Call My Agent – Italia su Sky e NOW tra vecchi torti, set esplosivi e una reunion carica di tensione

Il ritorno di Stefania Sandrelli e lo scontro generazionale

tra le due bande di Romanzo Criminale trascinano gli agenti

della CMA in un vortice di imprevisti, rivalità e verità mai chiarite.

Tra star in cerca di sfide nuove, giovani registi ribelli e set in cui nulla va come deve, torna venerdi, 21 novembre, su Sky e in streaming su NOW con due nuovi episodi ricchi di humour, emozioni e ospiti d’eccezione CALL MY AGENT – ITALIA, il remake Sky Original del cult Dix pour cent sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo, giunto alla sua terza stagione.

Stefania Sandrelli è in cerca di una nuova sfida da aggiungere al suo lungo curriculum. La trova nel nuovo progetto di Antonia Aganor, giovane e ribelle regista già beniamina dei festival più importanti. Lea, agente di Antonia, è entusiasta: questa coppia farà faville. Se non fosse che Antonia non ne vuol sentire parlare, lei con Stefania non lavora. Perché? Un vecchio torto che non ha mai dimenticato e di cui Stefania sembra non sapere nulla.

Manca poco a una delle reunion più attese, quella dei protagonisti di Romanzo criminale - La serie. Ma sul set le cose prendono una piega inaspettata: la vecchia banda (Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Alessandro Roia, Marco Bocci, Edoardo Pesce e Daniela Virgilio) si scontra con una giovane banda interpretata da un gruppo di ragazzini arroganti che non fanno distinzione tra fantasia e realtà. La situazione si fa ben presto esplosiva, e i nostri agenti dovranno dare il massimo per arrivare tutti sani e salvi alla fine delle riprese.

Prodotta da Sky Studios e da Palomar (a Mediawan Company), la terza stagione di CALL MY AGENT – ITALIA è diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Studio Battaglia, Rocco Schiavone) e scritta da Federico Baccomo (Call My Agent – Italia, Improvvisamente Natale, Studio Battaglia), autore del soggetto di serie e dei soggetti di puntata, con Camilla Buizza (ep. 2 e 5) e Tommaso Renzoni (ep. 4).

Affiancati anche quest’anno da tanti sorprendenti camei, tornano i protagonisti delle prime due stagioni: Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico ancora nei ruoli di Vittorio, Lea e Gabriele, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi ritornano anche Kaze nel ruolo di Sofia, Emanuela Fanelli in quello di Luana Pericoli e Corrado Guzzanti. Nella terza stagione anche Nicolas Maupas nei panni di se stesso e Gianmarco Saurino in quelli dell’intermediario di UBA tra Italia e Stati Uniti.

Dopo Luca Argentero, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e i guest di questa settimana – Stefania Sandrelli, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Alessandro Roia, Marco Bocci, Edoardo Pesce e Daniela Virgilio, saranno Miriam Leone e Ficarra & Picone a portare, negli ultimi due episodi, un divertente tocco di disordine e scompiglio nelle vite lavorative degli agenti della CMA e dei loro assistenti.

CALL MY AGENT - ITALIA | Terzo e quarto episodio della terza stagione da venerdì 21 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

