Podio Gara Moto3 DIRETTA
  • ore 16:25 Motori MotoGP Zona Rossa DIRETTA
  • [...]
  • ore 20:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara
  • ore 21:30 Motori F1 Gora Brasile: Gara  
  • ore 23:10 Motori F1 Podio
  • ore 23:25 Motori F1 Paddock Live Post Gara 

I MOTORI IN CHIARO SU CIELO
 

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

  • ore 11:45 Motori MotoGP GP Portogallo: Qualifiche DIRETTA
  • ore 12:45 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
  • ore 13:05 Motori MotoE GP Portogallo: Gara 1 DIRETTA
  • ore 13:40 Motori Moto3 GP Portogallo: Qualifiche DIRETTA
  • ore 14:30 Motori Moto2 GP Portogallo: Qualifiche DIRETTA
  • ore 15:30 Motori MotoGP Paddock Live Sprint GP Portogallo DIRETTA
  • ore 16:00 Motori MotoGP GP Portogallo: Sprint Race DIRETTA
  • ore 16:45 Motori La musica dei motori, dal palco alla pista
  • ore 17:05 Motori MotoE GP Portogallo: Gara 2 DIRETTA

