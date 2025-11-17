Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Nitto ATP Finals 2025: Sinner trionfa su Sky e segna numeri record di audience e engagement

Oltre 2,5 milioni di contatti unici e milioni di interazioni sui social
confermano la miglior edizione di sempre.

La Casa dello Sport registra numeri storici,
con tre partite oltre gli 800 mila spettatori medi e engagement eccezionale.

Finale da 1,45 milioni di spettatori medi,
siti e social Sky in fermento con milioni di page e video views.

Jannik Sinner trionfa alle Nitto ATP Finals 2025 di Torino e chiude la miglior edizione di sempre del torneo nella Casa dello Sport di Sky.Ieri,l’incontro finale dell’azzurro contro il numero uno del ranking Carlos Alcaraz – in diretta dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci –ha raccolto 1 milione 458 mila spettatori medi*, con 2 milione 579 mila contatti unici** eil 7,5% di share*. Ottima performance anche per gli studi post, con la premiazione che è stata seguita da quasi 260 mila spettatori medi**.

L’edizione 2025 del torneo segna un record per le Nitto ATP Finals su Sky, con ben tre partite oltre gli 800 mila spettatori medi complessivi in total audience* e una media di 500 mila spettatori complessivi per match**.

La settimana delle Nitto ATP Finals ha raccolto grandi numeri anche sui canali digital di Sky Sport. Su SkySport.it sono stati quasi 2 milioni i visitatori unici, con 3,1 milioni le visite e oltre 12,5 milioni lepage views.Sui social Sky e NOW i post hanno generato 5,3 milioni di engagement, 81,4 milioni di video views e 196,2 milioni di impression.

Performance elevate per la finale, con il sito che registra 590,5 mila unique visitors, 660,7 mila visite e più di 3,4 milioni page views. Sui social 1,4 milioni di engagement, 13 milioni di video views e 38 milioni di impression.

  • * Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
  • ** Il dato non include le visioni su Sky Go

 

